РФ готова до компромісів на переговорах з Україною у Стамбулі, - помічник Путіна Мединський
Росія висловила готовність відновити переговори й розглянути можливі компроміси з Україною під час перемовин у Стамбулі.
Про це заявив помічник Путіна та голова делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів, робочий настрій присутній", - заявив Мединський.
Водночас, за даними росЗМІ, російська делегація нібито продовжує очікувати українську сторону на переговорах у Стамбулі.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Не вже від них можно очікувати щось доцільного ?
Це - необхідність.
Без цього ніяк.
До компромісів можна зарахувати розмір компенсації, репарації. контрибуції, тощо
А Трамп вже навіть вже сформулював цей "компроміс":
"росія поки що не буде захоплювати всю Україну".
Кроме грязных спекулятивных афёр на рынке недвижимости они в течение всей жизни ничем не интересовались.
Заранее благодарю Вас за ваше возможное любезное содействие.
Через две неделю еду в Киев работать волонтером, хотелось бы встретиться с кем-то из форумчан.
Нажаль, це був не я.
Сподіваюсь, що Ви коли-небудь зустрінетесь з кимось із названих Вами достойників, і можливо не тільки в "павутині", але навіть у реалі.
Успіхів Вам!
За три месяца работы в Украине постараюсь найти кого-нибудь из тех замечательных форумчан, которые всегда удивляли меня своим острым умом и верностью делу свободу.
Всі розмови тоді, коли мовчатиме зброя…
во-первых - они сволочные совковые орки, а во-вторых, они орки из обозной обслуги-мелюзги третьего сорта.
Прутіна спіймали на його ж гачок - ******* послухався дорослих людей з Заходу і це спрацювало. Тепер ***** виглядає тим що він є - фраєром, який злякався прийти на стрєлку, яку сам і замовив.
А теперішні посєдєлки, то вже догравання спектаклю, для трампа…
Синдром Дауна - хромосомная патология, характеризующаяся наличием дополнительных копий генетического материала 21-й хромосомы, либо целой хромосомы (трисомия), либо её участков (например, за счёт транслокации).
Результатом його діяльності стала епіграма:
"Валентин наш, Саввич Пикуль -
Он большой оригинал:
На Историю "напикал",
А Россию - обосрал..."
Теж саме можна сказать і про Мединського ... Він назавжди "увійшов у Історію", як людина, яка, сама того не хотячи, ОБІСРАЛА Росію та росіян, на весь світ, своєю заявою про наявність у росіян "надлишкової хромосоми"...
Так часто буває в російській історії - коли представники національних меншин, у спробах отримать "шматок смачного пирога" від влади, "з штанів вискакували", стараючись показать себе більш "русскими", ніж самі "русские"... У ХІХ ст це були поляки (як, наприклад, Юзефович, автор меморандуму, що послужив підставою та основою знаменитого "Емського указу"). У радянські часи цим масово зайнялися "русскаязычные евреи", які навіть прізвища поміняли, щоб виглядіть "более русскими"... Саме з цього "гнізда" і вилупилися "мединські", "соловйови" тв "іже с ними"...
1. Директор киевской психиатрической больницы;
2. Директор киевского зоопарка;
3. Замглавы Козятинского горсовета;
4. Заведующий столовой Верховной Рады.
Визави - полностью соответствуют уровню компетенции Мединского и остальных чиновников рф.
руZZкому міру повірити - себе обманути!