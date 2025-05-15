Украинская делегация высочайшего уровня прибыла в Турцию, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что в Турцию прибыла украинская делегация самого высокого уровня.

"Украинская делегация здесь. Мы готовы поддерживать мирные усилия, направленные на достижение справедливого, всеобъемлющего мира. Украина не была и не является препятствием для достижения мира. После прибытия президента мы будем определяться относительно тех представителей украинской стороны, которые будут участвовать в возможных или потенциальных встречах в Стамбуле", - сказал министр.

Сибига отметил, что украинская делегация высокого уровня прибыла в Турцию.

"Мы показываем и демонстрируем еще раз наши открытость и поддержку усилий президента Трампа по достижению справедливого мира", - подытожил он.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

