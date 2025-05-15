УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9469 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
9 889 44

РФ готова до компромісів на переговорах з Україною у Стамбулі, - помічник Путіна Мединський

Володимир Мединський

Росія висловила готовність відновити переговори й розглянути можливі компроміси з Україною під час перемовин у Стамбулі.

Про це заявив помічник Путіна та голова делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів, робочий настрій присутній", - заявив Мединський.

Водночас, за даними росЗМІ, російська делегація нібито продовжує очікувати українську сторону на переговорах у Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна планує направити в Стамбул переговорну групу для визначення компетенції делегації РФ, - Reuters

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенс прямих переговорів з Україною – усунення "першопричин конфлікту", - очільник делегації РФ Мединський

Автор: 

росія (67271) Стамбул (243) переговори з Росією (1408) війна в Україні (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Компромисс может быть только ОДИН, пшли НАХ с Украины!!!
показати весь коментар
15.05.2025 17:00 Відповісти
+14
показати весь коментар
15.05.2025 17:23 Відповісти
+13
скажуть що Україні можна не 60 000 солдатів а 65 000.
Не вже від них можно очікувати щось доцільного ?
показати весь коментар
15.05.2025 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До яких?
показати весь коментар
15.05.2025 16:59 Відповісти
Недостатніх.
показати весь коментар
15.05.2025 16:59 Відповісти
скажуть що Україні можна не 60 000 солдатів а 65 000.
Не вже від них можно очікувати щось доцільного ?
показати весь коментар
15.05.2025 17:02 Відповісти
Компромисс может быть только ОДИН, пшли НАХ с Украины!!!
показати весь коментар
15.05.2025 17:00 Відповісти
А якщо не підуть - то що ?
показати весь коментар
15.05.2025 17:04 Відповісти
То він злобно стукне по столу черевиком і розповсюдить з десяток постів тут або в фб з засудженнями Путіна та РФ. І воно то справедливо все, але користі від того, щоб цей пан пішов у шанці з автоматом було б більше, мені здається
показати весь коментар
15.05.2025 17:42 Відповісти
це не компроміс.
Це - необхідність.
Без цього ніяк.
До компромісів можна зарахувати розмір компенсації, репарації. контрибуції, тощо
показати весь коментар
15.05.2025 17:05 Відповісти
"C Украины". Может, из Украины? Бо як підуть "с" України, значить вони "на" Україні? Дрібниця начебто, але пора б вже відвикати від кацапщини.
показати весь коментар
15.05.2025 17:32 Відповісти
"РФ готова до компромісів на переговорах з Україною у Стамбулі" Джерело: https://censor.net/ua/n3552441
А Трамп вже навіть вже сформулював цей "компроміс":
"росія поки що не буде захоплювати всю Україну".
показати весь коментар
15.05.2025 17:01 Відповісти
А Вітьков сказав, що Україні буде надана росією можливість виходу до Чорного моря а там далі до Босфору і всєя планєта. Це придурок навіть карту ніколи не дивився та не знає географічного положення нашої країни. І еті люді запрєщают нам ковиряцца в носу (с)
показати весь коментар
15.05.2025 17:06 Відповісти
Незнання географії вітьков може собі дозволити (на це "ізвощікі" існують). Зате вітьков добре знає, де "ключь ат квартіри ґдє дєньгі лєжат".
показати весь коментар
15.05.2025 17:12 Відповісти
Виткофф такой же необучаемый идиот, как и его шеф Трамп: эти два хитрожопых торгаша вообще никогда не изучали географию даже на школьном уровне.

Кроме грязных спекулятивных афёр на рынке недвижимости они в течение всей жизни ничем не интересовались.
показати весь коментар
15.05.2025 19:47 Відповісти
Дик, Одесса і є чорноморський порт . . .
показати весь коментар
15.05.2025 17:29 Відповісти
Вітьков сплутав Чорне море з Червоним...
показати весь коментар
15.05.2025 17:48 Відповісти
уважаемый пан Котьский, это Вы с таким же ник-неймом часто пубиковали посты на Киевском форуме в 2017-2022 гг ? Куда пропал этот интересный активный форум? Если у Вас есть какие-либо координаты администратора с ником Фагот или контакты бывших участников национально-патриотического профиля с ником Фокс, Арчер, Фагот, Аль Капоне, Кабака, большая просьба сообщить на мою электронную почту: mailto:[email protected] [email protected]

Заранее благодарю Вас за ваше возможное любезное содействие.
Через две неделю еду в Киев работать волонтером, хотелось бы встретиться с кем-то из форумчан.
показати весь коментар
15.05.2025 19:58 Відповісти
Шановний пане Терновський!
Нажаль, це був не я.
Сподіваюсь, що Ви коли-небудь зустрінетесь з кимось із названих Вами достойників, і можливо не тільки в "павутині", але навіть у реалі.
Успіхів Вам!
показати весь коментар
15.05.2025 21:34 Відповісти
Шановний пане Коцкий, велика подяка за видповидь.

