Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни, - Песков
В Кремле заявили, что у Путина нет планов посетить Стамбул в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.
"Путин поставил задачу и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне", - добавил он.
По словам Пескова, никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос предметно не обсуждался.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
i не там і не тут і одночясно повсюди - язик не боїнг...
а вже потм всю русню на ***?
дякую,,,
Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО
Недолугий очільник напівживої держави відверто плює в "одного из мощнейших лидеров многополярного мира", а той лише мовчки ховається.
Який висновок з цього?
Нахабніють при зустрічі зі слабким, плазують при зустрічі з сильним.
І з поваром ***** повівся як гопник. Побачивши, що суне реальна сила, всерся та втік. Чекісти обманули і кинули глупого повара, і це було вже не по-пацанськи.
пацанськи - не пацанськи. та ху йлу пох на ці всі поняття. в нього навіть нема честі і гідності навіть ті пацанські поняття соблюдати. він зі своїм політбюро має абсолютну владу на болотах і на якісь поняття йому пох.
Тим більше що йому варто було приїхати?
Не заарештують, і є можливість на увесь світ кинути ультиматум просто в обличчя, розвернутись і піти.
На болотах би поздихали від оргазму від такого вчинку.
Але ж ні.
Тобто ***** перестають поважати, але продовжують боятись. Ну, це добре.
Приеду с братвой - порву на британский флаг. Если мама разрешит и батарейки в джипе не сядут.
Це не по-пацанські. Братва не зрозуміє.
По пацанськи - приїхати особисто і сказати щось на кшталт
Ну что ж, вовочка, я тут, как и обещал. Времени мало, повторять не буду, потому слушай внимательно. Вон там люди бумажку привезли, ты сейчас подписываешь и старательно выполняешь всё. Или на следующий день независимости этой твоей Украины парад на Хрещатике проведут мои орлы.
а от Порошенко би точно втік - за те і санкції!
превентині!🤣