Путін дав сигнал, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той підпише капітуляцію, - The Times
Російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну в Україні за будь-яку ціну.
Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.
"Рішення Путіна не брати участі в переговорах, ймовірно, було неявним сигналом того, що він не зацікавлений у зустрічі із Зеленським, хіба що для прийняття його капітуляції", - йдеться в матеріалі.
За даними видання, Путіна не турбують погрози європейських лідерів посилити санкції проти Москви та збільшити постачання зброї Україні.
"Насправді, було малоймовірно, що навіть особисті переговори між Путіним і Зеленським у Туреччині призведуть до сталого припинення вогню, не кажучи вже про угоду про припинення війни. ... Немає жодних ознак того, що Путін, колишній офіцер КДБ, який править Росією 25 років, готовий відступити від того, що він вважає своєю історичною місією – підкорити Україну", - пише автор.
Наразі залишається невідомим те, як Трамп відреагує на провальну зустріч.
"Чи звинуватить він Путіна у зриві можливості для миру? Чи знову зверне свій гнів на Зеленського, якщо той відмовиться сісти за стіл переговорів з делегацією Росії?" - додає видання.
Тому, панове, неварто зараз щось комусь доводити, ***** нам не дасть жодного шансу закінчити цю війну, зберігши державу, і націю....
Стан Війни, і далі по плану...бо
наша друга головна проблема це наша влада, і це єдиний сценарій її без кровної зміни....
Товарищ
Тут глибинні інтереси частини істеблішменту США " закончіть вайну", щоб вести бізнес із рф і намаганням відірвати рф від Китаю. Трумп тільки првідник тих інтересів.
карітуляція в їх розумінні тотожна зі словом геноцид
Це не та капітуляція Японії Штатам , якщо у когось ілюзії
Розкажіть краще журнашлюшки американські - скільки він вам заплатив , щоб ви його зобразили і розпіарили у вигідному йому образі абсолютного пофігіста , який - розіб'ється але не відступить .
Цікаво, а Європа взагалі розуміє, для чого ***** капітуляція України чи ні? Мені здається, що зовсім не розуміють.
або це шанс один на мільйон.
бо неможливо виграти війну якщо ти одночасно і слабший і не використовуєш усі наявні ресурси.
ми передаємо ворогу території з людьми, люди це ресурс, путін візьме людей, видасть зброю і пожене на естонські кулемети.
другий ресурс який зеленський ігнорує як і до нього це ідеї від винахідників на зарплаті.
якщо вище керівництво нібельмеса не доганяє як з допомогою ідей слабший виграє у сильнішого то це безнадійно, легше пристрелити.
бо історія людства це давид що перемагає ідеєю голіафа, давид не пішов на бій з тією ж зброєю що і голіаф.
давид ідеєю переміг.
зеленський не може перемогти путіна бо не використовує ідеї.
дуже прикро.