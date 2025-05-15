Уровень российской делегации похож на бутафорский, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский, который прибыл в Турцию, прокомментировал переговоры с Россией.
Об этом глава государства заявил в аэропорту Анкары, передает Цензор.НЕТ.
"Уровень русских пока что мне официально неизвестен. Но из того, что мы видим, больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом. Думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, важных решений.
Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат. Способны ли они что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения", - сказал президент.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Порохоботи !
Валерій Чалий
"Щось це все більше схоже на спектакль. Всі їдуть у Стамбул. Ніхто не знає, що з цього вийде.
Єдине питання: де лідери африканських країн, які ну дуже пропонували себе посередниками - Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, ПАР, Замбії та Уганди?
Врешті-решт: де Генсек ООН?
Де Антоніо Гутерреш?!
Без пана Гутерреша - не вірю!!!"
Тепер головне - "правильно піти", "красиво хряпнувши дверима", та не дозволивши втягнуть себе в пустопорожню балаканину...
Там і руки жали і улибались, і обнімались ...
Фоток повно
https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
Іншими словами розмовляти нема з ким. Перемовини не відбулися.
Де найвеличніші санкції проти рф, які мали бути ще з цього понеділка? Чи об Трампа знову ноги витерли і він зробить вигляд, що все Ок?
По-друге, це позбавить можливості трампона, і його шавок, поширювати мокшанські наративи.....
Хоча, навіть в такому разі, нам важко розраховувати на їхню адекватну поведінку, тим паче дії....
...и есть ли у них карты.
трамп підклав свиню - сказав зеленському щоб той обісрав европейську заготовку по санкціях і скакав в стамбул.
а путін в стамбул не поїхав.
Яких важливих рішень, почухати яйця сидячи в кріслі президента чи зіграти на роялі пообіді? В той час коли кожен день рашисти захопоють села та населені пункти, назви яких я чую перший раз в своєму житті.
коротков - голова ГРУ - крупная рыба.