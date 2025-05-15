Смысл прямых переговоров с Украиной – устранение "первопричин конфликта", - глава делегации РФ Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский озвучил цель прямых переговоров с Украиной.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Смысл предложенных Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - сказал Мединский.

В то же время представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков сказал российским пропагандистам, что пока нет конкретики относительно возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле, в том числе и относительно времени начала.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

