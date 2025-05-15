РУС
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
2 439 39

Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни, - Песков

Путин не полетит в Стамбул. Что говорят в Кремле

В Кремле заявили, что у Путина нет планов посетить Стамбул в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.

"Путин поставил задачу и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне", - добавил он.

По словам Пескова, никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос предметно не обсуждался.

Смотрите: Зеленский обратился к Путину из аэропорта Анкары: "Я здесь". ВИДЕО

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Топ комментарии
+12
Зараз один рудий лідор думає, як видати це за свою перемогу та в черговий раз виправдати кремлівське пуйло.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:13 Ответить
+4
Все ще шукає валізу більшого розміру? 🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 14:14 Ответить
+4
Трамп любить смоктами - відсмокче і тепер і скаже що це ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА
показать весь комментарий
15.05.2025 14:30 Ответить
Зараз один рудий лідор думає, як видати це за свою перемогу та в черговий раз виправдати кремлівське пуйло.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:13 Ответить
Та внього загалом планів нема,куди вивезе крива.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:15 Ответить
Ну як нема? А гольф? Він завжди за планом.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:17 Ответить
може пуйло на наступному тижні у Стамбул завітає ?

.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:19 Ответить
Забули додати, що і Трампа в Туреччину вони не викликали
показать весь комментарий
15.05.2025 14:13 Ответить
Все ще шукає валізу більшого розміру? 🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 14:14 Ответить
та і ***** на того ***** - зате наш там потусується ...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:15 Ответить
та пес його знає де він - він...
i не там і не тут і одночясно повсюди - язик не боїнг...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:43 Ответить
шукайте гроші - там і він
показать весь комментарий
15.05.2025 14:44 Ответить
Так ваш теж не їде
показать весь комментарий
15.05.2025 14:50 Ответить
а до кого їхати? - до зама заступника мединського?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:54 Ответить
а можна спочятку кофе,
а вже потм всю русню на ***?
дякую,,,
показать весь комментарий
15.05.2025 14:57 Ответить
мій через пів години в школу...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
Ше раз *******
показать весь комментарий
15.05.2025 14:15 Ответить
А я вже тут
показать весь комментарий
15.05.2025 14:15 Ответить
Рівень делегації росіян схожий на бутафорський, - Зеленський
Зеленський звернувся до Путіна із аеропорту Анкари: "Я тут". ВIДЕО
Недолугий очільник напівживої держави відверто плює в "одного из мощнейших лидеров многополярного мира", а той лише мовчки ховається.
Який висновок з цього?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:15 Ответить
Певно, що він не такий вже й недолугий. Тай Україна жива.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:18 Ответить
простий. ху йло зневажає Зе і зустрінеться з ним лише в одному випадку - прийняти капітуляцію України, яку підготує група мединського, яка і поїхала у Туреччину. і на заклики Вови "я - тут", ху йло просто собі ухмиляється, сидячи на своєму чумадані десь у бункері.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:46 Ответить
В світі підєрскіх подворотєнь, з яких вилізло *****, це називається лепить гнильіе отмазки.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:58 Ответить
ну так це формулювання можна було би застосувати тоді, коли би ху йло сказало, що буде у Стамбулі, а потім дало задню. але ж воно так не говорило. Вова вирішив взяти ху йло на понт, заявивши, що якщо рашка хоче прямих переговорів, то тоді дафай прямо і поговоримо у Стамбулі. ху йло просто не ввязувалося у цю гру понтів і взагалі не коментувало її. а Вова наш і далі грає у цю гру. сам з собю. "я тут", "я там". це вже зайве. перегігрує вже наш Вава. при чому сам себе переігрує. і ця гра навіть на Чуба не сприймає належного враження, а навпаки, ще може більше роздратувати Чуба. Тож тут не варто нашому Ваві вже заграватися і псувати той ефект від початкового тролінгу ху йла.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:50 Ответить
Щось ви пацансько-дворових взаємовідносин не розумієте.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:59 Ответить
пацансько-дворові відносини на болотах. а в даному випадку річ про міжнародну зустріч. до того, ж ті всі пацанські поняття для ху йла то пшик. пригожин теж вирішив погратися із ху йлом у пацана. і де він? ху йлу пофіг на якісь там бурління чи пред'яви серед тої всієї його пацанської шобли. якщо хтось там буде викувати до ху йла, то його чекає доля пригожина, в кращому випадку гіркінса. там зараз щось паша губарєв буром пішов проти ху йла. подивимося що невдовзі з ним станеться.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:21 Ответить
Для вас, бачу, відкриття, що ***** і його росія на міжнародній арені поводяться саме як гопота.
Нахабніють при зустрічі зі слабким, плазують при зустрічі з сильним.
І з поваром ***** повівся як гопник. Побачивши, що суне реальна сила, всерся та втік. Чекісти обманули і кинули глупого повара, і це було вже не по-пацанськи.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:31 Ответить
не вікриття. вони так і поводяться. тільки тут пишеш, шо фраєр, ху йло, дав взад. тільки де? де той фраєр казав, що буде сам особисто у Стамбулі? він говорив це? ні. він говорив про прямі переговори між срасією і Україною. Вова захотів прямих переговорів на максималках, тобто собисто він і ху йло. ху йло взагалі на це не реагував. ось і все.

