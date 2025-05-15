УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
11 288 49

Путін дав сигнал, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той підпише капітуляцію, - The Times

Зустріч Зеленського та Путіна зірвалася. Чого хоче диктатор

Російський диктатор Володимир Путін налаштований продовжувати війну в Україні за будь-яку ціну. 

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Путіна не брати участі в переговорах, ймовірно, було неявним сигналом того, що він не зацікавлений у зустрічі із Зеленським, хіба що для прийняття його капітуляції", - йдеться в матеріалі.

За даними видання, Путіна не турбують погрози європейських лідерів посилити санкції проти Москви та збільшити постачання зброї Україні.

Читайте: Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP

"Насправді, було малоймовірно, що навіть особисті переговори між Путіним і Зеленським у Туреччині призведуть до сталого припинення вогню, не кажучи вже про угоду про припинення війни. ... Немає жодних ознак того, що Путін, колишній офіцер КДБ, який править Росією 25 років, готовий відступити від того, що він вважає своєю історичною місією – підкорити Україну", - пише автор.

Наразі залишається невідомим те, як Трамп відреагує на провальну зустріч. 

"Чи звинуватить він Путіна у зриві можливості для миру? Чи знову зверне свій гнів на Зеленського, якщо той відмовиться сісти за стіл переговорів з делегацією Росії?" - додає видання.

