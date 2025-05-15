РУС
Смысл прямых переговоров с Украиной – устранение "первопричин конфликта", - глава делегации РФ Мединский

мединський

Глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский озвучил цель прямых переговоров с Украиной.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Смысл предложенных Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - сказал Мединский.

В то же время представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков сказал российским пропагандистам, что пока нет конкретики относительно возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле, в том числе и относительно времени начала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте о делегации РФ: Россияне не используют предоставленную Зеленским возможность для достижения мира

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Также читайте: Украинская делегация самого высокого уровня прибыла в Турцию, - Сибига

россия (96924) Турция (3530) переговоры с Россией (1290) война в Украине (5744)
Топ комментарии
+41
Ту так пусть устранят сами первопричину-фюрера своего бункерного..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
+27
Шо, Украина должна отодвинуть НАТО до границ 97 года или вывести базы США из Европы? Шо они курят эти придурки?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:09 Ответить
+21
Первопричина, само существование рф? Так с этим никто и не спорит, давайте устранять...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
Ту так пусть устранят сами первопричину-фюрера своего бункерного..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
Ви з тих хто вірить що це "війна пуйла" ? Там таких відсотків 80.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:36 Ответить
Там треба усунути мінімум 100 мільйонів шовіністської кацапської худоби.Оце і є першопричина конфлікту
показать весь комментарий
15.05.2025 16:06 Ответить
так вспомните смерть Сталина,только загнулся так все грехи на него соратники и повесили,тут та же история будет.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:37 Ответить
Так вони ж й хочуть обговорити скільки грошей отримають ті хто прибере х7йла та які гарантії безпеки й подальшої співпраці потім..... :/
показать весь комментарий
15.05.2025 16:32 Ответить
Як у калюжу перднув.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:09 Ответить
Хтось колись їх озвучить?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:09 Ответить
Всі ці абсурдні мантри озвучені ****** 24.02.22. Нічого не змінилося.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:11 Ответить
Для мединського первопричина - існування України і українського народу. То про що має бути домовленість?
Про наше знищення в печах колишніх концтаборів Європи?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:20 Ответить
Йди нахер,лішнєхромосомний.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:09 Ответить
Эта тварь из Смилы, Черкасщна.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:31 Ответить
Шо, Украина должна отодвинуть НАТО до границ 97 года или вывести базы США из Европы? Шо они курят эти придурки?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:09 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 16:01 Ответить
Українці втоплені в крові за бази ната в Румунії і ляхії
показать весь комментарий
16.05.2025 14:08 Ответить
застрелися і все буде добре
показать весь комментарий
15.05.2025 15:09 Ответить
Первопричина, само существование рф? Так с этим никто и не спорит, давайте устранять...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
Ну ось... скрипнула стара шарманка.
В підручниках медінского з історії для шкіл - така країна як Україна взагалі відсутня.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
Цю лишню "пєрвапрічіну" усунути на разі нємажліва!)
показать весь комментарий
15.05.2025 15:31 Ответить
У ВАШЕГО кошерного народа, таки да.
возможно, есть лишняя хромосома. Но, имею вам сказать, при чём тут лаптеногие?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:07 Ответить
Треба нашим казати чітко - так , треба усунути першопричину конфлікту , а саме - бажання рашки захоплювати чужі землі
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
А хтось чекав від рашиських варварів чогось другого ? ну а Зеля повірив в якісь переговори, кацапи розвели як лохів, цьому посприяв і Трамп який підтверджує що це його абсолютно не хвилює в нього понад усе бізнес інтереси.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:12 Ответить
Зеля не повірив, Зелю примусив Трампон. Бо Зеля має маневрувати, щоб заставити Трампона визнати, що саме РФ і тільки РФ не хоче миру.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:17 Ответить
Кошерний голова делегації Росії Мединський -це виключно для затягування конфлікту- вони це вміють. Війна для Пуйла-єдиний шлях політичного виживання.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:13 Ответить
Щоб усунути першопричину достатньо одного снайпера, а яка економія тільки на вализах
показать весь комментарий
15.05.2025 15:13 Ответить
Тільки не такого який тільки по вухам попадає.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:45 Ответить
Тобто, щоб ху'ло моржове кремлівське здохло. Для цього не треба в Стамбул летіти - треба тільки до щурячого бункера доїхати і там придушити його. Господи! Ну зроби хоч нехай воно (ху'ло) вдавиться і здохне.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:13 Ответить
Вбий ***** та й всі діла...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:14 Ответить
Першопричина це ********** расеі. Як це усунути? 🤔
показать весь комментарий
15.05.2025 15:14 Ответить
розвалити
показать весь комментарий
15.05.2025 16:18 Ответить
від одного вигляду цього перемовника молоко кисне

чекаємо на якісний турецький йогурт в результаті переговорів в Стамбулі

.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:15 Ответить
Першопричина - це московський імперіалізм, адептом якого є сам мединський.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:16 Ответить
У тебе твоя зайва хромосмома набухалася і наблювалася у тебе в мізках..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:17 Ответить
у кацапні першопричина - це саме існування України і українців.
донік з бубселем - це не вам шах і мат за перемовини?
два барани - один іншого баранєє...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:19 Ответить
Першопричину давно озвучив )(уйло - повернення НАТО до кордонів 1991 року та відновлення Варшавського Договору. Звідси і висновки щодо "переговорів". правда )(уйлоТромбоз про ту давню історію разом зі своїми невігласами нічого не знає.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:21 Ответить
Для гарного цирку з конями росіянам був потрібен наш піаніст на підтанцовке.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:25 Ответить
Першопричина війни - нацист путєн.
Чи є у пана медінського план усунення і ліквідації кремлівського чемоджанного засранця.?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:26 Ответить
Це отой жлобок з черкаської губернії?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:27 Ответить
Для усунення треба мати (на вибір) - молоток, ніж, пістолет.... Я б особисто обійшовся голими руками.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:29 Ответить
Первопричина явно не в ЕС и НАТО, явно не украинский язык или даже захват земель, а майдан 2004 года который напугал пуйла дав заразительный пример
показать весь комментарий
15.05.2025 15:43 Ответить
першопричину не усунути, бо причина .обнуті кацапи. при чому ДУЖЕЕЕЕЕ задавнено. хіба - як мамонти
показать весь комментарий
15.05.2025 15:45 Ответить
Не пойму,что вообще происходит? Говорим с холопами Плешивого?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:46 Ответить
Накуй цей цирк взагалі, з закомуфльованними нюансами ...ось тобі і без попередніх умов...їпуча зелена діпломатія ...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:49 Ответить
Так усуньте *****...
показать весь комментарий
15.05.2025 15:51 Ответить
Так першрпричина, це захоплення Криму в лютому 2014 року,звідси все почалось
показать весь комментарий
15.05.2025 15:54 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 16:16 Ответить
Усунути Путіна і зникнуть першопричини конфлікту.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:27 Ответить
И как же вы можете этого плешивого ******** устранить, если вы боитесь даже чихнуть в его присутствии?
показать весь комментарий
15.05.2025 17:29 Ответить
Претензії до кордонів ната - воюйте на території ната!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.05.2025 14:05 Ответить
 
 