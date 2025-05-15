Путін не планує відвідувати Стамбул протягом найближчих днів, - Пєсков

У Кремлі заявили, що у Путіна немає планів відвідати Стамбул найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це сказав речник диктатора Дмитро Пєсков.

"Путін поставив завдання та визначив переговорну позицію делегації Росії у Стамбулі за підсумками обговорення всіх профільних доповідей напередодні", - додав він.

За словами Пєскова, жодної підготовки зустрічі Путіна і Трампа на найближчі дні не ведеться, питання предметно не обговорювалося.

Дивіться: Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте: Тепер увесь світ зрозумів, що є лише одна сторона, яка не бажає брати участь у мирних переговорах. І це - Росія, - глава МЗС Фінляндії Валтонен