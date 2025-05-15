РФ готова до компромісів на переговорах з Україною у Стамбулі, - помічник Путіна Мединський

Росія висловила готовність відновити переговори й розглянути можливі компроміси з Україною під час перемовин у Стамбулі.

Про це заявив помічник Путіна та голова делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів, робочий настрій присутній", - заявив Мединський.

Водночас, за даними росЗМІ, російська делегація нібито продовжує очікувати українську сторону на переговорах у Стамбулі.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

