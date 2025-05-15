РУС
Украинская делегация высочайшего уровня прибыла в Турцию, - Сибига

Сибига сделал заявление о переговорах в Турции

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что в Турцию прибыла украинская делегация самого высокого уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Украинская делегация здесь. Мы готовы поддерживать мирные усилия, направленные на достижение справедливого, всеобъемлющего мира. Украина не была и не является препятствием для достижения мира. После прибытия президента мы будем определяться относительно тех представителей украинской стороны, которые будут участвовать в возможных или потенциальных встречах в Стамбуле", - сказал министр.

Сибига отметил, что украинская делегация высокого уровня прибыла в Турцию.

"Мы показываем и демонстрируем еще раз наши открытость и поддержку усилий президента Трампа по достижению справедливого мира", - подытожил он.

Читайте: Уровень делегации россиян похож на бутафорский, - Зеленский

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте: Глава МИД Сибига встретился с Госсекретарем Рубио и сенатором Грэмом

Турция (3530) Сибига Андрей (610)
