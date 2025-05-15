РУС
Сикорский: Путин издевается над мирным процессом. Трамп должен сделать выводы

Сикорский рассказал о займе для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение диктатора РФ Владимира Путина не участвовать в прямых переговорах с Украиной в Турции, назвав это насмешкой над мирным процессом.

Об этом он заявил перед началом неформального саммита министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже узнали что-то очень полезное, а именно то, что президент Зеленский находится здесь, в Турции, готов к мирным переговорам, тогда как Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня, чтобы только выиграть время", - сказал Сикорский.

Читайте также: Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна

Он подчеркнул, что такое поведение является демонстрацией неуважения к самому процессу урегулирования войны в Украине и обратился к Соединенным Штатам:
"Мы надеемся, что президент США увидит эту насмешку в его настоящем свете и сделает правильные выводы".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин дал сигнал, что готов встретиться с Зеленским, если тот подпишет капитуляцию, - The Times

путин владимир (32028) Сикорский Радослав (456) Трамп Дональд (6443) переговоры с Россией (1290)
+10
Горбатого рижого лише могила виправить.
15.05.2025 12:19 Ответить
+7
***** впевнене що трамп-ідіот. І висновки в нього будуть відповідні. Винні обидві сторони. І взагалі валодья-друг.
15.05.2025 12:27 Ответить
+4
Саме так, пане Сікорський.
Залишилось поставити це питання кожному самому собі з лідерів Заходу і так само чесно дати на це питання.
Трампу пох...й, бо ви йому це дозволили, погоджуючись кожен раз з ним.
15.05.2025 12:22 Ответить
Горбатого рижого лише могила виправить.
15.05.2025 12:19 Ответить
А Польща не повинна зробити висновки? - передавайте вже МіГ - 29
15.05.2025 12:21 Ответить
а толку??нам передали 16ті,і що ...??хочаби почали збивати ті каби які сотнями кидають на наші голови цілодобово,так це дуже круто коли один раз в день один з них пролітає в тебе над головою.....
15.05.2025 12:46 Ответить
Так - до Ф - 16 потрібні довгі ракети
15.05.2025 13:20 Ответить
Саме так, пане Сікорський.
Залишилось поставити це питання кожному самому собі з лідерів Заходу і так само чесно дати на це питання.
Трампу пох...й, бо ви йому це дозволили, погоджуючись кожен раз з ним.
15.05.2025 12:22 Ответить
ніхера вони не робитимуть,бо в світі назріва криза,і всі єуропейчики розуміють що без кацапських ресурсів та ринків важко буде втриматися,і все що робиться до расії лише картинка для нас
15.05.2025 12:49 Ответить
раха весь цей час, коли трампи-штампи гадали "приїде-не приїде", збирала у своєму пузі смердючий газ і нарешті смачно перданула всім (окрім кятаю) в толерантну пику.
Народ рахи лікуєт. Славіт важдя. "Ужо ми етім слабакам паказалі. Хер вам, а нє договор".
Якось так.
Толку не буде, поки в Україні будут класти плитку і висаджувати півонії на клумбах. Тільки перехід усього (усього, *****) на військові рейки і стан війни.
15.05.2025 12:23 Ответить
Якіж ви телепні польські !
У трампа все добре , гольф, літаки насолода життям , навіть якщо московити вторгнуться в польщу і звтруть її у трампа все буде ок барани ви польські
15.05.2025 12:24 Ответить
Може пора вже відправити ВВХ в Мавзолей?
15.05.2025 12:25 Ответить
***** впевнене що трамп-ідіот. І висновки в нього будуть відповідні. Винні обидві сторони. І взагалі валодья-друг.
15.05.2025 12:27 Ответить
наче всі дорослі люди..., але треба пограти у ляльковий театр... всім нормальним було очевидно, що ніяких мирних переговорів не відбудеться, але ж час втрачено..., зусилля, які могли бути направлені на зміцнення, на допомогу, на введення санкцій просто пішли ні нащо..., наші дивні люди взагалі почали готуватись до виборів..., виявляється наше МО взагалі перестало деякі речі поставляти на фронт, як наприклад фпв дрони для 3-ої бригади..., незрозуміло до чого вони там у себе готуються... й тільки одна російська ********* чітко готується до літнього наступу, а подекуди його вже розпочала...
15.05.2025 12:36 Ответить
трамп и путин КОНЧЕННЫЕ длбы !!! о чем с ними говорить ???(((
15.05.2025 12:41 Ответить
щоб це розуміти,треба побачити іхні реальні цціліі та наміри а не дивитися за рухом новим на екранах телевізорів,а це не кожен в змозі це зробити,а мені чесно вже обридла та лялькова постановочна мелодрама з вихидом на трагікомедію
15.05.2025 12:53 Ответить
А на що розраховували Европейскі політики ?
Що приїде ху"ло у Стамбул та погодиться на мир, або на виведення військ ?
Навіщо ху"лу приїджати щоб укласти перемірья, або перестати бомбити Україну ?
15.05.2025 12:49 Ответить
"...должен сделать выводы"

Лучше вводы 👉
15.05.2025 12:53 Ответить
трампон зроьив висновки
винуват Зе та Європа
15.05.2025 13:15 Ответить
Європа, точніше, лідери Євросоюзу мають зробити висновки. І, головне - дієві висновки.
А щодо трампа - як з гуся краснова вода з нього.
15.05.2025 13:15 Ответить
Висновки роблять люди з великою рішучістю (читай - з великими яйцями). Все, що є у Трампа, - це великий шматок смердючої кицьки.
15.05.2025 14:13 Ответить
 
 