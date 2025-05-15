Уровень российской делегации похож на бутафорский, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, который прибыл в Турцию, прокомментировал переговоры с Россией.

Об этом глава государства заявил в аэропорту Анкары, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень русских пока что мне официально неизвестен. Но из того, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом. Думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, важных решений.

Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат. Способны ли они что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин дал сигнал, что готов встретиться с Зеленским, если тот подпишет капитуляцию, - The Times

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте: Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп