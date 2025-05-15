УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10196 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
2 439 39

Путін не планує відвідувати Стамбул протягом найближчих днів, - Пєсков

Путін не полетить до Стамбулу. Що кажуть в Кремлі

У Кремлі заявили, що у Путіна немає планів відвідати Стамбул найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це сказав речник диктатора Дмитро Пєсков.

"Путін поставив завдання та визначив переговорну позицію делегації Росії у Стамбулі за підсумками обговорення всіх профільних доповідей напередодні", - додав він.

За словами Пєскова, жодної підготовки зустрічі Путіна і Трампа на найближчі дні не ведеться, питання предметно не обговорювалося.

Дивіться: Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте: Тепер увесь світ зрозумів, що є лише одна сторона, яка не бажає брати участь у мирних переговорах. І це - Росія, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Автор: 

Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24633) росія (67271) Туреччина (3665)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Зараз один рудий лідор думає, як видати це за свою перемогу та в черговий раз виправдати кремлівське пуйло.
показати весь коментар
15.05.2025 14:13 Відповісти
+4
Все ще шукає валізу більшого розміру? 🤣
показати весь коментар
15.05.2025 14:14 Відповісти
+4
Трамп любить смоктами - відсмокче і тепер і скаже що це ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА
показати весь коментар
15.05.2025 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз один рудий лідор думає, як видати це за свою перемогу та в черговий раз виправдати кремлівське пуйло.
показати весь коментар
15.05.2025 14:13 Відповісти
Та внього загалом планів нема,куди вивезе крива.
показати весь коментар
15.05.2025 14:15 Відповісти
Ну як нема? А гольф? Він завжди за планом.
показати весь коментар
15.05.2025 14:17 Відповісти
може пуйло на наступному тижні у Стамбул завітає ?

.
показати весь коментар
15.05.2025 14:19 Відповісти
Забули додати, що і Трампа в Туреччину вони не викликали
показати весь коментар
15.05.2025 14:13 Відповісти
Все ще шукає валізу більшого розміру? 🤣
показати весь коментар
15.05.2025 14:14 Відповісти
та і ***** на того ***** - зате наш там потусується ...
показати весь коментар
15.05.2025 14:15 Відповісти
та пес його знає де він - він...
i не там і не тут і одночясно повсюди - язик не боїнг...
показати весь коментар
15.05.2025 14:43 Відповісти
шукайте гроші - там і він
показати весь коментар
15.05.2025 14:44 Відповісти
Так ваш теж не їде
показати весь коментар
15.05.2025 14:50 Відповісти
а до кого їхати? - до зама заступника мединського?
показати весь коментар
15.05.2025 14:54 Відповісти
а можна спочятку кофе,
а вже потм всю русню на ***?
дякую,,,
показати весь коментар
15.05.2025 14:57 Відповісти
мій через пів години в школу...
показати весь коментар
15.05.2025 15:10 Відповісти
Ше раз *******
показати весь коментар
15.05.2025 14:15 Відповісти
А я вже тут
показати весь коментар
15.05.2025 14:15 Відповісти
Рівень делегації росіян схожий на бутафорський, - Зеленський
Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО
Недолугий очільник напівживої держави відверто плює в "одного из мощнейших лидеров многополярного мира", а той лише мовчки ховається.
Який висновок з цього?
показати весь коментар
15.05.2025 14:15 Відповісти
Певно, що він не такий вже й недолугий. Тай Україна жива.
показати весь коментар
15.05.2025 14:18 Відповісти
простий. ху йло зневажає Зе і зустрінеться з ним лише в одному випадку - прийняти капітуляцію України, яку підготує група мединського, яка і поїхала у Туреччину. і на заклики Вови "я - тут", ху йло просто собі ухмиляється, сидячи на своєму чумадані десь у бункері.
показати весь коментар
15.05.2025 14:46 Відповісти
В світі підєрскіх подворотєнь, з яких вилізло *****, це називається лепить гнильіе отмазки.
показати весь коментар
15.05.2025 14:58 Відповісти
ну так це формулювання можна було би застосувати тоді, коли би ху йло сказало, що буде у Стамбулі, а потім дало задню. але ж воно так не говорило. Вова вирішив взяти ху йло на понт, заявивши, що якщо рашка хоче прямих переговорів, то тоді дафай прямо і поговоримо у Стамбулі. ху йло просто не ввязувалося у цю гру понтів і взагалі не коментувало її. а Вова наш і далі грає у цю гру. сам з собю. "я тут", "я там". це вже зайве. перегігрує вже наш Вава. при чому сам себе переігрує. і ця гра навіть на Чуба не сприймає належного враження, а навпаки, ще може більше роздратувати Чуба. Тож тут не варто нашому Ваві вже заграватися і псувати той ефект від початкового тролінгу ху йла.
показати весь коментар
15.05.2025 15:50 Відповісти
Щось ви пацансько-дворових взаємовідносин не розумієте.
показати весь коментар
15.05.2025 16:59 Відповісти
пацансько-дворові відносини на болотах. а в даному випадку річ про міжнародну зустріч. до того, ж ті всі пацанські поняття для ху йла то пшик. пригожин теж вирішив погратися із ху йлом у пацана. і де він? ху йлу пофіг на якісь там бурління чи пред'яви серед тої всієї його пацанської шобли. якщо хтось там буде викувати до ху йла, то його чекає доля пригожина, в кращому випадку гіркінса. там зараз щось паша губарєв буром пішов проти ху йла. подивимося що невдовзі з ним станеться.
показати весь коментар
15.05.2025 17:21 Відповісти
Для вас, бачу, відкриття, що ***** і його росія на міжнародній арені поводяться саме як гопота.
Нахабніють при зустрічі зі слабким, плазують при зустрічі з сильним.
І з поваром ***** повівся як гопник. Побачивши, що суне реальна сила, всерся та втік. Чекісти обманули і кинули глупого повара, і це було вже не по-пацанськи.
показати весь коментар
15.05.2025 17:31 Відповісти
не вікриття. вони так і поводяться. тільки тут пишеш, шо фраєр, ху йло, дав взад. тільки де? де той фраєр казав, що буде сам особисто у Стамбулі? він говорив це? ні. він говорив про прямі переговори між срасією і Україною. Вова захотів прямих переговорів на максималках, тобто собисто він і ху йло. ху йло взагалі на це не реагував. ось і все.

пацанськи - не пацанськи. та ху йлу пох на ці всі поняття. в нього навіть нема честі і гідності навіть ті пацанські поняття соблюдати. він зі своїм політбюро має абсолютну владу на болотах і на якісь поняття йому пох.
показати весь коментар
15.05.2025 17:37 Відповісти
Ну так зєля його викликав по-пацанськи. Тут я головний, а там - ти. Хочеш прямих пєрєговоров - давай віч-на-віч, без посередників.
Тим більше що йому варто було приїхати?
Не заарештують, і є можливість на увесь світ кинути ультиматум просто в обличчя, розвернутись і піти.
На болотах би поздихали від оргазму від такого вчинку.
Але ж ні.
Тобто ***** перестають поважати, але продовжують боятись. Ну, це добре.
показати весь коментар
15.05.2025 18:30 Відповісти
а хто такий зеля для нього? ніхто. ху йло не рахує його рівнею собі. тому і не реагував навіть на ті пацанські понти від зелі. Тут навіть Чуб уже перед ху йлом плазує, від слів своїх відмовляється, бо санкції не хоче додаткові вводити, бо це буде ескалація, а потім і додаткові витрати американських платників податків.
показати весь коментар
15.05.2025 18:46 Відповісти
Гнила відмазка. Якщо пацану в обличчя кинули виклик, має реагувати: наказать так, щоб іншим нєповадно було. Наприклад, прилетів, просто з трапу кинув ультиматум - або зараз капітулюєш, або влітку на нуль всі ЗСУ множимо - і до параші назад.
показати весь коментар
16.05.2025 08:32 Відповісти
ну такоє. в себе на болотах він таке міг би зробити. а тут країна НАТО, більше того - на холку тисне ордер від МКС і нема жодних гарантій, що його там не затримають у Стамбулі. а крім того, ху йло патологічний сцикун. і зараз заглиблюватися в істинну причину того чого саме ху йло не полетіло на стрєлку із Зе - через те, що сцикун чи через те, що він зневажає Зе і не рахує його рівним собі, то не так вже і важливо. хоча, якби не було повної зневаги до Зе і до України, то міг би тоді відправити більш соліднішу переговорну команду.
показати весь коментар
16.05.2025 08:49 Відповісти
Путін готує літню капанію, йому не до бенефісу всяких клоунів.
показати весь коментар
15.05.2025 14:16 Відповісти
Ага, готує.
Приеду с братвой - порву на британский флаг. Если мама разрешит и батарейки в джипе не сядут.
Це не по-пацанські. Братва не зрозуміє.
По пацанськи - приїхати особисто і сказати щось на кшталт
Ну что ж, вовочка, я тут, как и обещал. Времени мало, повторять не буду, потому слушай внимательно. Вон там люди бумажку привезли, ты сейчас подписываешь и старательно выполняешь всё. Или на следующий день независимости этой твоей Украины парад на Хрещатике проведут мои орлы.
показати весь коментар
15.05.2025 14:26 Відповісти
Кагебешний щур вчергове поклав на всіх. Він так всіх найопує, що ось-ось і наіпе самого себе.
показати весь коментар
15.05.2025 14:17 Відповісти
Ху'ло кремлівське моржове обісралось, тому чемоданчиків не вистачило для поїздки. А жаль там десь у Чорному морі вже б "Магура" із зенітними ракетками його чекали. Ну або снайпер десь на шляху ...
показати весь коментар
15.05.2025 14:26 Відповісти
Теперь официально пуйло зассал. Или без холодильника далеко нельзя трупу отходить
показати весь коментар
15.05.2025 14:27 Відповісти
Трамп любить смоктами - відсмокче і тепер і скаже що це ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА
показати весь коментар
15.05.2025 14:30 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 14:33 Відповісти
Що,такий серливий пуйло.Не хоче в Стамбул,хай відвідає преісподню.Йому місто там
показати весь коментар
15.05.2025 14:46 Відповісти
що не кажи, а буба моць!
показати весь коментар
15.05.2025 15:00 Відповісти
по перше не втік, за чим багато хто жалкує,
а от Порошенко би точно втік - за те і санкції!
превентині!🤣
показати весь коментар
15.05.2025 15:03 Відповісти
 
 