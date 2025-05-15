РУС
Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие российского диктатора на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего. От Украины на переговоры отправится министр обороны Умеров во главе группы военных и разведчиков", - сказал Зеленский.

Также украинские представители встретятся с американской стороной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отправляет делегацию во главе с Умеровым на переговоры с РФ в Стамбул, - Зеленский

Он отметил, что по-прежнему готов к прямым переговорам с Путиным.

"Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство и если он готов к переговорам, то нужно встречаться без каких-либо условий и т.д. Давайте встречаться. Мы сейчас в Анкаре, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы ведь не можем бегать по всему миру и искать человека... Я считаю, что сейчас США и Турция чувствуют неуважение России. Ни времени встречи, ни плана встречи, ни высокого уровня делегации – это неуважение личное. Я не говорю, что "русские" не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально...

Все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Первый шаг - прекращение огня. Если это возможно сделать на уровне технических групп - без вопросов. Если идет сигнал, что безусловное прекращение огня зависит от прямых переговоров лидеров - я здесь", - подчеркнул президент.

Он добавил, что если Россия не покажет реальную готовность к завершению войны, то Украина будет просить США и Евросоюз ввести жесткие санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о заявлениях РФ относительно Зеленского: Не впервые российский МИД становится "посмешищем"

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) Стамбул (277)
+13
Все вірно
15.05.2025 17:22 Ответить
+13
15.05.2025 17:28 Ответить
+9
Перші кадри російської делегації у Стамбулі

15.05.2025 17:28 Ответить
15.05.2025 17:22 Ответить
Але першим , цю відмазку , використав Трамп ...
15.05.2025 17:24 Ответить
Логічно . Коли вилізе з бункера тоді й поговорите .
15.05.2025 17:28 Ответить
від України ,можна б було відіслати у Стамбул,пса Патрона
,відповідає по рівню делегеції рашистів ,
15.05.2025 17:28 Ответить
Та ні! Песик і за дупу цапнути може, а невтік тільки лизнути!
15.05.2025 17:40 Ответить
15.05.2025 17:28 Ответить
15.05.2025 17:28 Ответить
Будем ***** русіше швайнів. AMEN.
15.05.2025 17:30 Ответить
Нідерланди оголосили війну русні? Круто, чекаємо вас! В русні КНДР, а в нас буде ваша країна. Круто!!!
15.05.2025 17:49 Ответить
Як казав Конфуцій, не вмієш у воді перліти - не лякай рибу...
15.05.2025 17:31 Ответить
Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого... сказав Зеленський знаходячись у СТАМБУЛІ.
15.05.2025 17:32 Ответить
Нізачот.
15.05.2025 17:35 Ответить
В Анкарі .
15.05.2025 17:37 Ответить
В Анкарі.
15.05.2025 17:41 Ответить
Так ніби тобі не похрін Стамбул чи Анкара? Кинувся виручати свого балаганного кумирчика....

Ніби ти не знаєш, що Зеленський бовтається по Туреччині, як лайно у ополонці і робити йому нічого ні в Стамбулі, ні в Анкарі - дякуємо Ердогану - виручив, зустрівся з Зеленським, а то наш бідося в Туреччині зовсім би заскучав....
15.05.2025 18:13 Ответить
нормально ти в калюжу набздів, він в Анкарі
показать весь комментарий
В Анкарі, так в Анкарі - але ж сам Зеленський заявив "Я тут".
https://censor.net/ua/videonews/3552391/zelenskyyi-zvernuvsya-do-putina-v-turechchyni/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_1ca441c8-c031-4c3a-b785-656abe664abb

Тобто він ТАМ. Де йому робити нічого - ні в Анкарі, ні в Стамбулі ні взагалі в Туреччині - добре, що Єрдоган як східна людина порозважав трохи нашого дурника.

