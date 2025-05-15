Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни, - Песков

В Кремле заявили, что у Путина нет планов посетить Стамбул в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.

"Путин поставил задачу и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне", - добавил он.

По словам Пескова, никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос предметно не обсуждался.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

