1 515 15

Успіх переговорів у Туреччині залежатиме від того, чи з’явиться Росія на переговори, і в якому складі, - Рютте

Марк Рютте про переговори у Туреччині

Україна демонструє готовність взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів, тоді як Росія має пояснити свої наміри та рівень своєї делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Очевидно, що Україна готова до припинення вогню та до негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. М’яч зараз на російській стороні: вони мають пояснити, що роблять, чому вони тут або чому їх тут немає, з якою командою, і все інше. Але напевно ми всі розуміємо, що м’яч на їхній стороні поля. Україна хоче розпочати переговори якомога швидше", - наголосив Рютте.

За його словами, Київ хоче розпочати переговори якомога швидше.

"Тепер справа за росіянами, щоб переконатися, що вони зроблять наступні необхідні кроки", – зазначив генсек НАТО.

Він зауважив, що завдяки американській стороні та президенту Трампу вдалося зруйнувати "глухий кут" у процесі врегулювання в Україні, і тепер саме росіяни мають зробити наступні кроки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Склад делегації РФ у Туреччині - це ляпас для України та всього світу, - Цахкна

"Туреччина відіграє тут велику роль, тому що у Туреччини хороші відносини з усіма відповідними партнерами... які допоможуть довести ці переговори до хорошого кінця. Тож Туреччина важлива", – зазначив він.

Очільник Альянсу висловив "обережний оптимізм" щодо можливості досягнення прогресу в найближчі тижні, але за умови, що російська сторона продемонструє конструктивний підхід.

"Якщо росіяни з'являться з відповідною делегацією, то нам потрібно подивитися, що станеться найближчими днями. Я все ще обережно оптимістичний, що якщо росіяни також готові "грати в м'яч", а не тільки українці роблять це, то ми могли б досягти деяких проривів протягом наступних кількох тижнів. Я все ще обережно оптимістичний", – підкреслив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Туреччині Україна вимагатиме 30-денного припинення вогню, - Wall Street Journal

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною. Згідно з документом, до переговорної групи увійдуть: помічник правителя росії Володимир Мединський, заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник ГУ Генштабу ЗС рф Ігор Костюков та заступник міністра оборони росії Олександр Фомін.

перемовини (3065) Рютте Марк (498)
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
15.05.2025 10:07 Відповісти
+12
показати весь коментар
15.05.2025 10:15 Відповісти
+5
черговий лохотрон для суспісльства України.
показати весь коментар
15.05.2025 10:11 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 10:07 Відповісти
черговий лохотрон для суспісльства України.
показати весь коментар
15.05.2025 10:11 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 10:15 Відповісти
У лохотрон такі як ви зіграли у 2019 році,і очікувано лохонулись,зробивши суіцид Україні власними руками,а довести чи надати докази злоченів Порошенко ніхто не може,від того і пишете свої висери.
показати весь коментар
15.05.2025 10:37 Відповісти
Просто черговий пшик...
показати весь коментар
15.05.2025 10:09 Відповісти
Просто маячняя. Це раз - Рютте і далі транслює "мирний план" Трампа, який давно ще до "параду 9 травня" вже все. Рютте Генсек НАТО - посада залежна від США, а це значить тільке слова без справ "мир через силу". А де "мяч"? В Європі - 4 країни G7, країни Східної Європи та Півночі мають сформувати як безпекову політику так політику санкцій та торгівлі...
Як показала історія "9, 12, 15 травня" Україна не це не здатна...
показати весь коментар
15.05.2025 10:10 Відповісти
А ми думали, що це залежить від того, розчохлить Найшашличніший свою "формулу миру", чи ні...
показати весь коментар
15.05.2025 10:13 Відповісти
Взагалі ні від чого не залежить, бо переговори не мають сенсу!
показати весь коментар
15.05.2025 10:14 Відповісти
"камєді клаб" вам підійде?
показати весь коментар
15.05.2025 10:14 Відповісти
до тих пір поки " Але напевно ми всі розуміємо, що м'яч на їхній стороні поля. " а не на стороні США.НАТО І ЄС.КУЙЛО МОЖЕ ГАНЯТИ ЦЬОГО МЯЧА,НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ, СКІЛЬКИ ХОЧЕ ПОСИЛАЮЧИ НАКУЙ І США І ЄС І НАТО
показати весь коментар
15.05.2025 10:15 Відповісти
Рюте так дійсно думає чи прикидається шлангом? Думаю перше.
показати весь коментар
15.05.2025 10:16 Відповісти
Я думаю, що цей "спіч" Рютте відносно старий, бо ще учора ввечері з'явився склад "делегації рф".
Але навіщо публікувати тут явно прострочені матеріали - велике питання...
показати весь коментар
15.05.2025 11:20 Відповісти
 
 