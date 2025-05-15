РУС
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
Уровень российской делегации похож на бутафорский, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о переговорах в Турции

Президент Владимир Зеленский, который прибыл в Турцию, прокомментировал переговоры с Россией.

Об этом глава государства заявил в аэропорту Анкары, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень русских пока что мне официально неизвестен. Но из того, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом. Думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, важных решений.

Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат. Способны ли они что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин дал сигнал, что готов встретиться с Зеленским, если тот подпишет капитуляцию, - The Times

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте: Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Топ комментарии
+39
Ну хоч є можливість турецькими помідорами затаритись та побігати по фонтанах, як це робив в Маріуполі
15.05.2025 12:30 Ответить
+36
Приблизно, як з Невтіка бутафорський президент
15.05.2025 12:29 Ответить
+34
15.05.2025 12:33 Ответить
У них в делегації є аналоги Подоляка і Арахамії?
15.05.2025 12:27 Ответить
15.05.2025 12:33 Ответить
Це коли вони хором співали - "дядя Беня дай нам грошей" ?
15.05.2025 12:41 Ответить
та ні , це вже коли дядя Беня завів до владного корита , за допомогою ( що реально правда) 73 % відбитого лохторату .
15.05.2025 12:48 Ответить
не перебільшуй і не нівелюй ролі тупорилилого лохторату
15.05.2025 14:31 Ответить
Окурок заслав сина замполіта з Лубен, як і в минулий раз і чекатиме в засаді згоди на підписання Бубоном похоронних протоколів 2022 року.
15.05.2025 18:26 Ответить
Аналогу смердючої хламідії не має у всьому Світі ,тільки в Україні таке можливе.На жаль.
15.05.2025 12:41 Ответить
Сумно.
15.05.2025 12:27 Ответить
Поспілкується с Ердоганом і додому.....цирк на дроті
15.05.2025 12:29 Ответить
Приблизно, як з Невтіка бутафорський президент
15.05.2025 12:29 Ответить
***** затягує час та готується до літнього кацапського наступу
15.05.2025 12:29 Ответить
Коли наш лідер нації розблокує вітчизняну ракетну програму ? Чи буде прийняте таке рішення?
15.05.2025 12:29 Ответить
Не хитайте човен, лідера нації нудить
15.05.2025 12:35 Ответить
Где? Когда? и Как, лидер нации блокирует отечественную ракетную программу ????
15.05.2025 12:54 Ответить
З 2019 по 2025, за сім років правління країна не виробила жодної ракети. При попередникаї їх випускали серійно. Навіть протитанкові ракети заборонили виробляти, а по ним наша країна була світовим лідером. Тепер військові з нуля масово пишуть, що вітчизняних ПТРК нема.
15.05.2025 13:02 Ответить
Ну хоч є можливість турецькими помідорами затаритись та побігати по фонтанах, як це робив в Маріуполі
15.05.2025 12:30 Ответить
цікаво, а хто ж його обирав?
15.05.2025 12:46 Ответить
Як хто???
Порохоботи !
15.05.2025 12:53 Ответить
Ось такі! Але мене там немає і бути не могло.
15.05.2025 13:11 Ответить
І в нас президент бутафорскій .
15.05.2025 12:30 Ответить
Ні в тебе в Україні
15.05.2025 12:50 Ответить
15.05.2025 12:31 Ответить
Навіщо ти туди поперся?!

Валерій Чалий
"Щось це все більше схоже на спектакль. Всі їдуть у Стамбул. Ніхто не знає, що з цього вийде.
Єдине питання: де лідери африканських країн, які ну дуже пропонували себе посередниками - Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, ПАР, Замбії та Уганди?
Врешті-решт: де Генсек ООН?
Де Антоніо Гутерреш?!
Без пана Гутерреша - не вірю!!!"
15.05.2025 12:31 Ответить
***** не проведеш на затримання по ордеру , ну тоді добре, завтра десяток балістичних ракет по червоній площі найкращий привіт *****
15.05.2025 12:31 Ответить
А нащо сам Зеленський поперся в Анкару?
15.05.2025 12:33 Ответить
Тут все правильно було зроблено... Він виконав усі, виставлені умови угоди, і прибув на переговори. Путін, в черговий раз, показав себе "бздуном" і "недоговороздатним брехлом" - бо не тільки прислав "третьорозрядну команду, що буде лише талдичить те, що їм було прописане в Кремлі, але й ні на секунду не призупинив бойові дії... А Тамп себе виставив ідіотом та "пустопорожнім балаболом"...
Тепер головне - "правильно піти", "красиво хряпнувши дверима", та не дозволивши втягнуть себе в пустопорожню балаканину...
15.05.2025 12:40 Ответить
Вынужденное подыгрывание Треплу, едва ли Зе мог отказаться
15.05.2025 12:42 Ответить
Ну навішо казати ці рашисти з делегації нінащо не спроможні? Рашисти з делегації все ж таки на деяки речі спроможні. Вони наприклад спроможні самостійно вирішувати хто з них за ким , коли і у якій позі відсмокче у *****.
15.05.2025 12:34 Ответить
Ну, практично той самий, що й в березні 2022.
Там і руки жали і улибались, і обнімались ...
Фоток повно
15.05.2025 12:34 Ответить
Что-то Ермака на фото не видно.........
15.05.2025 12:34 Ответить
Замість нього Зеленський.
15.05.2025 12:39 Ответить
Єрмак напевно поїхав на справжні перемовини з х-лом.
15.05.2025 12:53 Ответить
Зеленському треба заглянути під стіл, відкрити двері в шафі, запитати "а де *****? не приїхав?" Потім сплюнути і повертатись в Київ.
15.05.2025 12:34 Ответить
Ердоган завбачливий політик і привів свій МНС в повну бойову готовність, бо пам'ятає візити цього бідоносця до городу Парижу, коли згорів собор Нотр-Дам де Парі. Та й медицина вже піднята по тривозі бо не хочеться до Аллаха слідом за султаном Оману Кабус бен аль-Саїдом.

