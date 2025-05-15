Сикорский: Путин издевается над мирным процессом. Трамп должен сделать выводы
Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал решение диктатора РФ Владимира Путина не участвовать в прямых переговорах с Украиной в Турции, назвав это насмешкой над мирным процессом.
Об этом он заявил перед началом неформального саммита министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уже узнали что-то очень полезное, а именно то, что президент Зеленский находится здесь, в Турции, готов к мирным переговорам, тогда как Владимир Путин отправил делегацию низкого уровня, чтобы только выиграть время", - сказал Сикорский.
Он подчеркнул, что такое поведение является демонстрацией неуважения к самому процессу урегулирования войны в Украине и обратился к Соединенным Штатам:
"Мы надеемся, что президент США увидит эту насмешку в его настоящем свете и сделает правильные выводы".
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Залишилось поставити це питання кожному самому собі з лідерів Заходу і так само чесно дати на це питання.
Трампу пох...й, бо ви йому це дозволили, погоджуючись кожен раз з ним.
Народ рахи лікуєт. Славіт важдя. "Ужо ми етім слабакам паказалі. Хер вам, а нє договор".
Якось так.
Толку не буде, поки в Україні будут класти плитку і висаджувати півонії на клумбах. Тільки перехід усього (усього, *****) на військові рейки і стан війни.
У трампа все добре , гольф, літаки насолода життям , навіть якщо московити вторгнуться в польщу і звтруть її у трампа все буде ок барани ви польські
Що приїде ху"ло у Стамбул та погодиться на мир, або на виведення військ ?
Навіщо ху"лу приїджати щоб укласти перемірья, або перестати бомбити Україну ?
Лучше вводы 👉
винуват Зе та Європа
А щодо трампа - як з гуся краснова вода з нього.