Сикорский: Путин издевается над мирным процессом. Трамп должен сделать выводы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение диктатора РФ Владимира Путина не участвовать в прямых переговорах с Украиной в Турции, назвав это насмешкой над мирным процессом.

Об этом он заявил перед началом неформального саммита министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже узнали что-то очень полезное, а именно то, что президент Зеленский находится здесь, в Турции, готов к мирным переговорам, тогда как Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня, чтобы только выиграть время", - сказал Сикорский.

Он подчеркнул, что такое поведение является демонстрацией неуважения к самому процессу урегулирования войны в Украине и обратился к Соединенным Штатам:

"Мы надеемся, что президент США увидит эту насмешку в его настоящем свете и сделает правильные выводы".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

