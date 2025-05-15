РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9231 посетитель онлайн
Новости Переговоры в Турции
1 515 15

Успех переговоров в Турции будет зависеть от того, появится ли Россия на переговоры и в каком составе, - Рютте

Марк Рютте о переговорах в Турции

Украина демонстрирует готовность взять на себя обязательства по прекращению огня и немедленных переговоров, тогда как Россия должна объяснить свои намерения и уровень своей делегации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"Очевидно, что Украина готова к прекращению огня и к немедленным переговорам. Это абсолютно понятно. Мяч сейчас на российской стороне: они должны объяснить, что делают, почему они здесь или почему их здесь нет, с какой командой, и все остальное. Но наверняка мы все понимаем, что мяч на их стороне поля. Украина хочет начать переговоры как можно скорее", - подчеркнул Рютте.

По его словам, Киев хочет начать переговоры как можно скорее.

"Теперь дело за россиянами, чтобы убедиться, что они сделают следующие необходимые шаги", - отметил генсек НАТО.

Он отметил, что благодаря американской стороне и президенту Трампу удалось разрушить "тупик" в процессе урегулирования в Украине, и теперь именно россияне должны сделать следующие шаги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна

"Турция играет здесь большую роль, потому что у Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами... которые помогут довести эти переговоры до хорошего конца. Поэтому Турция важна", - отметил он.

Глава Альянса выразил "осторожный оптимизм" относительно возможности достижения прогресса в ближайшие недели, но при условии, что российская сторона продемонстрирует конструктивный подход.

"Если россияне появятся с соответствующей делегацией, то нам нужно посмотреть, что произойдет в ближайшие дни. Я все еще осторожно оптимистичен, что если россияне также готовы "играть в мяч", а не только украинцы делают это, то мы могли бы достичь некоторых прорывов в течение следующих нескольких недель. Я все еще осторожно оптимистичен", - подчеркнул Рютте.

Также читайте: Путин уверен, что побеждает в Украине. Поэтому Киев должен уступить, - The New York Times

Напомним, российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной. Согласно документу, в переговорную группу войдут: помощник правителя россии Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ генштаба вс рф Игорь Костюков и заместитель министра обороны россии Александр Фомин.

Автор: 

переговоры (5128) Рютте Марк (455)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
15.05.2025 10:07 Ответить
+12
показать весь комментарий
15.05.2025 10:15 Ответить
+5
черговий лохотрон для суспісльства України.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2025 10:07 Ответить
черговий лохотрон для суспісльства України.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:11 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 10:15 Ответить
У лохотрон такі як ви зіграли у 2019 році,і очікувано лохонулись,зробивши суіцид Україні власними руками,а довести чи надати докази злоченів Порошенко ніхто не може,від того і пишете свої висери.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:37 Ответить
Просто черговий пшик...
показать весь комментарий
15.05.2025 10:09 Ответить
Просто маячняя. Це раз - Рютте і далі транслює "мирний план" Трампа, який давно ще до "параду 9 травня" вже все. Рютте Генсек НАТО - посада залежна від США, а це значить тільке слова без справ "мир через силу". А де "мяч"? В Європі - 4 країни G7, країни Східної Європи та Півночі мають сформувати як безпекову політику так політику санкцій та торгівлі...
Як показала історія "9, 12, 15 травня" Україна не це не здатна...
показать весь комментарий
15.05.2025 10:10 Ответить
А ми думали, що це залежить від того, розчохлить Найшашличніший свою "формулу миру", чи ні...
показать весь комментарий
15.05.2025 10:13 Ответить
Взагалі ні від чого не залежить, бо переговори не мають сенсу!
показать весь комментарий
15.05.2025 10:14 Ответить
"камєді клаб" вам підійде?
показать весь комментарий
15.05.2025 10:14 Ответить
до тих пір поки " Але напевно ми всі розуміємо, що м'яч на їхній стороні поля. " а не на стороні США.НАТО І ЄС.КУЙЛО МОЖЕ ГАНЯТИ ЦЬОГО МЯЧА,НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ, СКІЛЬКИ ХОЧЕ ПОСИЛАЮЧИ НАКУЙ І США І ЄС І НАТО
показать весь комментарий
15.05.2025 10:15 Ответить
Рюте так дійсно думає чи прикидається шлангом? Думаю перше.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:16 Ответить
Я думаю, що цей "спіч" Рютте відносно старий, бо ще учора ввечері з'явився склад "делегації рф".
Але навіщо публікувати тут явно прострочені матеріали - велике питання...
показать весь комментарий
15.05.2025 11:20 Ответить
 
 