УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини Переговори з Путіним Переговори у Туреччині
2 989 20

Сікорський: Путін глузує з мирного процесу. Трамп має зробити висновки

Сікорський розповів про позику для України

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення диктатора РФ Володимира Путіна не брати участі у прямих переговорах з Україною в Туреччині, назвавши це глузуванням з мирного процесу.

Про це він заявив перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже дізналися щось дуже корисне, а саме те, що президент Зеленський перебуває тут, у Туреччині, готовий до мирних переговорів, тоді як Володимир Путін відправив делегацію низького рівня, щоб лише виграти час", - сказав Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Леммі: Зеленський у Туреччині демонструє готовність до миру. РФ надіслала делегацію низького рівня

Він наголосив, що така поведінка є демонстрацією неповаги до самого процесу врегулювання війни в Україні й звернувся до Сполучених Штатів:
"Ми сподіваємося, що президент США побачить це глузування в його справжньому світлі і зробить правильні висновки".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін дав сигнал, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той підпише капітуляцію, - The Times

Автор: 

путін володимир (24633) Сікорський Радослав (298) Трамп Дональд (6963) переговори з Росією (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Горбатого рижого лише могила виправить.
показати весь коментар
15.05.2025 12:19 Відповісти
+7
***** впевнене що трамп-ідіот. І висновки в нього будуть відповідні. Винні обидві сторони. І взагалі валодья-друг.
показати весь коментар
15.05.2025 12:27 Відповісти
+4
Саме так, пане Сікорський.
Залишилось поставити це питання кожному самому собі з лідерів Заходу і так само чесно дати на це питання.
Трампу пох...й, бо ви йому це дозволили, погоджуючись кожен раз з ним.
показати весь коментар
15.05.2025 12:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горбатого рижого лише могила виправить.
показати весь коментар
15.05.2025 12:19 Відповісти
А Польща не повинна зробити висновки? - передавайте вже МіГ - 29
показати весь коментар
15.05.2025 12:21 Відповісти
а толку??нам передали 16ті,і що ...??хочаби почали збивати ті каби які сотнями кидають на наші голови цілодобово,так це дуже круто коли один раз в день один з них пролітає в тебе над головою.....
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
Так - до Ф - 16 потрібні довгі ракети
показати весь коментар
15.05.2025 13:20 Відповісти
Саме так, пане Сікорський.
Залишилось поставити це питання кожному самому собі з лідерів Заходу і так само чесно дати на це питання.
Трампу пох...й, бо ви йому це дозволили, погоджуючись кожен раз з ним.
показати весь коментар
15.05.2025 12:22 Відповісти
ніхера вони не робитимуть,бо в світі назріва криза,і всі єуропейчики розуміють що без кацапських ресурсів та ринків важко буде втриматися,і все що робиться до расії лише картинка для нас
показати весь коментар
15.05.2025 12:49 Відповісти
раха весь цей час, коли трампи-штампи гадали "приїде-не приїде", збирала у своєму пузі смердючий газ і нарешті смачно перданула всім (окрім кятаю) в толерантну пику.
Народ рахи лікуєт. Славіт важдя. "Ужо ми етім слабакам паказалі. Хер вам, а нє договор".
Якось так.
Толку не буде, поки в Україні будут класти плитку і висаджувати півонії на клумбах. Тільки перехід усього (усього, *****) на військові рейки і стан війни.
показати весь коментар
15.05.2025 12:23 Відповісти
Якіж ви телепні польські !
У трампа все добре , гольф, літаки насолода життям , навіть якщо московити вторгнуться в польщу і звтруть її у трампа все буде ок барани ви польські
показати весь коментар
15.05.2025 12:24 Відповісти
Може пора вже відправити ВВХ в Мавзолей?
показати весь коментар
15.05.2025 12:25 Відповісти
***** впевнене що трамп-ідіот. І висновки в нього будуть відповідні. Винні обидві сторони. І взагалі валодья-друг.
показати весь коментар
15.05.2025 12:27 Відповісти
наче всі дорослі люди..., але треба пограти у ляльковий театр... всім нормальним було очевидно, що ніяких мирних переговорів не відбудеться, але ж час втрачено..., зусилля, які могли бути направлені на зміцнення, на допомогу, на введення санкцій просто пішли ні нащо..., наші дивні люди взагалі почали готуватись до виборів..., виявляється наше МО взагалі перестало деякі речі поставляти на фронт, як наприклад фпв дрони для 3-ої бригади..., незрозуміло до чого вони там у себе готуються... й тільки одна російська ********* чітко готується до літнього наступу, а подекуди його вже розпочала...
показати весь коментар
15.05.2025 12:36 Відповісти
трамп и путин КОНЧЕННЫЕ длбы !!! о чем с ними говорить ???(((
показати весь коментар
15.05.2025 12:41 Відповісти
щоб це розуміти,треба побачити іхні реальні цціліі та наміри а не дивитися за рухом новим на екранах телевізорів,а це не кожен в змозі це зробити,а мені чесно вже обридла та лялькова постановочна мелодрама з вихидом на трагікомедію
показати весь коментар
15.05.2025 12:53 Відповісти
А на що розраховували Европейскі політики ?
Що приїде ху"ло у Стамбул та погодиться на мир, або на виведення військ ?
Навіщо ху"лу приїджати щоб укласти перемірья, або перестати бомбити Україну ?
показати весь коментар
15.05.2025 12:49 Відповісти
"...должен сделать выводы"

Лучше вводы 👉
показати весь коментар
15.05.2025 12:53 Відповісти
трампон зроьив висновки
винуват Зе та Європа
показати весь коментар
15.05.2025 13:15 Відповісти
Європа, точніше, лідери Євросоюзу мають зробити висновки. І, головне - дієві висновки.
А щодо трампа - як з гуся краснова вода з нього.
показати весь коментар
15.05.2025 13:15 Відповісти
Висновки роблять люди з великою рішучістю (читай - з великими яйцями). Все, що є у Трампа, - це великий шматок смердючої кицьки.
показати весь коментар
15.05.2025 14:13 Відповісти
 
 