За три месяца работы в Украине постараюсь найти кого-нибудь из тех замечательных форумчан, которые всегда удивляли меня своим острым умом и верностью делу свободу.
показати весь коментар
15.05.2025 22:37 Відповісти
.
показати весь коментар
16.05.2025 07:57 Відповісти
зате він добре знає,що треба отримати від України всі її природні ресурси,порти.АЕС тощо...
показати весь коментар
15.05.2025 18:30 Відповісти
Спочатку - припинення вогню…
Всі розмови тоді, коли мовчатиме зброя…
показати весь коментар
15.05.2025 17:03 Відповісти
Вообще не о чем говорить с орками-агрессорами :

во-первых - они сволочные совковые орки, а во-вторых, они орки из обозной обслуги-мелюзги третьего сорта.
показати весь коментар
15.05.2025 22:39 Відповісти
Стрєлку забив *****, гадав, що Україна відмовиться.
Прутіна спіймали на його ж гачок - ******* послухався дорослих людей з Заходу і це спрацювало. Тепер ***** виглядає тим що він є - фраєром, який злякався прийти на стрєлку, яку сам і замовив.
А теперішні посєдєлки, то вже догравання спектаклю, для трампа…
показати весь коментар
15.05.2025 23:11 Відповісти
Фраер забил стрелку, а потом зассал и вместо себя прислал на стрелку задроченного унылого клерка Мединского с физиономией типичного педика...
показати весь коментар
16.05.2025 00:13 Відповісти
Хто такий цей медицинський? Яка вага його слів? Чи буде бігати кожні три хвилини до телефону? Компроміс може бути один - для пуйла стінка замість шибениці..
показати весь коментар
15.05.2025 17:04 Відповісти
Ну що ви таке кажете? Це ж "глиба", істота з 47 хромосомами, з його особистих слів...😂
показати весь коментар
15.05.2025 17:48 Відповісти


Синдром Дауна - хромосомная патология, характеризующаяся наличием дополнительных копий генетического материала 21-й хромосомы, либо целой хромосомы (трисомия), либо её участков (например, за счёт транслокации).
показати весь коментар
15.05.2025 19:29 Відповісти
Є такий російський письменник - Валентин Пікуль. Прославився у радянські часи, як "фантазер-міфотворець на військово-історичні теми". Писав у жанрі "истарическава анекдота о великих личностях Рассийскай империи". За свої "сказки об истории" отримував не тільки повагу від малоосвіченої (хоч і претендуючої на "інтлектуалізм"), публіки, але й "плюшки", у вигляді премії від КДБ.
Результатом його діяльності стала епіграма:
"Валентин наш, Саввич Пикуль -
Он большой оригинал:
На Историю "напикал",
А Россию - обосрал..."

Теж саме можна сказать і про Мединського ... Він назавжди "увійшов у Історію", як людина, яка, сама того не хотячи, ОБІСРАЛА Росію та росіян, на весь світ, своєю заявою про наявність у росіян "надлишкової хромосоми"...
Так часто буває в російській історії - коли представники національних меншин, у спробах отримать "шматок смачного пирога" від влади, "з штанів вискакували", стараючись показать себе більш "русскими", ніж самі "русские"... У ХІХ ст це були поляки (як, наприклад, Юзефович, автор меморандуму, що послужив підставою та основою знаменитого "Емського указу"). У радянські часи цим масово зайнялися "русскаязычные евреи", які навіть прізвища поміняли, щоб виглядіть "более русскими"... Саме з цього "гнізда" і вилупилися "мединські", "соловйови" тв "іже с ними"...
показати весь коментар
16.05.2025 03:49 Відповісти
В ответ на утвержденный путиным состав российской делегации, предлагаем отправить на переговоры в Турции следующий, зеркальный состав:

1. Директор киевской психиатрической больницы;

2. Директор киевского зоопарка;

3. Замглавы Козятинского горсовета;

4. Заведующий столовой Верховной Рады.

Визави - полностью соответствуют уровню компетенции Мединского и остальных чиновников рф.
показати весь коментар
15.05.2025 20:15 Відповісти
На справді - не розумно щось коментувати не знаючи справжньої "кухні" цього процесу ... нема ще "зради" - заспокойтеся всі
показати весь коментар
15.05.2025 17:06 Відповісти
Компромис. Возвращаете Кубань, Крым, Донбасс и платите репарации
показати весь коментар
15.05.2025 17:12 Відповісти
що ви обговорюете? це ніхто і ляпнув просто щоб ляпнути, які в него повноваження?
показати весь коментар
15.05.2025 17:17 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 17:23 Відповісти
Автор не Шевченко, а Ян Таксюр
показати весь коментар
15.05.2025 20:57 Відповісти
Здається, пора вже закінчувати цю "виставу", Україна і так зробила більш-ніж потрібно, щоб задовольнити забаганки "рудого клоуна". Потрібно починати щоденно ...башити по Москві, російським НПЗ і військовим заводам.
показати весь коментар
15.05.2025 17:45 Відповісти
Чим більше даємо паузу тим більше путін тисне.. їх НПЗ мають горіти щодня і начхати на самозакоханого тремпеля.
показати весь коментар
15.05.2025 23:24 Відповісти
Вони граються з вами,а ви спите
показати весь коментар
15.05.2025 18:17 Відповісти
У мене в одного враження що Х.уйло і Рудий розігрують якусь кумедію?
показати весь коментар
15.05.2025 18:32 Відповісти
зєля маладєц зірвав накладання санкцій,бо поки вестимуться переговори,ніхто їх накладати не буде
показати весь коментар
15.05.2025 18:39 Відповісти
Ключове слово "відновлювати".
показати весь коментар
15.05.2025 18:46 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
15.05.2025 18:50 Відповісти
КОМПРОМИС РФ: - Мы вас убьем, но постараемся сделать это безболезненно.
показати весь коментар
15.05.2025 19:07 Відповісти
пусть воен-дипломат Умеров ведет переговоры на крымско-татарском (если умеет конечно)
показати весь коментар
15.05.2025 21:18 Відповісти
Того козла відпущення медінського тотмають як ганчірку щоб заткнути тимчасово дірки
показати весь коментар
16.05.2025 00:29 Відповісти
Траєкторія подій у ерефії підказує швидше про готовність путіна узаконити пакт молотова- ріббентропа, а ніж готовність до компромісів
показати весь коментар
16.05.2025 07:09 Відповісти
 
 