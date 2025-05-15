РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9479 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
11 288 49

Путин дал сигнал, что готов встретиться с Зеленским, если тот подпишет капитуляцию, - The Times

Встреча Зеленского и Путина сорвалась. Чего хочет диктатор

Российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну в Украине любой ценой.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Путина не участвовать в переговорах, вероятно, было неявным сигналом того, что он не заинтересован во встрече с Зеленским, разве что для принятия его капитуляции", - говорится в материале.

По данным издания, Путина не беспокоят угрозы европейских лидеров усилить санкции против Москвы и увеличить поставки оружия Украине.

Читайте: Зеленский хотел отказаться от переговоров с РФ в Стамбуле, но США и Европа убедили его, - WP

"На самом деле, было маловероятно, что даже личные переговоры между Путиным и Зеленским в Турции приведут к устойчивому прекращению огня, не говоря уже о соглашении о прекращении войны. ... Нет никаких признаков того, что Путин, бывший офицер КГБ, который правит Россией 25 лет, готов отступить от того, что он считает своей исторической миссией - покорить Украину", - пишет автор.

Пока остается неизвестным то, как Трамп отреагирует на провальную встречу.

"Обвинит ли он Путина в срыве возможности для мира? Или снова обратит свой гнев на Зеленского, если тот откажется сесть за стол переговоров с делегацией России?" - добавляет издание.

