РУС
Переговоры в Турции
1 781 5

Рютте о делегации РФ: Россияне не используют предоставленную Зеленским возможность для достижения мира

Рютте о делегации РФ

Направив на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня, российский диктатор Владимир Путин не воспользовался возможностью для достижения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Анталии на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран Альянса.

"Россияне присылают делегацию низкого уровня и не используют возможность, которую предоставил Президент Зеленский. Он заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным. Как только будет прекращение огня, мы готовы вести переговоры о мирном соглашении, поэтому Украина явно готова играть по правилам. Но мяч сейчас на стороне России", - подчеркнул он.

Читайте: РФ должна сделать следующий шаг в мирном процессе, - Рютте

По словам Рютте, любое прекращение огня или мирное соглашение с целью завершения войны РФ против Украины должны быть "длительными и устойчивыми", чтобы "не было повторения ситуации 2014-2015 годов с Минскими соглашениями, которые фактически были нарушены еще до того, как высохли чернила, которыми они были написаны".

"Мы не можем допустить повторения этого. Мир должен быть длительным и прочным. На этой неделе мяч явно на поле России", - добавил генсек НАТО.

Читайте: Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшие дни, - Песков

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что успех переговоров в Турции будет зависеть от того от того, появится ли Россия на переговоры, и в каком составе, - Рютте

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной. Согласно документу, в переговорную группу войдут: помощник правителя россии Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС рф Игорь Костюков и заместитель министра обороны россии Александр Фомин.

 

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) Турция (3530) Рютте Марк (455)
ОТ, оце тут правильно Рютте наголошує: "Щойно буде припинення вогню, ми готові вести переговори про мирну угоду,"!!!
Спочатку припинення боїв та обстрілів - потім все інше!

А ЕрЗе вже переконали, що починати з переговорів...
15.05.2025 14:52 Ответить
Московіти ******, за знищення України і зелЄрмак про це добре знає з часу їх зустрічі в Омані!
Усе інше, як то «саміти міру-мір» та їм подібні теревені, то лише для затягування часу, московітами ****** та ЗелЄрмаками, для більшого виснаження України!!
15.05.2025 14:58 Ответить
надану Зеленським можливість - їм ця можливість на не впала. Вони такі можливості створюють самостійно
15.05.2025 15:02 Ответить
скільки разів давали м'яча на сторону московитів ?

Ще не награлися ?
15.05.2025 15:07 Ответить
рютте!
давай не з'їзжай!
що там, з самітом нато?
зе!лідару коли готуватися? ближче до вечора, коли всі перейдуть до фуршету?
15.05.2025 15:15 Ответить
 
 