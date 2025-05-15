УКР
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
7 480 50

Сенс прямих переговорів з Україною – усунення "першопричин конфлікту", - очільник делегації РФ Мединський

мединський

Глава російської делегації на перемовинах у Туреччині Володимир Мединський озвучив мету прямих переговорів з Україною. 

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Сенс запропонованих Путіним прямих переговорів –– вийти на встановлення довгострокового і міцного миру, усунувши першопричини конфлікту", - сказав Мединський.

Водночас речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков сказав російським пропагандистам, що наразі немає конкретики щодо можливих російсько-українських перемовин у Стамбулі, зокрема й щодо часу початку.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

росія (67271) Туреччина (3665) переговори з Росією (1408) війна в Україні (5783)
+41
Ту так пусть устранят сами первопричину-фюрера своего бункерного..
показати весь коментар
15.05.2025 15:08 Відповісти
+27
Шо, Украина должна отодвинуть НАТО до границ 97 года или вывести базы США из Европы? Шо они курят эти придурки?
показати весь коментар
15.05.2025 15:09 Відповісти
+21
Первопричина, само существование рф? Так с этим никто и не спорит, давайте устранять...
показати весь коментар
15.05.2025 15:10 Відповісти
Ту так пусть устранят сами первопричину-фюрера своего бункерного..
показати весь коментар
15.05.2025 15:08 Відповісти
Ви з тих хто вірить що це "війна пуйла" ? Там таких відсотків 80.
показати весь коментар
15.05.2025 15:36 Відповісти
Там треба усунути мінімум 100 мільйонів шовіністської кацапської худоби.Оце і є першопричина конфлікту
показати весь коментар
15.05.2025 16:06 Відповісти
так вспомните смерть Сталина,только загнулся так все грехи на него соратники и повесили,тут та же история будет.
показати весь коментар
15.05.2025 16:37 Відповісти
Так вони ж й хочуть обговорити скільки грошей отримають ті хто прибере х7йла та які гарантії безпеки й подальшої співпраці потім..... :/
показати весь коментар
15.05.2025 16:32 Відповісти
Як у калюжу перднув.
показати весь коментар
15.05.2025 15:09 Відповісти
Хтось колись їх озвучить?
показати весь коментар
15.05.2025 15:09 Відповісти
Всі ці абсурдні мантри озвучені ****** 24.02.22. Нічого не змінилося.
показати весь коментар
15.05.2025 15:11 Відповісти
Для мединського первопричина - існування України і українського народу. То про що має бути домовленість?
Про наше знищення в печах колишніх концтаборів Європи?
показати весь коментар
15.05.2025 15:20 Відповісти
Йди нахер,лішнєхромосомний.
показати весь коментар
15.05.2025 15:09 Відповісти
Эта тварь из Смилы, Черкасщна.
показати весь коментар
16.05.2025 00:31 Відповісти
Шо, Украина должна отодвинуть НАТО до границ 97 года или вывести базы США из Европы? Шо они курят эти придурки?
показати весь коментар
15.05.2025 15:09 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 16:01 Відповісти
Українці втоплені в крові за бази ната в Румунії і ляхії
показати весь коментар
16.05.2025 14:08 Відповісти
застрелися і все буде добре
показати весь коментар
15.05.2025 15:09 Відповісти
Первопричина, само существование рф? Так с этим никто и не спорит, давайте устранять...
показати весь коментар
15.05.2025 15:10 Відповісти
Ну ось... скрипнула стара шарманка.
В підручниках медінского з історії для шкіл - така країна як Україна взагалі відсутня.
показати весь коментар
15.05.2025 15:10 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 15:10 Відповісти
Цю лишню "пєрвапрічіну" усунути на разі нємажліва!)
показати весь коментар
15.05.2025 15:31 Відповісти
У ВАШЕГО кошерного народа, таки да.
возможно, есть лишняя хромосома. Но, имею вам сказать, при чём тут лаптеногие?
показати весь коментар
15.05.2025 16:07 Відповісти
Треба нашим казати чітко - так , треба усунути першопричину конфлікту , а саме - бажання рашки захоплювати чужі землі
показати весь коментар
15.05.2025 15:10 Відповісти
А хтось чекав від рашиських варварів чогось другого ? ну а Зеля повірив в якісь переговори, кацапи розвели як лохів, цьому посприяв і Трамп який підтверджує що це його абсолютно не хвилює в нього понад усе бізнес інтереси.
показати весь коментар
15.05.2025 15:12 Відповісти
Зеля не повірив, Зелю примусив Трампон. Бо Зеля має маневрувати, щоб заставити Трампона визнати, що саме РФ і тільки РФ не хоче миру.
показати весь коментар
15.05.2025 15:17 Відповісти
Кошерний голова делегації Росії Мединський -це виключно для затягування конфлікту- вони це вміють. Війна для Пуйла-єдиний шлях політичного виживання.
показати весь коментар
15.05.2025 15:13 Відповісти
Щоб усунути першопричину достатньо одного снайпера, а яка економія тільки на вализах
показати весь коментар
15.05.2025 15:13 Відповісти
Тільки не такого який тільки по вухам попадає.
показати весь коментар
15.05.2025 15:45 Відповісти
Тобто, щоб ху'ло моржове кремлівське здохло. Для цього не треба в Стамбул летіти - треба тільки до щурячого бункера доїхати і там придушити його. Господи! Ну зроби хоч нехай воно (ху'ло) вдавиться і здохне.
показати весь коментар
15.05.2025 15:13 Відповісти
Вбий ***** та й всі діла...
показати весь коментар
15.05.2025 15:14 Відповісти
Першопричина це ********** расеі. Як це усунути? 🤔
показати весь коментар
15.05.2025 15:14 Відповісти
розвалити
показати весь коментар
15.05.2025 16:18 Відповісти
від одного вигляду цього перемовника молоко кисне