Читайте: Путина не будет на переговорах в Турции, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) переговоры с Россией (1290)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
***** поводило трампону по всій морді а винна Україна? Це повний пи₴дець,товариші.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
+15
Трампу з лубянки наказали також вимагати капітуляції України.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
+14
***** тупе йди *****.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
робим ставки.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:13 Ответить
Одночасно з підписанням капітуляції піаністу не заїзджаючи додому потрібно буде їхати на ПМЖ в парашу. А він що , геть дурак?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:18 Ответить
а що йому буде? ти з фронта повернешся і покараєш зелю? ха-ха-ха
показать весь комментарий
15.05.2025 13:37 Ответить
у нього квартирка є в Криму, або біля януковоща йому віллу підберуть десь на болотах.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:44 Ответить
Шановний Олександре Івановичу! В казино роблять ставки на СВОЇ. Певен, що якби за Вашим написом була реальність (тобто життя і безпека Вас і особисто Ваших рідних) пост був би зовсім іншим. Але маємо, те, що маємо нажаль.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:26 Ответить
реальність така пане Кирило, перевага на стороні *****. а не клоуна пів шостого. і нажаль він диктувати буде умови. поки трамп не стане на сторону України.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:33 Ответить
Особисто знайомий з багатьма людьми, чиї близькі воюють. Вони на перемовини дивляться з надією. Нехай трошки необгрунтованою, наївною, але все ж таки для них то все їх життя. Хто немає жодного стосунку до того страхіття - штовхає тут кілометрові промови і робить ставки.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:28 Ответить
їм потрібно згадати 2019 рік. коли вони за клоуна проголосували
показать весь комментарий
15.05.2025 12:37 Ответить
Тілко небреши шо у 2010 році, у другому турі особисто ти голосувало за Тімошенко.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:19 Ответить
ну ну у вас у зебуїнів якось все по гундосому так хто там розмінував Чорногар хто вивів в поле бригаду нгу з Гостомеля
показать весь комментарий
15.05.2025 14:56 Ответить
а тепер де ти курва був у 2014му сектор хвиля вч ? а скоріш ти як твій папка волав шо ти узге і це братовбивча війна
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
не пригорай зебуїн з твітера з регистрациею 2025 року 🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 15:13 Ответить
***** дав довгий сигнал в валізу !
показать весь комментарий
15.05.2025 12:13 Ответить
***** тупе йди *****.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
за сруським кораблем....
Тому, панове, неварто зараз щось комусь доводити, ***** нам не дасть жодного шансу закінчити цю війну, зберігши державу, і націю....
Стан Війни, і далі по плану...бо
наша друга головна проблема це наша влада, і це єдиний сценарій її без кровної зміни....
показать весь комментарий
15.05.2025 12:59 Ответить
От і весь *** до копійки
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
***** поводило трампону по всій морді а винна Україна? Це повний пи₴дець,товариші.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
Тамбовський волк тобі товаріщь,в Україні кажеться панове)))
показать весь комментарий
15.05.2025 12:24 Ответить
В Україні кажется не волк, а вовк. Так шо тихо будь,"сіньоре".
показать весь комментарий
15.05.2025 12:33 Ответить
... але не кажеться товариш,
Товарищ
показать весь комментарий
15.05.2025 13:45 Ответить
Та невже? А може словник відкриєш,розумник?
показать весь комментарий
15.05.2025 14:03 Ответить
Думаю оманськими плівками він поводив срампу по мармизі і тому маємо такий ..здець
показать весь комментарий
15.05.2025 23:59 Ответить
Трампу з лубянки наказали також вимагати капітуляції України.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:14 Ответить
Якби так просто було.
Тут глибинні інтереси частини істеблішменту США " закончіть вайну", щоб вести бізнес із рф і намаганням відірвати рф від Китаю. Трумп тільки првідник тих інтересів.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:44 Ответить
Кіно з Оману показали зняте в січні 20-го і для Трампа того доста, а ще втручання у вибори.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:05 Ответить
та ясний ...й !чого ця падло поїхало трусити своїм піс* ністом до Туреччині ?!!!🤡 вертайся, служи народу України ,сиди в ОПі ,не вилазь гад" на обнюхана !!!
показать весь комментарий
15.05.2025 12:16 Ответить
Капітуляція **** і до шибениці падлу ,такими мають бути наші умови.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:16 Ответить
Як це, не боїться? А всі україньскі експерти (ті, проти яких не ввели санкції РНБО) розказують, що боїться.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:17 Ответить
На моїй голові тешуть кіл ,а я вірю,у цю як її ,надюху
показать весь комментарий
15.05.2025 12:17 Ответить
Кожен виконує свою роль, прописану кремлівським режисером.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:18 Ответить
Капітуляцію може підписати тільки диктатор ***** зі своєю свитою
показать весь комментарий
15.05.2025 12:18 Ответить
Оскільки московія це імперія паралельної реальності.
карітуляція в їх розумінні тотожна зі словом геноцид
Це не та капітуляція Японії Штатам , якщо у когось ілюзії
показать весь комментарий
15.05.2025 12:21 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 12:26 Ответить
Санкції його не турбують ? Та канєшно .. Вони ж нєобичайно полєзниє . Тільки він чомусь - зі шкури пнеться щоб їх скасували .
Розкажіть краще журнашлюшки американські - скільки він вам заплатив , щоб ви його зобразили і розпіарили у вигідному йому образі абсолютного пофігіста , який - розіб'ється але не відступить .
показать весь комментарий
15.05.2025 12:30 Ответить
Скоріше ти з чортами у пеклі зустрінешся, коли тобі підпишуть смертний вирок усім світом.
Цікаво, а Європа взагалі розуміє, для чого ***** капітуляція України чи ні? Мені здається, що зовсім не розуміють.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:33 Ответить
Times у пуйла на зарплаті? Прой0б виставити перемогою
показать весь комментарий
15.05.2025 12:46 Ответить
птн - ПНХ !!!
показать весь комментарий
15.05.2025 12:48 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 13:06 Ответить
цю війну виграти неможливо.
або це шанс один на мільйон.
бо неможливо виграти війну якщо ти одночасно і слабший і не використовуєш усі наявні ресурси.
ми передаємо ворогу території з людьми, люди це ресурс, путін візьме людей, видасть зброю і пожене на естонські кулемети.
другий ресурс який зеленський ігнорує як і до нього це ідеї від винахідників на зарплаті.
якщо вище керівництво нібельмеса не доганяє як з допомогою ідей слабший виграє у сильнішого то це безнадійно, легше пристрелити.
бо історія людства це давид що перемагає ідеєю голіафа, давид не пішов на бій з тією ж зброєю що і голіаф.
давид ідеєю переміг.
зеленський не може перемогти путіна бо не використовує ідеї.
дуже прикро.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:16 Ответить
голому сцарю "імпєрії 404", *****, кремлівські санітари постійно колють якісь ліки "от голови"..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:20 Ответить
 
 