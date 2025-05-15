Успіх переговорів у Туреччині залежатиме від того, чи з’явиться Росія на переговори, і в якому складі, - Рютте

Україна демонструє готовність взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню та негайних переговорів, тоді як Росія має пояснити свої наміри та рівень своєї делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

"Очевидно, що Україна готова до припинення вогню та до негайних переговорів. Це абсолютно зрозуміло. М’яч зараз на російській стороні: вони мають пояснити, що роблять, чому вони тут або чому їх тут немає, з якою командою, і все інше. Але напевно ми всі розуміємо, що м’яч на їхній стороні поля. Україна хоче розпочати переговори якомога швидше", - наголосив Рютте.

За його словами, Київ хоче розпочати переговори якомога швидше.

"Тепер справа за росіянами, щоб переконатися, що вони зроблять наступні необхідні кроки", – зазначив генсек НАТО.

Він зауважив, що завдяки американській стороні та президенту Трампу вдалося зруйнувати "глухий кут" у процесі врегулювання в Україні, і тепер саме росіяни мають зробити наступні кроки.

"Туреччина відіграє тут велику роль, тому що у Туреччини хороші відносини з усіма відповідними партнерами... які допоможуть довести ці переговори до хорошого кінця. Тож Туреччина важлива", – зазначив він.

Очільник Альянсу висловив "обережний оптимізм" щодо можливості досягнення прогресу в найближчі тижні, але за умови, що російська сторона продемонструє конструктивний підхід.

"Якщо росіяни з'являться з відповідною делегацією, то нам потрібно подивитися, що станеться найближчими днями. Я все ще обережно оптимістичний, що якщо росіяни також готові "грати в м'яч", а не тільки українці роблять це, то ми могли б досягти деяких проривів протягом наступних кількох тижнів. Я все ще обережно оптимістичний", – підкреслив Рютте.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною. Згідно з документом, до переговорної групи увійдуть: помічник правителя росії Володимир Мединський, заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник ГУ Генштабу ЗС рф Ігор Костюков та заступник міністра оборони росії Олександр Фомін.