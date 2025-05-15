РУС
Теперь весь мир понял, что есть только одна сторона, которая не желает участвовать в мирных переговорах. И это - Россия, - глава МИД Финляндии Валтонен

Валтонен о переговорах в Турции

Российский диктатор Владимир Путин не желает участвовать в содержательных и серьезных переговорах по мирному завершению начатой ею захватнической войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Когда мы говорим о прекращении огня, о переговорах по завершению войны, то у нас есть один пустой стул - это стул Путина. Поэтому теперь, думаю, весь мир понял, что есть только одна сторона, которая не желает участвовать в серьезных мирных переговорах, и это, безусловно, Россия", - подчеркнула Валтонен.

Она подчеркнула, что Украина неоднократно заявляла о своей готовности к 30-дневному прекращению огня, как и к мирному урегулированию, "но Россия не доступна для диалога".

"Турция великодушно предложила возможность не только провести здесь, в Анталии, встречу для обсуждения подготовки к летнему саммиту НАТО, но и место для переговоров о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного прекращения огня, как того требовал Европейский Союз вместе с американской стороной в минувшие выходные", - заявила министр иностранных дел Финляндии.

По ее словам, поскольку Россия не соглашается на прекращение огня, то ЕС готовит сейчас 18 пакет санкций и надеется, что "США поддержат этот курс".

"Я думаю, что с Путиным не работает попытка ставить ультиматумы, ведь он на них не реагирует. Нам просто нужно продолжать оказывать давление, осознавая, что российская агрессия не началась в Украине и не закончится Украиной. Наш анализ, который мы разделяем в НАТО, заключается в том, что Россия представляет долгосрочную стратегическую угрозу для всего Альянса, поэтому мы должны поддерживать давление, пока не получим доказательств, что Россия не только прекратила войну в Украине, но и придерживается международного права, чего, к сожалению, она уже давно не делает", - отметила Валтонен.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

3 роки тому ще зрозумів. Одне питання: і шо?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:26 Ответить
Красиво звучить. Не більше.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:28 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХА - 11 років війни, 11 років із АНЕКСІЇ...."тепер світ зрозумів". ДА ПЛЮВАЛИ рузкіе на ваш світ. Вони розуміють лише коли кількість трупів більше 20 млн
показать весь комментарий
15.05.2025 13:28 Ответить
Мені здається що 20 млн. це замало, навіть якщо у кожній хати на московії буде стояти труна, вони все одно будуть казати про вЯличие про те що вони перемогають НАТО.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:31 Ответить
когда вас придет убивать маньяк, попробуйте сесть с ним за стол переговоров ....

показать весь комментарий
15.05.2025 13:29 Ответить
я згоден з месагою, і навіть нижче її повторив, нехай іншими словами.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:37 Ответить
І Трамп давно це розуміє.
Але він знає про пльоночки в архівах лубянки... і мусить грати дурника.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:30 Ответить
так, згоден. Інакше як обгрунтувати його ставлення до ху.ла ?
що ху.ло тримає його (трампа) обрежено за яйкі, не сильно стискаючи.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:33 Ответить
І що? Пекельні санкції, чи чергова потужна стурбованість?😂😂😂
показать весь комментарий
15.05.2025 13:31 Ответить
До речі, Зеленський полетів до Туреччини з метою домовитися про припинення боїв та обстрілів.
Чи він вже згоден на мирні переговори з метою за їх результатом в тій чи іншій формі підписати капітуляцію? Та ні, ніби то...
Тоді про які переговори талдичать турки?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:35 Ответить
Щоб воно ще не домовилось про політичний притулок..
показать весь комментарий
15.05.2025 13:37 Ответить
а що, в Туреччині - в самий раз... Бо в Ізраїлі - надто спекотно влітку буває.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:38 Ответить
Доки томогавки не летять на болота, в них є вода, електрика, інет і бухло і ролтон - мокшам на все пофігу.

Вони розуміють тільки мову сили.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:35 Ответить
За 3 роки кацапи випустили по Україні більше 10 ТИСЯЧ різних ракет. І все одно в нас є вода, електрика, інет, бухло і ролтон. А скільки треба ракет, щоб цього всього не стало на кацапії, яка в 28 разів більша за площею і в 5 за населенням?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:44 Ответить
Ті алконавти й недуже будуть відновлювати.

Чи пропонуєте зовсім нічого не робити??
показать весь комментарий
15.05.2025 13:52 Ответить
Я ж про твої яслі не питаю.

Не флуди.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:26 Ответить
ну чого це тільки тепер?
притомні завжди все розуміли - мало їх...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:36 Ответить
Так задавіть цю отрижку імперії зла? У вас інструментів предостатньо, ембарго на енергоносії, вигнати із ООН і т.д.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:36 Ответить
Навіть не знаю, як вони зможуть пережити вигнання з ООН. Мабуть харакірі собі зроблять.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:41 Ответить
Яким чином задавити? Яке ембарго? Іран та КНДР вже скільки десятиліть давлять? І що? У них зброї поменшало? Навпаки, ще побільшало. Виходь вже зі своїх рожевих ілюзій в реальність.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:47 Ответить
Не говорите за весь мир, надо подождать что Трепло скажет
показать весь комментарий
15.05.2025 13:39 Ответить
Хьюстон, Хьюстон - у нас проблеми!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:48 Ответить
ну добре хоч це
доня в нас не ідіот - падло але і не придурок.
тільки ідіот не взяв би літака за майже пів лярда!
а ви кажете таможня бере - пишайтесь!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:58 Ответить
Дякуємо, потужні занепокоєні європейці.

Пильнуйте за ситуацією далі, ваша думка вкрай цінна.

Нові санкції і зброю? Та не спішіть. Якихось 11 років війни, треба для початку на 100% впевнитись, що путін хоче війни.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:09 Ответить
Дорогие, теперь все граждане Украины зрозумилы, что главная ценность Европы, которые так пропагандировали до 2014 года - это ПОТРЫНДЕТЬ!
показать весь комментарий
15.05.2025 14:19 Ответить
Гнилий треп
показать весь комментарий
15.05.2025 15:48 Ответить
 
 