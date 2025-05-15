Сенс прямих переговорів з Україною – усунення "першопричин конфлікту", - очільник делегації РФ Мединський
Глава російської делегації на перемовинах у Туреччині Володимир Мединський озвучив мету прямих переговорів з Україною.
Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
"Сенс запропонованих Путіним прямих переговорів –– вийти на встановлення довгострокового і міцного миру, усунувши першопричини конфлікту", - сказав Мединський.
Водночас речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков сказав російським пропагандистам, що наразі немає конкретики щодо можливих російсько-українських перемовин у Стамбулі, зокрема й щодо часу початку.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
