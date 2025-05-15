УКР
Новини Переговори у Туреччині
Тепер увесь світ зрозумів, що є лише одна сторона, яка не бажає брати участь у мирних переговорах. І це - Росія, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Валтонен про переговори у Туреччині

Російський диктатор Володимир Путін не бажає брати участі у змістовних та серйозних переговорах з мирного завершення розпочатої нею загарбницької війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

"Коли ми говоримо про припинення вогню, про переговори щодо завершення війни, то у нас є один порожній стілець - це стілець Путіна. Тож тепер, гадаю, увесь світ зрозумів, що є лише одна сторона, яка не бажає брати участь у серйозних мирних переговорах, і це, безумовно, Росія", - підкреслила Валтонен.

Вона наголосила, що Україна неодноразово заявляла про свою готовність до 30-денного припинення вогню, як і до мирного врегулювання, "але Росія не доступна для діалогу".

"Туреччина великодушно запропонувала можливість не лише провести тут, в Анталії, зустріч для обговорення підготовки до літнього саміту НАТО, а й місце для переговорів щодо припинення вогню. Ми очікуємо негайного припинення вогню, як того вимагав Європейський Союз разом із американською стороною минулими вихідними", - заявила міністерка закордонних справ Фінляндії.

За її словами, оскільки Росія не погоджується на припинення вогню, то ЄС готує зараз 18 пакет санкцій і сподівається, що "США підтримають цей курс".

"Я думаю, що з Путіним не працює спроба ставити ультиматуми, адже він на них не реагує. Нам просто потрібно продовжувати чинити тиск, усвідомлюючи, що російська агресія не почалася в Україні і не закінчиться Україною. Наш аналіз, який ми поділяємо в НАТО, полягає в тому, що Росія становить довгострокову стратегічну загрозу для всього Альянсу, тому ми повинні підтримувати тиск, доки не матимемо доказів, що Росія не лише припинила війну в Україні, але й дотримується міжнародного права, чого, на жаль, вона вже давно не робить", - зазначила Валтонен.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

путін володимир (24633) Туреччина (3665) Фінляндія (1358)
+13
АХАХАХХАХАХАХАХАХА - 11 років війни, 11 років із АНЕКСІЇ...."тепер світ зрозумів". ДА ПЛЮВАЛИ рузкіе на ваш світ. Вони розуміють лише коли кількість трупів більше 20 млн
показати весь коментар
15.05.2025 13:28 Відповісти
+8
Мені здається що 20 млн. це замало, навіть якщо у кожній хати на московії буде стояти труна, вони все одно будуть казати про вЯличие про те що вони перемогають НАТО.
показати весь коментар
15.05.2025 13:31 Відповісти
+7
когда вас придет убивать маньяк, попробуйте сесть с ним за стол переговоров ....

показати весь коментар
15.05.2025 13:29 Відповісти
3 роки тому ще зрозумів. Одне питання: і шо?
показати весь коментар
15.05.2025 13:26 Відповісти
Красиво звучить. Не більше.
показати весь коментар
15.05.2025 13:28 Відповісти
я згоден з месагою, і навіть нижче її повторив, нехай іншими словами.
показати весь коментар
15.05.2025 13:37 Відповісти
І Трамп давно це розуміє.
Але він знає про пльоночки в архівах лубянки... і мусить грати дурника.
показати весь коментар
15.05.2025 13:30 Відповісти
так, згоден. Інакше як обгрунтувати його ставлення до ху.ла ?
що ху.ло тримає його (трампа) обрежено за яйкі, не сильно стискаючи.
показати весь коментар
15.05.2025 13:33 Відповісти
І що? Пекельні санкції, чи чергова потужна стурбованість?😂😂😂
показати весь коментар
15.05.2025 13:31 Відповісти
До речі, Зеленський полетів до Туреччини з метою домовитися про припинення боїв та обстрілів.
Чи він вже згоден на мирні переговори з метою за їх результатом в тій чи іншій формі підписати капітуляцію? Та ні, ніби то...
Тоді про які переговори талдичать турки?
показати весь коментар
15.05.2025 13:35 Відповісти
Щоб воно ще не домовилось про політичний притулок..
показати весь коментар
15.05.2025 13:37 Відповісти
а що, в Туреччині - в самий раз... Бо в Ізраїлі - надто спекотно влітку буває.
показати весь коментар
15.05.2025 13:38 Відповісти
Доки томогавки не летять на болота, в них є вода, електрика, інет і бухло і ролтон - мокшам на все пофігу.

Вони розуміють тільки мову сили.
показати весь коментар
15.05.2025 13:35 Відповісти
За 3 роки кацапи випустили по Україні більше 10 ТИСЯЧ різних ракет. І все одно в нас є вода, електрика, інет, бухло і ролтон. А скільки треба ракет, щоб цього всього не стало на кацапії, яка в 28 разів більша за площею і в 5 за населенням?
показати весь коментар
15.05.2025 13:44 Відповісти
Ті алконавти й недуже будуть відновлювати.

Чи пропонуєте зовсім нічого не робити??
показати весь коментар
15.05.2025 13:52 Відповісти
Я ж про твої яслі не питаю.

Не флуди.
показати весь коментар
15.05.2025 14:26 Відповісти
ну чого це тільки тепер?
притомні завжди все розуміли - мало їх...
показати весь коментар
15.05.2025 13:36 Відповісти
Так задавіть цю отрижку імперії зла? У вас інструментів предостатньо, ембарго на енергоносії, вигнати із ООН і т.д.
показати весь коментар
15.05.2025 13:36 Відповісти
Навіть не знаю, як вони зможуть пережити вигнання з ООН. Мабуть харакірі собі зроблять.
показати весь коментар
15.05.2025 13:41 Відповісти
Яким чином задавити? Яке ембарго? Іран та КНДР вже скільки десятиліть давлять? І що? У них зброї поменшало? Навпаки, ще побільшало. Виходь вже зі своїх рожевих ілюзій в реальність.
показати весь коментар
15.05.2025 13:47 Відповісти
Не говорите за весь мир, надо подождать что Трепло скажет
показати весь коментар
15.05.2025 13:39 Відповісти
Хьюстон, Хьюстон - у нас проблеми!
показати весь коментар
15.05.2025 13:48 Відповісти
ну добре хоч це
доня в нас не ідіот - падло але і не придурок.
тільки ідіот не взяв би літака за майже пів лярда!
а ви кажете таможня бере - пишайтесь!
показати весь коментар
15.05.2025 13:58 Відповісти
Дякуємо, потужні занепокоєні європейці.

Пильнуйте за ситуацією далі, ваша думка вкрай цінна.

Нові санкції і зброю? Та не спішіть. Якихось 11 років війни, треба для початку на 100% впевнитись, що путін хоче війни.
показати весь коментар
15.05.2025 14:09 Відповісти
Дорогие, теперь все граждане Украины зрозумилы, что главная ценность Европы, которые так пропагандировали до 2014 года - это ПОТРЫНДЕТЬ!
показати весь коментар
15.05.2025 14:19 Відповісти
Гнилий треп
показати весь коментар
15.05.2025 15:48 Відповісти
 
 