Рютте о делегации РФ: Россияне не используют предоставленную Зеленским возможность для достижения мира

Направив на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня, российский диктатор Владимир Путин не воспользовался возможностью для достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Анталии на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса.

"Россияне присылают делегацию низкого уровня и не используют возможность, которую предоставил Президент Зеленский. Он заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Как только будет прекращение огня, мы готовы вести переговоры о мирном соглашении, поэтому Украина явно готова играть по правилам. Но мяч сейчас на стороне России", - подчеркнул он.

Читайте: РФ должна сделать следующий шаг в мирном процессе, - Рютте

По словам Рютте, любое прекращение огня или мирное соглашение с целью завершения войны РФ против Украины должны быть "длительными и устойчивыми", чтобы "не было повторения ситуации 2014-2015 годов с Минскими соглашениями, которые фактически были нарушены еще до того, как высохли чернила, которыми они были написаны".

"Мы не можем допустить повторения этого. Мир должен быть длительным и прочным. На этой неделе мяч явно на поле России", - добавил генсек НАТО.

Читайте: Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни, - Песков

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что успех переговоров в Турции будет зависеть от того от того, появится ли Россия на переговоры, и в каком составе, - Рютте

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной. Согласно документу, в переговорную группу войдут: помощник правителя россии Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС рф Игорь Костюков и заместитель министра обороны россии Александр Фомин.