Так що я набздів в калюжу, посеред якої сидиш ти.
15.05.2025 19:50 Ответить
тут в Туреччині! ти писало відпочатку про Стамбул, стверджуючи що воно в Стамбулі! тепер включаєшь дурня... хоча яке там "включаєш", написав херню, та перевзуваєшся в повітрі...
15.05.2025 20:10 Ответить
Ти - ідіот. Стамбул, Анкара - різниці немає - бо Зеленському взагалі нехрен бовтатися, як лайну у ополонці, по Туреччинам, коли (за словами цього ж дешевого клоуна) "РФ пішла в наступ на всіх напрямках - Зеленський", а це криворогульне чувирло пресконференції роздає по Туреччинах і валяє дурня на пару з Трампом.
https://glavred.net/war/rf-poshla-v-nastuplenie-na-vseh-napravleniyah-zelenskiy-10665023.html?utm_source=ukrnet_news

Хоча Зеленський так і не второпав, що він не потєшний "президент", а таки може Верховний Головнокомандувач - та де йому второпати. Зеленський пустоголовим блазнем був, блазнем і залишився.
15.05.2025 20:28 Ответить
Янелох прекрасно знал, что }{уйло в Стамбул не прилетит. Зачем он попёрся в Анкару?
Чтобы оттуда было ближе до Албании?
15.05.2025 17:35 Ответить
Трамп наполегливо вмовляв це зробити. Нажаль, рудому Доні ми мусимо підносити сраку.
15.05.2025 17:41 Ответить
Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне. Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал столице Катара Дохе перед тем, как покинуть страну в рамках своего ближневосточного турне, его цитирует турецкий телеканал https://www.ntv.com.tr/dunya/trump-cuma-gunu-istanbula-gidebilirim,3ho9KRT5ckCqTxZ9vBqdOg NTV. На фоне спекуляций относительно участия президента США в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле Трамп дал понять, что может приехать в крупнейший город Турции. "Если что-то случится, я поеду в пятницу (в Стамбул), если будет уместно", - сказал Трамп.
Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом ******* Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2025/05/13/7211504/ готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.
15.05.2025 17:50 Ответить
Повторяю: кто мешал Янелоху в пятницу прилететь в Стамбул, если бы (1000 раз "вдруг") туда решили прилететь Трампон и }{уйло? Его ТЦК бы не выпустило?
15.05.2025 17:53 Ответить
Можно я отвечу? Потому, что мы самая слабая сторона конфликта, потому и вынуждены прогибаться под всяких трампов.
15.05.2025 18:45 Ответить
Ответить можно, но только от "стороны конфликта" воняет лаптями.
15.05.2025 21:45 Ответить
він там , а їх там немає(трамбон з куйлом здзвонилися і вирішили ,що їх там не буде)))
15.05.2025 17:36 Ответить
Хутін пуйло, хутін пуйло, раша-параша о-о-о-о
15.05.2025 17:36 Ответить
На чергове засідання НАТО не запросили😭
В Туреччині його також кинули через "Арестовича".
Тепер 🤡 може потужно "топнути ножкою" і валити писати незламний відосик для 🐏🐑
15.05.2025 17:42 Ответить
З телесуфлера.
15.05.2025 17:45 Ответить
Ось що значить в Чехії ВК та "Одноклассники" не заблоковані....
15.05.2025 17:52 Ответить
Тобто Вовочка вже не хоче в СтамбоВ??А так хотів у Нормандію на рандеву з ******.А його папік верещав про тих,хто вийшов на протест проти капітуляції:"Біомаса,біомаса."І хто тут біомаса???"
15.05.2025 17:44 Ответить
В країні труднощів, повна торба, а він вештається по всьому світу!!
15.05.2025 17:45 Ответить
Чудово підготовлений візит янелоха!
15.05.2025 17:47 Ответить
Я прийшов, тебе нема,
Підманула-підвела
15.05.2025 17:51 Ответить
Путін не прилетів тому, що не прилетів Трамп, а Трамп не прилетів тому, що прилетів Зеля. Зеля улетів тому, що не прилетів Путін... наша пісенька цікава, починай з початку!
15.05.2025 18:09 Ответить
Боневтіке, тягни його на стадіон в Київ. Застав падлюку здати кров на наркотики і алкоголь і все по крартальській схемі.
15.05.2025 19:44 Ответить
Довбню ,так путлєр і не казав що приїде в Стамбул особисто .
15.05.2025 19:46 Ответить
 
 