Рівень делегації росіян схожий на бутафорський, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, прокоментував переговори з Росією.

Про це глава держави заявив в аеропорту Анкари, передає Цензор.НЕТ.

"Рівень рускіх поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з президентом Ердоганом. Думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих рішень.

Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який в них мандат. Чи спроможні вони щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - сказав президент.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

