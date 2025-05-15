Путин дал сигнал, что готов встретиться с Зеленским, если тот подпишет капитуляцию, - The Times

Российский диктатор Владимир Путин настроен продолжать войну в Украине любой ценой.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Путина не участвовать в переговорах, вероятно, было неявным сигналом того, что он не заинтересован во встрече с Зеленским, разве что для принятия его капитуляции", - говорится в материале.

По данным издания, Путина не беспокоят угрозы европейских лидеров усилить санкции против Москвы и увеличить поставки оружия Украине.

"На самом деле, было маловероятно, что даже личные переговоры между Путиным и Зеленским в Турции приведут к устойчивому прекращению огня, не говоря уже о соглашении о прекращении войны. ... Нет никаких признаков того, что Путин, бывший офицер КГБ, который правит Россией 25 лет, готов отступить от того, что он считает своей исторической миссией - покорить Украину", - пишет автор.

Пока остается неизвестным то, как Трамп отреагирует на провальную встречу.

"Обвинит ли он Путина в срыве возможности для мира? Или снова обратит свой гнев на Зеленского, если тот откажется сесть за стол переговоров с делегацией России?" - добавляет издание.

