Смысл прямых переговоров с Украиной – устранение "первопричин конфликта", - глава делегации РФ Мединский
Глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский озвучил цель прямых переговоров с Украиной.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Смысл предложенных Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта", - сказал Мединский.
В то же время представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков сказал российским пропагандистам, что пока нет конкретики относительно возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле, в том числе и относительно времени начала.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Про наше знищення в печах колишніх концтаборів Європи?
В підручниках медінского з історії для шкіл - така країна як Україна взагалі відсутня.
возможно, есть лишняя хромосома. Но, имею вам сказать, при чём тут лаптеногие?
чекаємо на якісний турецький йогурт в результаті переговорів в Стамбулі
.
донік з бубселем - це не вам шах і мат за перемовини?
два барани - один іншого баранєє...
Чи є у пана медінського план усунення і ліквідації кремлівського чемоджанного засранця.?