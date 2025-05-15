Успех переговоров в Турции будет зависеть от того, появится ли Россия на переговоры и в каком составе, - Рютте

Украина демонстрирует готовность взять на себя обязательства по прекращению огня и немедленных переговоров, тогда как Россия должна объяснить свои намерения и уровень своей делегации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"Очевидно, что Украина готова к прекращению огня и к немедленным переговорам. Это абсолютно понятно. Мяч сейчас на российской стороне: они должны объяснить, что делают, почему они здесь или почему их здесь нет, с какой командой, и все остальное. Но наверняка мы все понимаем, что мяч на их стороне поля. Украина хочет начать переговоры как можно скорее", - подчеркнул Рютте.

По его словам, Киев хочет начать переговоры как можно скорее.

"Теперь дело за россиянами, чтобы убедиться, что они сделают следующие необходимые шаги", - отметил генсек НАТО.

Он отметил, что благодаря американской стороне и президенту Трампу удалось разрушить "тупик" в процессе урегулирования в Украине, и теперь именно россияне должны сделать следующие шаги.

"Турция играет здесь большую роль, потому что у Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами... которые помогут довести эти переговоры до хорошего конца. Поэтому Турция важна", - отметил он.

Глава Альянса выразил "осторожный оптимизм" относительно возможности достижения прогресса в ближайшие недели, но при условии, что российская сторона продемонстрирует конструктивный подход.

"Если россияне появятся с соответствующей делегацией, то нам нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Я все еще осторожно оптимистичен, что если россияне также готовы "играть в мяч", а не только украинцы делают это, то мы могли бы достичь некоторых прорывов в течение следующих нескольких недель. Я все еще осторожно оптимистичен", - подчеркнул Рютте.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной. Согласно документу, в переговорную группу войдут: помощник правителя россии Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ генштаба вс рф Игорь Костюков и заместитель министра обороны россии Александр Фомин.