Читайте: Путіна не буде на переговорах у Туреччині, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633) переговори з Росією (1408)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
***** поводило трампону по всій морді а винна Україна? Це повний пи₴дець,товариші.
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
+15
Трампу з лубянки наказали також вимагати капітуляції України.
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
+14
***** тупе йди *****.
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
робим ставки.
показати весь коментар
15.05.2025 12:13 Відповісти
Одночасно з підписанням капітуляції піаністу не заїзджаючи додому потрібно буде їхати на ПМЖ в парашу. А він що , геть дурак?
показати весь коментар
15.05.2025 12:18 Відповісти
а що йому буде? ти з фронта повернешся і покараєш зелю? ха-ха-ха
показати весь коментар
15.05.2025 13:37 Відповісти
у нього квартирка є в Криму, або біля януковоща йому віллу підберуть десь на болотах.
показати весь коментар
15.05.2025 13:44 Відповісти
Шановний Олександре Івановичу! В казино роблять ставки на СВОЇ. Певен, що якби за Вашим написом була реальність (тобто життя і безпека Вас і особисто Ваших рідних) пост був би зовсім іншим. Але маємо, те, що маємо нажаль.
показати весь коментар
15.05.2025 12:26 Відповісти
реальність така пане Кирило, перевага на стороні *****. а не клоуна пів шостого. і нажаль він диктувати буде умови. поки трамп не стане на сторону України.
показати весь коментар
15.05.2025 12:33 Відповісти
Особисто знайомий з багатьма людьми, чиї близькі воюють. Вони на перемовини дивляться з надією. Нехай трошки необгрунтованою, наївною, але все ж таки для них то все їх життя. Хто немає жодного стосунку до того страхіття - штовхає тут кілометрові промови і робить ставки.
показати весь коментар
15.05.2025 12:28 Відповісти
їм потрібно згадати 2019 рік. коли вони за клоуна проголосували
показати весь коментар
15.05.2025 12:37 Відповісти
Тілко небреши шо у 2010 році, у другому турі особисто ти голосувало за Тімошенко.
показати весь коментар
15.05.2025 13:19 Відповісти
ну ну у вас у зебуїнів якось все по гундосому так хто там розмінував Чорногар хто вивів в поле бригаду нгу з Гостомеля
показати весь коментар
15.05.2025 14:56 Відповісти
а тепер де ти курва був у 2014му сектор хвиля вч ? а скоріш ти як твій папка волав шо ти узге і це братовбивча війна
показати весь коментар
15.05.2025 15:08 Відповісти
не пригорай зебуїн з твітера з регистрациею 2025 року 🤣
показати весь коментар
15.05.2025 15:13 Відповісти
***** дав довгий сигнал в валізу !
показати весь коментар
15.05.2025 12:13 Відповісти
***** тупе йди *****.
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
за сруським кораблем....
Тому, панове, неварто зараз щось комусь доводити, ***** нам не дасть жодного шансу закінчити цю війну, зберігши державу, і націю....
Стан Війни, і далі по плану...бо
наша друга головна проблема це наша влада, і це єдиний сценарій її без кровної зміни....
показати весь коментар
15.05.2025 12:59 Відповісти
От і весь *** до копійки
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
***** поводило трампону по всій морді а винна Україна? Це повний пи₴дець,товариші.
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
Тамбовський волк тобі товаріщь,в Україні кажеться панове)))
показати весь коментар
15.05.2025 12:24 Відповісти
В Україні кажется не волк, а вовк. Так шо тихо будь,"сіньоре".
показати весь коментар
15.05.2025 12:33 Відповісти
... але не кажеться товариш,
Товарищ
показати весь коментар
15.05.2025 13:45 Відповісти
Та невже? А може словник відкриєш,розумник?
показати весь коментар
15.05.2025 14:03 Відповісти
Думаю оманськими плівками він поводив срампу по мармизі і тому маємо такий ..здець
показати весь коментар
15.05.2025 23:59 Відповісти
Трампу з лубянки наказали також вимагати капітуляції України.
показати весь коментар
15.05.2025 12:14 Відповісти
Якби так просто було.
Тут глибинні інтереси частини істеблішменту США " закончіть вайну", щоб вести бізнес із рф і намаганням відірвати рф від Китаю. Трумп тільки првідник тих інтересів.
показати весь коментар
15.05.2025 12:44 Відповісти
Кіно з Оману показали зняте в січні 20-го і для Трампа того доста, а ще втручання у вибори.
показати весь коментар
16.05.2025 00:05 Відповісти
та ясний ...й !чого ця падло поїхало трусити своїм піс* ністом до Туреччині ?!!!🤡 вертайся, служи народу України ,сиди в ОПі ,не вилазь гад" на обнюхана !!!
показати весь коментар
15.05.2025 12:16 Відповісти
Капітуляція **** і до шибениці падлу ,такими мають бути наші умови.
показати весь коментар
15.05.2025 12:16 Відповісти
Як це, не боїться? А всі україньскі експерти (ті, проти яких не ввели санкції РНБО) розказують, що боїться.
показати весь коментар
15.05.2025 12:17 Відповісти
На моїй голові тешуть кіл ,а я вірю,у цю як її ,надюху
показати весь коментар
15.05.2025 12:17 Відповісти
Кожен виконує свою роль, прописану кремлівським режисером.
показати весь коментар
15.05.2025 12:18 Відповісти
Капітуляцію може підписати тільки диктатор ***** зі своєю свитою
показати весь коментар
15.05.2025 12:18 Відповісти
Оскільки московія це імперія паралельної реальності.
карітуляція в їх розумінні тотожна зі словом геноцид
Це не та капітуляція Японії Штатам , якщо у когось ілюзії
показати весь коментар
15.05.2025 12:21 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 12:26 Відповісти
Санкції його не турбують ? Та канєшно .. Вони ж нєобичайно полєзниє . Тільки він чомусь - зі шкури пнеться щоб їх скасували .
Розкажіть краще журнашлюшки американські - скільки він вам заплатив , щоб ви його зобразили і розпіарили у вигідному йому образі абсолютного пофігіста , який - розіб'ється але не відступить .
показати весь коментар
15.05.2025 12:30 Відповісти
Скоріше ти з чортами у пеклі зустрінешся, коли тобі підпишуть смертний вирок усім світом.
Цікаво, а Європа взагалі розуміє, для чого ***** капітуляція України чи ні? Мені здається, що зовсім не розуміють.
показати весь коментар
15.05.2025 12:33 Відповісти
Times у пуйла на зарплаті? Прой0б виставити перемогою
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
птн - ПНХ !!!
показати весь коментар
15.05.2025 12:48 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 13:06 Відповісти
цю війну виграти неможливо.
або це шанс один на мільйон.
бо неможливо виграти війну якщо ти одночасно і слабший і не використовуєш усі наявні ресурси.
ми передаємо ворогу території з людьми, люди це ресурс, путін візьме людей, видасть зброю і пожене на естонські кулемети.
другий ресурс який зеленський ігнорує як і до нього це ідеї від винахідників на зарплаті.
якщо вище керівництво нібельмеса не доганяє як з допомогою ідей слабший виграє у сильнішого то це безнадійно, легше пристрелити.
бо історія людства це давид що перемагає ідеєю голіафа, давид не пішов на бій з тією ж зброєю що і голіаф.
давид ідеєю переміг.
зеленський не може перемогти путіна бо не використовує ідеї.
дуже прикро.
показати весь коментар
15.05.2025 13:16 Відповісти
голому сцарю "імпєрії 404", *****, кремлівські санітари постійно колють якісь ліки "от голови"..
показати весь коментар
15.05.2025 15:20 Відповісти
 
 