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
15.05.2025 12:36 Ответить
А коли це в історії світу було, щоб цар до блазня на розмову їздив?!
15.05.2025 12:39 Ответить
Вовік, за 6 років на посаді Президента України, так і не зумів зрозуміти різницю у словах- "руські", вони ж рутени, чи у подальшому українці і "росіяни"- жителі СРСР і рф.
15.05.2025 12:39 Ответить
вони руССкіє.
15.05.2025 12:40 Ответить
Буба, а шо ж ти, по японському нє шпрехаєш, не дивлячись на прапорець над тобою !
15.05.2025 13:51 Ответить
Вони б ще бабок з "отрядів путіна" прислали.
Іншими словами розмовляти нема з ким. Перемовини не відбулися.
Де найвеличніші санкції проти рф, які мали бути ще з цього понеділка? Чи об Трампа знову ноги витерли і він зробить вигляд, що все Ок?
15.05.2025 12:46 Ответить
Неварто бути, такими недалекими, щоб розуміти, що зЕЛЕНСЬКИЙ, мав там бути при любому розкладі, і рівні рашиської делегації...це раз.
По-друге, це позбавить можливості трампона, і його шавок, поширювати мокшанські наративи.....
Хоча, навіть в такому разі, нам важко розраховувати на їхню адекватну поведінку, тим паче дії....
15.05.2025 12:46 Ответить
", какой у них мандат..."

...и есть ли у них карты.
15.05.2025 12:47 Ответить
Какие ваши доказательства
15.05.2025 13:46 Ответить
А пан В'ятрович ким боком до зелених ?
15.05.2025 20:20 Ответить
чисто по-людськи зеленського точно так само жаль як ющенка якому підхіхікувала тимошенниця.
трамп підклав свиню - сказав зеленському щоб той обісрав европейську заготовку по санкціях і скакав в стамбул.
а путін в стамбул не поїхав.
15.05.2025 12:51 Ответить
ну хз, как по мне, то что Хйло не приедет было очевидно.
15.05.2025 20:06 Ответить
Більшість обрала до влади клоуна. Знають шо воно гнидва, але до цирку ходити не перестають - були мрії, котрі переросли у шизофренію більшості українців. Дуже шкода військових на фронті.
15.05.2025 12:58 Ответить
Оркам нужно было Галустяна послать для соответствия.
15.05.2025 13:01 Ответить
Галустян -ще та ватна гнида.
15.05.2025 13:08 Ответить
Зеля поїхав в Турцію пожрать местних шашликів та яйця в Чорному морі пополоскать, як колись.
15.05.2025 13:04 Ответить
15.05.2025 13:06 Ответить
Думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих рішень Джерело: https://censor.net/ua/n3552364