чекаємо на якісний турецький йогурт в результаті переговорів в Стамбулі

.
показати весь коментар
15.05.2025 15:15 Відповісти
Першопричина - це московський імперіалізм, адептом якого є сам мединський.
показати весь коментар
15.05.2025 15:16 Відповісти
У тебе твоя зайва хромосмома набухалася і наблювалася у тебе в мізках..
показати весь коментар
15.05.2025 15:17 Відповісти
у кацапні першопричина - це саме існування України і українців.
донік з бубселем - це не вам шах і мат за перемовини?
два барани - один іншого баранєє...
показати весь коментар
15.05.2025 15:19 Відповісти
Першопричину давно озвучив )(уйло - повернення НАТО до кордонів 1991 року та відновлення Варшавського Договору. Звідси і висновки щодо "переговорів". правда )(уйлоТромбоз про ту давню історію разом зі своїми невігласами нічого не знає.
показати весь коментар
15.05.2025 15:21 Відповісти
Для гарного цирку з конями росіянам був потрібен наш піаніст на підтанцовке.
показати весь коментар
15.05.2025 15:25 Відповісти
Першопричина війни - нацист путєн.
Чи є у пана медінського план усунення і ліквідації кремлівського чемоджанного засранця.?
показати весь коментар
15.05.2025 15:26 Відповісти
Це отой жлобок з черкаської губернії?
показати весь коментар
15.05.2025 15:27 Відповісти
Для усунення треба мати (на вибір) - молоток, ніж, пістолет.... Я б особисто обійшовся голими руками.
показати весь коментар
15.05.2025 15:29 Відповісти
Первопричина явно не в ЕС и НАТО, явно не украинский язык или даже захват земель, а майдан 2004 года который напугал пуйла дав заразительный пример
показати весь коментар
15.05.2025 15:43 Відповісти
першопричину не усунути, бо причина .обнуті кацапи. при чому ДУЖЕЕЕЕЕ задавнено. хіба - як мамонти
показати весь коментар
15.05.2025 15:45 Відповісти
Не пойму,что вообще происходит? Говорим с холопами Плешивого?
показати весь коментар
15.05.2025 15:46 Відповісти
Накуй цей цирк взагалі, з закомуфльованними нюансами ...ось тобі і без попередніх умов...їпуча зелена діпломатія ...
показати весь коментар
15.05.2025 15:49 Відповісти
Так усуньте *****...
показати весь коментар
15.05.2025 15:51 Відповісти
Так першрпричина, це захоплення Криму в лютому 2014 року,звідси все почалось
показати весь коментар
15.05.2025 15:54 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 16:16 Відповісти
Усунути Путіна і зникнуть першопричини конфлікту.
показати весь коментар
15.05.2025 16:27 Відповісти
И как же вы можете этого плешивого ******** устранить, если вы боитесь даже чихнуть в его присутствии?
показати весь коментар
15.05.2025 17:29 Відповісти
Претензії до кордонів ната - воюйте на території ната!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 14:05 Відповісти
 
 