пацанськи - не пацанськи. та ху йлу пох на ці всі поняття. в нього навіть нема честі і гідності навіть ті пацанські поняття соблюдати. він зі своїм політбюро має абсолютну владу на болотах і на якісь поняття йому пох.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:37 Ответить
Ну так зєля його викликав по-пацанськи. Тут я головний, а там - ти. Хочеш прямих пєрєговоров - давай віч-на-віч, без посередників.
Тим більше що йому варто було приїхати?
Не заарештують, і є можливість на увесь світ кинути ультиматум просто в обличчя, розвернутись і піти.
На болотах би поздихали від оргазму від такого вчинку.
Але ж ні.
Тобто ***** перестають поважати, але продовжують боятись. Ну, це добре.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:30 Ответить
а хто такий зеля для нього? ніхто. ху йло не рахує його рівнею собі. тому і не реагував навіть на ті пацанські понти від зелі. Тут навіть Чуб уже перед ху йлом плазує, від слів своїх відмовляється, бо санкції не хоче додаткові вводити, бо це буде ескалація, а потім і додаткові витрати американських платників податків.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:46 Ответить
Гнила відмазка. Якщо пацану в обличчя кинули виклик, має реагувати: наказать так, щоб іншим нєповадно було. Наприклад, прилетів, просто з трапу кинув ультиматум - або зараз капітулюєш, або влітку на нуль всі ЗСУ множимо - і до параші назад.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:32 Ответить
ну такоє. в себе на болотах він таке міг би зробити. а тут країна НАТО, більше того - на холку тисне ордер від МКС і нема жодних гарантій, що його там не затримають у Стамбулі. а крім того, ху йло патологічний сцикун. і зараз заглиблюватися в істинну причину того чого саме ху йло не полетіло на стрєлку із Зе - через те, що сцикун чи через те, що він зневажає Зе і не рахує його рівним собі, то не так вже і важливо. хоча, якби не було повної зневаги до Зе і до України, то міг би тоді відправити більш соліднішу переговорну команду.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:49 Ответить
Путін готує літню капанію, йому не до бенефісу всяких клоунів.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:16 Ответить
Ага, готує.
Приеду с братвой - порву на британский флаг. Если мама разрешит и батарейки в джипе не сядут.
Це не по-пацанські. Братва не зрозуміє.
По пацанськи - приїхати особисто і сказати щось на кшталт
Ну что ж, вовочка, я тут, как и обещал. Времени мало, повторять не буду, потому слушай внимательно. Вон там люди бумажку привезли, ты сейчас подписываешь и старательно выполняешь всё. Или на следующий день независимости этой твоей Украины парад на Хрещатике проведут мои орлы.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:26 Ответить
Кагебешний щур вчергове поклав на всіх. Він так всіх найопує, що ось-ось і наіпе самого себе.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:17 Ответить
Ху'ло кремлівське моржове обісралось, тому чемоданчиків не вистачило для поїздки. А жаль там десь у Чорному морі вже б "Магура" із зенітними ракетками його чекали. Ну або снайпер десь на шляху ...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:26 Ответить
Теперь официально пуйло зассал. Или без холодильника далеко нельзя трупу отходить
показать весь комментарий
15.05.2025 14:27 Ответить
Трамп любить смоктами - відсмокче і тепер і скаже що це ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА
показать весь комментарий
15.05.2025 14:30 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 14:33 Ответить
Що,такий серливий пуйло.Не хоче в Стамбул,хай відвідає преісподню.Йому місто там
показать весь комментарий
15.05.2025 14:46 Ответить
що не кажи, а буба моць!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:00 Ответить
по перше не втік, за чим багато хто жалкує,
а от Порошенко би точно втік - за те і санкції!
превентині!🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 15:03 Ответить
 
 