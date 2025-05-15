Теперь весь мир понял, что есть только одна сторона, которая не желает участвовать в мирных переговорах. И это - Россия, - глава МИД Финляндии Валтонен

Российский диктатор Владимир Путин не желает участвовать в содержательных и серьезных переговорах по мирному завершению начатой ею захватнической войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"Когда мы говорим о прекращении огня, о переговорах по завершению войны, то у нас есть один пустой стул - это стул Путина. Поэтому теперь, думаю, весь мир понял, что есть только одна сторона, которая не желает участвовать в серьезных мирных переговорах, и это, безусловно, Россия", - подчеркнула Валтонен.

Она подчеркнула, что Украина неоднократно заявляла о своей готовности к 30-дневному прекращению огня, как и к мирному урегулированию, "но Россия не доступна для диалога".

"Турция великодушно предложила возможность не только провести здесь, в Анталии, встречу для обсуждения подготовки к летнему саммиту НАТО, но и место для переговоров о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного прекращения огня, как того требовал Европейский Союз вместе с американской стороной в минувшие выходные", - заявила министр иностранных дел Финляндии.

По ее словам, поскольку Россия не соглашается на прекращение огня, то ЕС готовит сейчас 18 пакет санкций и надеется, что "США поддержат этот курс".

"Я думаю, что с Путиным не работает попытка ставить ультиматумы, ведь он на них не реагирует. Нам просто нужно продолжать оказывать давление, осознавая, что российская агрессия не началась в Украине и не закончится Украиной. Наш анализ, который мы разделяем в НАТО, заключается в том, что Россия представляет долгосрочную стратегическую угрозу для всего Альянса, поэтому мы должны поддерживать давление, пока не получим доказательств, что Россия не только прекратила войну в Украине, но и придерживается международного права, чего, к сожалению, она уже давно не делает", - отметила Валтонен.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.