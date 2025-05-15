Путін не планує відвідувати Стамбул протягом найближчих днів, - Пєсков
У Кремлі заявили, що у Путіна немає планів відвідати Стамбул найближчими днями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це сказав речник диктатора Дмитро Пєсков.
"Путін поставив завдання та визначив переговорну позицію делегації Росії у Стамбулі за підсумками обговорення всіх профільних доповідей напередодні", - додав він.
За словами Пєскова, жодної підготовки зустрічі Путіна і Трампа на найближчі дні не ведеться, питання предметно не обговорювалося.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
i не там і не тут і одночясно повсюди - язик не боїнг...
а вже потм всю русню на ***?
дякую,,,
Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО
Недолугий очільник напівживої держави відверто плює в "одного из мощнейших лидеров многополярного мира", а той лише мовчки ховається.
Який висновок з цього?
Нахабніють при зустрічі зі слабким, плазують при зустрічі з сильним.
І з поваром ***** повівся як гопник. Побачивши, що суне реальна сила, всерся та втік. Чекісти обманули і кинули глупого повара, і це було вже не по-пацанськи.
пацанськи - не пацанськи. та ху йлу пох на ці всі поняття. в нього навіть нема честі і гідності навіть ті пацанські поняття соблюдати. він зі своїм політбюро має абсолютну владу на болотах і на якісь поняття йому пох.
Тим більше що йому варто було приїхати?
Не заарештують, і є можливість на увесь світ кинути ультиматум просто в обличчя, розвернутись і піти.
На болотах би поздихали від оргазму від такого вчинку.
Але ж ні.
Тобто ***** перестають поважати, але продовжують боятись. Ну, це добре.
Приеду с братвой - порву на британский флаг. Если мама разрешит и батарейки в джипе не сядут.
Це не по-пацанські. Братва не зрозуміє.
По пацанськи - приїхати особисто і сказати щось на кшталт
Ну что ж, вовочка, я тут, как и обещал. Времени мало, повторять не буду, потому слушай внимательно. Вон там люди бумажку привезли, ты сейчас подписываешь и старательно выполняешь всё. Или на следующий день независимости этой твоей Украины парад на Хрещатике проведут мои орлы.
а от Порошенко би точно втік - за те і санкції!
превентині!🤣