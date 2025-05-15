Сікорський: Путін глузує з мирного процесу. Трамп має зробити висновки
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розкритикував рішення диктатора РФ Володимира Путіна не брати участі у прямих переговорах з Україною в Туреччині, назвавши це глузуванням з мирного процесу.
Про це він заявив перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже дізналися щось дуже корисне, а саме те, що президент Зеленський перебуває тут, у Туреччині, готовий до мирних переговорів, тоді як Володимир Путін відправив делегацію низького рівня, щоб лише виграти час", - сказав Сікорський.
Він наголосив, що така поведінка є демонстрацією неповаги до самого процесу врегулювання війни в Україні й звернувся до Сполучених Штатів:
"Ми сподіваємося, що президент США побачить це глузування в його справжньому світлі і зробить правильні висновки".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Залишилось поставити це питання кожному самому собі з лідерів Заходу і так само чесно дати на це питання.
Трампу пох...й, бо ви йому це дозволили, погоджуючись кожен раз з ним.
Народ рахи лікуєт. Славіт важдя. "Ужо ми етім слабакам паказалі. Хер вам, а нє договор".
Якось так.
Толку не буде, поки в Україні будут класти плитку і висаджувати півонії на клумбах. Тільки перехід усього (усього, *****) на військові рейки і стан війни.
У трампа все добре , гольф, літаки насолода життям , навіть якщо московити вторгнуться в польщу і звтруть її у трампа все буде ок барани ви польські
Що приїде ху"ло у Стамбул та погодиться на мир, або на виведення військ ?
Навіщо ху"лу приїджати щоб укласти перемірья, або перестати бомбити Україну ?
Лучше вводы 👉
винуват Зе та Європа
А щодо трампа - як з гуся краснова вода з нього.