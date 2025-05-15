Тепер увесь світ зрозумів, що є лише одна сторона, яка не бажає брати участь у мирних переговорах. І це - Росія, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Російський диктатор Володимир Путін не бажає брати участі у змістовних та серйозних переговорах з мирного завершення розпочатої нею загарбницької війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

"Коли ми говоримо про припинення вогню, про переговори щодо завершення війни, то у нас є один порожній стілець - це стілець Путіна. Тож тепер, гадаю, увесь світ зрозумів, що є лише одна сторона, яка не бажає брати участь у серйозних мирних переговорах, і це, безумовно, Росія", - підкреслила Валтонен.

Вона наголосила, що Україна неодноразово заявляла про свою готовність до 30-денного припинення вогню, як і до мирного врегулювання, "але Росія не доступна для діалогу".

"Туреччина великодушно запропонувала можливість не лише провести тут, в Анталії, зустріч для обговорення підготовки до літнього саміту НАТО, а й місце для переговорів щодо припинення вогню. Ми очікуємо негайного припинення вогню, як того вимагав Європейський Союз разом із американською стороною минулими вихідними", - заявила міністерка закордонних справ Фінляндії.

За її словами, оскільки Росія не погоджується на припинення вогню, то ЄС готує зараз 18 пакет санкцій і сподівається, що "США підтримають цей курс".

"Я думаю, що з Путіним не працює спроба ставити ультиматуми, адже він на них не реагує. Нам просто потрібно продовжувати чинити тиск, усвідомлюючи, що російська агресія не почалася в Україні і не закінчиться Україною. Наш аналіз, який ми поділяємо в НАТО, полягає в тому, що Росія становить довгострокову стратегічну загрозу для всього Альянсу, тому ми повинні підтримувати тиск, доки не матимемо доказів, що Росія не лише припинила війну в Україні, але й дотримується міжнародного права, чого, на жаль, вона вже давно не робить", - зазначила Валтонен.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.