Путін дав сигнал, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той підпише капітуляцію, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну в Україні за будь-яку ціну.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Путіна не брати участі в переговорах, ймовірно, було неявним сигналом того, що він не зацікавлений у зустрічі із Зеленським, хіба що для прийняття його капітуляції", - йдеться в матеріалі.

За даними видання, Путіна не турбують погрози європейських лідерів посилити санкції проти Москви та збільшити постачання зброї Україні.

"Насправді, було малоймовірно, що навіть особисті переговори між Путіним і Зеленським у Туреччині призведуть до сталого припинення вогню, не кажучи вже про угоду про припинення війни. ... Немає жодних ознак того, що Путін, колишній офіцер КДБ, який править Росією 25 років, готовий відступити від того, що він вважає своєю історичною місією – підкорити Україну", - пише автор.

Наразі залишається невідомим те, як Трамп відреагує на провальну зустріч.

"Чи звинуватить він Путіна у зриві можливості для миру? Чи знову зверне свій гнів на Зеленського, якщо той відмовиться сісти за стіл переговорів з делегацією Росії?" - додає видання.

