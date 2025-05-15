Рютте про делегацію РФ: Росіяни не використовують надану Зеленським можливість для досягнення миру

Надіславши на переговори до Туреччини делегацію низького рівня, російський диктатор Володимир Путін не скористався можливістю для досягнення миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції в Анталії на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"Росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав Президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Щойно буде припинення вогню, ми готові вести переговори про мирну угоду, тож Україна явно готова грати за правилами. Але м’яч зараз на боці Росії", - наголосив він.

За словами Рютте, будь-яке припинення вогню чи мирна угода з метою завершення війни РФ проти України мають бути "тривалими та стійкими", щоб "не було повторення ситуації 2014-2015 років із Мінськими угодами, які фактично були порушені ще до того, як висохло чорнило, яким вони були написані".

"Ми не можемо допустити повторення цього. Мир має бути тривалим і міцним. Цього тижня м’яч явно на полі Росії", - додав генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною. Згідно з документом, до переговорної групи увійдуть: помічник правителя росії Володимир Мединський, заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник ГУ Генштабу ЗС рф Ігор Костюков та заступник міністра оборони росії Олександр Фомін.