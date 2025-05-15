Сікорський: Путін глузує з мирного процесу. Трамп має зробити висновки

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення диктатора РФ Володимира Путіна не брати участі у прямих переговорах з Україною в Туреччині, назвавши це глузуванням з мирного процесу.

Про це він заявив перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже дізналися щось дуже корисне, а саме те, що президент Зеленський перебуває тут, у Туреччині, готовий до мирних переговорів, тоді як Володимир Путін відправив делегацію низького рівня, щоб лише виграти час", - сказав Сікорський.

Він наголосив, що така поведінка є демонстрацією неповаги до самого процесу врегулювання війни в Україні й звернувся до Сполучених Штатів:

"Ми сподіваємося, що президент США побачить це глузування в його справжньому світлі і зробить правильні висновки".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

