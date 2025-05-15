Путин дал сигнал, что готов встретиться с Зеленским, если тот подпишет капитуляцию, - The Times
Российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну в Украине любой ценой.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.
"Решение Путина не участвовать в переговорах, вероятно, было неявным сигналом того, что он не заинтересован во встрече с Зеленским, разве что для принятия его капитуляции", - говорится в материале.
По данным издания, Путина не беспокоят угрозы европейских лидеров усилить санкции против Москвы и увеличить поставки оружия Украине.
"На самом деле, было маловероятно, что даже личные переговоры между Путиным и Зеленским в Турции приведут к устойчивому прекращению огня, не говоря уже о соглашении о прекращении войны. ... Нет никаких признаков того, что Путин, бывший офицер КГБ, который правит Россией 25 лет, готов отступить от того, что он считает своей исторической миссией - покорить Украину", - пишет автор.
Пока остается неизвестным то, как Трамп отреагирует на провальную встречу.
"Обвинит ли он Путина в срыве возможности для мира? Или снова обратит свой гнев на Зеленского, если тот откажется сесть за стол переговоров с делегацией России?" - добавляет издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому, панове, неварто зараз щось комусь доводити, ***** нам не дасть жодного шансу закінчити цю війну, зберігши державу, і націю....
Стан Війни, і далі по плану...бо
наша друга головна проблема це наша влада, і це єдиний сценарій її без кровної зміни....
Товарищ
Тут глибинні інтереси частини істеблішменту США " закончіть вайну", щоб вести бізнес із рф і намаганням відірвати рф від Китаю. Трумп тільки првідник тих інтересів.
карітуляція в їх розумінні тотожна зі словом геноцид
Це не та капітуляція Японії Штатам , якщо у когось ілюзії
Розкажіть краще журнашлюшки американські - скільки він вам заплатив , щоб ви його зобразили і розпіарили у вигідному йому образі абсолютного пофігіста , який - розіб'ється але не відступить .
Цікаво, а Європа взагалі розуміє, для чого ***** капітуляція України чи ні? Мені здається, що зовсім не розуміють.
або це шанс один на мільйон.
бо неможливо виграти війну якщо ти одночасно і слабший і не використовуєш усі наявні ресурси.
ми передаємо ворогу території з людьми, люди це ресурс, путін візьме людей, видасть зброю і пожене на естонські кулемети.
другий ресурс який зеленський ігнорує як і до нього це ідеї від винахідників на зарплаті.
якщо вище керівництво нібельмеса не доганяє як з допомогою ідей слабший виграє у сильнішого то це безнадійно, легше пристрелити.
бо історія людства це давид що перемагає ідеєю голіафа, давид не пішов на бій з тією ж зброєю що і голіаф.
давид ідеєю переміг.
зеленський не може перемогти путіна бо не використовує ідеї.
дуже прикро.