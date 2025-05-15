Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие российского диктатора на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин не прилетел, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего. От Украины на переговоры отправится министр обороны Умеров во главе группы военных и разведчиков", - сказал Зеленский.

Также украинские представители встретятся с американской стороной.

Он отметил, что по-прежнему готов к прямым переговорам с Путиным.

"Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство и если он готов к переговорам, то нужно встречаться без каких-либо условий и т.д. Давайте встречаться. Мы сейчас в Анкаре, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы ведь не можем бегать по всему миру и искать человека... Я считаю, что сейчас США и Турция чувствуют неуважение России. Ни времени встречи, ни плана встречи, ни высокого уровня делегации – это неуважение личное. Я не говорю, что "русские" не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально... Все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Первый шаг - прекращение огня. Если это возможно сделать на уровне технических групп - без вопросов. Если идет сигнал, что безусловное прекращение огня зависит от прямых переговоров лидеров - я здесь", - подчеркнул президент.

Он добавил, что если Россия не покажет реальную готовность к завершению войны, то Украина будет просить США и Евросоюз ввести жесткие санкции.