Яких важливих рішень, почухати яйця сидячи в кріслі президента чи зіграти на роялі пообіді? В той час коли кожен день рашисти захопоють села та населені пункти, назви яких я чую перший раз в своєму житті.
15.05.2025 13:05 Ответить
звісно москалі відверто тролять та витирають ноги обо всіх хто долучений до процесу перемовин. Але що я чую знову над найвеличнішого - бикування. Ну навчіть ви хтось цю нездару якось доносити думки, навіть в такій ситуації, з повагою до себе. ну що це за "рускіх", "бутафорський рівень", загальний тон. Так, ясно що ти/ми обурені, але відверто - ЧОГО ти очікував? все ж ясно як божий день. Не дипломат ти а чемодан без ручки
15.05.2025 13:17 Ответить
він грає роль по строго написаному сценарію.до зелі нуль питань.
15.05.2025 13:19 Ответить
Бутафорському президенту - бутафорські переговорники.
15.05.2025 13:19 Ответить
читаю Вас умников и прозреваю. сделайте лучше и взяток не берите. а то каждого второго к леве и оно не поманит бесовским ,украсть.и шо Вы на это скажите? мы достойны того как мы живем.и по поступкам получаем а потом машим тапочками.в себе най перво причину а потом ********* других.
15.05.2025 13:27 Ответить
Цікаве відео від Бобиренка https://www.youtube.com/watch?v=OvyMhv4AeZU про останні рейтинги зеленського від двох соціологічних компаній, які не збігаються в показниках. Центр Разумкова на минулому тижні показав падіння рейтингу зеленського, а КМІС через два дні після цього публікує ніби то ріст його рейтингу. Сам Бобиренко фаховий соціолог, політичний консультант, який в 2015 вирахував що наступним президентом буде зеленський, коли про це навіть ніхто й не думав. Ось його стаття на УП від грудня 2015 року "Чому наступним президентом стане Зеленський" https://www.pravda.com.ua/columns/2015/12/15/7092575/
15.05.2025 13:28 Ответить
А яким боком тут рейтинг зеленського до складу кацапопід#рської делегації в Туреччині ?
15.05.2025 13:53 Ответить
бутафорський рейтинг зелідОра має стосунок до всього, нажаль... бо у цього імітатора-маніпулятора з 2019 абсолютна влада, якщо ви не в курсє...
15.05.2025 14:12 Ответить
Це ви "не в курсе", що ця тема-не про рейтинг зелідора, а про кацапську делегацію. Чи усе одно де спамити ? Он вчора чи позавчора наче було тут щось там про опитування та його рейтинги-там це було б доцільно.
15.05.2025 15:55 Ответить
Клоун Зельоного Шапітолію каже, що там не справжні клоуни?
15.05.2025 13:59 Ответить
а у нас коли державою в час війни керують 5-6 нікому не відомих "ефективних" менеджерів під керівництвом завгоспа - це не бутафорія???
15.05.2025 14:00 Ответить
Ні. Це диктатура.
16.05.2025 08:57 Ответить
не хоче пуйло ні зким ні про що домолятися, тому і прислав якихось шісток, які будуть щось трусити про республіки області і таке інше. Це ж вже було. коллись мацковські царі теж не виконували домовленості, бо не вони їх підписували, так само у пуйло, щоб ті переговорники не переговорили, пуйло виконувати не буде, бо то не він. а із зелбою йому зустрічатися не вважає за рівню.
15.05.2025 14:05 Ответить
мацковські царі не виконували домовленості - тому що могли їх не виконувати ! ***** не хоче припиняти війну тому що може не припиняти - от і все
15.05.2025 14:55 Ответить
не тому, що могли, а болт ложили, тому там цивілізації по цей час немає. а пуйло потрапив в ситуацію, коли він не може припинити війну, не показавши результату, а результату практично немає, а це сприймуть рівнозначно поразці. ні, ну вони то можуть видати за результат те, що зараз, але приєднані області, вони не захопили, владу в Україні не змінили.
15.05.2025 15:36 Ответить
Про це ж і мова - вони будуть продовжувати війну бо можуть її продоіжувати - санкції , "міжнародна ізоляція" і т.д - це все , поки що , виявляється не дієвим
15.05.2025 15:42 Ответить
воно то дієве, але не в такому темпі як запроваджується і як Україну підтримують, чи Україна протримається до того часу, коли їм таки стане кирдик. Будемо вірити, що так, ось ці переговори Стамбульські вчергове показали відношення пуйла до війни, і що до нього дійде тільки силою.
15.05.2025 15:54 Ответить
Тож так й скажи, що з пустим місцем розмовляти не можна і навіть не натякай що з ними хтось буде про щось спілкуватись. Тож не варто вже й розмовляти про те що якась "зустріч" можлива, треба себе хоч трохи поважати!!!
15.05.2025 15:23 Ответить
Не удивлюсь если турецкие туроператоры начнут печатать на рекламных буклетах слоган "Если ты не лoх, ты здесь!".
15.05.2025 15:36 Ответить
Переговори зірвані. На це і розраховували всі, хто в цьому був задіяний. Це було видно зразу..
15.05.2025 17:52 Ответить
А себе він бутафорією не вважає. Ефект Данінга-Крюгера
15.05.2025 20:38 Ответить
Можна подумати в самого Зеленського є якась освіта
15.05.2025 23:15 Ответить
А цікаво, а на що він сподівався? Кого пошлють розмовляти з клоунами з циркового шапіто? Досвідчених дипломатів? Звісно що пошлють таких самих.....
16.05.2025 01:51 Ответить
ну, мединский - говорящая голова. Замминистра обороны, замминистра инодел - средний уровень.
коротков - голова ГРУ - крупная рыба.
16.05.2025 05:40 Ответить
За роки сидіння в президентському кріслі так і не став Державником. Залишився квартальним блазнем ворожим Українському Духу
16.05.2025 07:20 Ответить
можєт на клоунскій?
16.05.2025 11:06 Ответить
16.05.2025 11:46 Ответить
никто не хочет с тобой встречаться...
16.05.2025 14:04 Ответить
 
 