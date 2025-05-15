Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие российского диктатора на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.
"Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего. От Украины на переговоры отправится министр обороны Умеров во главе группы военных и разведчиков", - сказал Зеленский.
Также украинские представители встретятся с американской стороной.
Он отметил, что по-прежнему готов к прямым переговорам с Путиным.
"Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство и если он готов к переговорам, то нужно встречаться без каких-либо условий и т.д. Давайте встречаться. Мы сейчас в Анкаре, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы ведь не можем бегать по всему миру и искать человека... Я считаю, что сейчас США и Турция чувствуют неуважение России. Ни времени встречи, ни плана встречи, ни высокого уровня делегации – это неуважение личное. Я не говорю, что "русские" не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально...
Все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Первый шаг - прекращение огня. Если это возможно сделать на уровне технических групп - без вопросов. Если идет сигнал, что безусловное прекращение огня зависит от прямых переговоров лидеров - я здесь", - подчеркнул президент.
Он добавил, что если Россия не покажет реальную готовность к завершению войны, то Украина будет просить США и Евросоюз ввести жесткие санкции.
,відповідає по рівню делегеції рашистів ,
Ніби ти не знаєш, що Зеленський бовтається по Туреччині, як лайно у ополонці і робити йому нічого ні в Стамбулі, ні в Анкарі - дякуємо Ердогану - виручив, зустрівся з Зеленським, а то наш бідося в Туреччині зовсім би заскучав....
https://censor.net/ua/videonews/3552391/zelenskyyi-zvernuvsya-do-putina-v-turechchyni/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1ca441c8-c031-4c3a-b785-656abe664abb
Тобто він ТАМ. Де йому робити нічого - ні в Анкарі, ні в Стамбулі ні взагалі в Туреччині - добре, що Єрдоган як східна людина порозважав трохи нашого дурника.
Так що я набздів в калюжу, посеред якої сидиш ти.
https://glavred.net/war/rf-poshla-v-nastuplenie-na-vseh-napravleniyah-zelenskiy-10665023.html?utm_source=ukrnet_news
Хоча Зеленський так і не второпав, що він не потєшний "президент", а таки може Верховний Головнокомандувач - та де йому второпати. Зеленський пустоголовим блазнем був, блазнем і залишився.
Чтобы оттуда было ближе до Албании?
Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом ******* Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/05/13/7211504/ готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
В Туреччині його також кинули через "Арестовича".
Тепер 🤡 може потужно "топнути ножкою" і валити писати незламний відосик для 🐏🐑
Підманула-підвела