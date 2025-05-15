Рівень делегації росіян схожий на бутафорський, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, прокоментував переговори з Росією.
Про це глава держави заявив в аеропорту Анкари, передає Цензор.НЕТ.
"Рівень рускіх поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з президентом Ердоганом. Думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих рішень.
Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який в них мандат. Чи спроможні вони щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - сказав президент.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порохоботи !
Валерій Чалий
"Щось це все більше схоже на спектакль. Всі їдуть у Стамбул. Ніхто не знає, що з цього вийде.
Єдине питання: де лідери африканських країн, які ну дуже пропонували себе посередниками - Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, ПАР, Замбії та Уганди?
Врешті-решт: де Генсек ООН?
Де Антоніо Гутерреш?!
Без пана Гутерреша - не вірю!!!"
Тепер головне - "правильно піти", "красиво хряпнувши дверима", та не дозволивши втягнуть себе в пустопорожню балаканину...
Там і руки жали і улибались, і обнімались ...
Фоток повно
https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
Іншими словами розмовляти нема з ким. Перемовини не відбулися.
Де найвеличніші санкції проти рф, які мали бути ще з цього понеділка? Чи об Трампа знову ноги витерли і він зробить вигляд, що все Ок?
По-друге, це позбавить можливості трампона, і його шавок, поширювати мокшанські наративи.....
Хоча, навіть в такому разі, нам важко розраховувати на їхню адекватну поведінку, тим паче дії....
...и есть ли у них карты.
трамп підклав свиню - сказав зеленському щоб той обісрав европейську заготовку по санкціях і скакав в стамбул.
а путін в стамбул не поїхав.
Яких важливих рішень, почухати яйця сидячи в кріслі президента чи зіграти на роялі пообіді? В той час коли кожен день рашисти захопоють села та населені пункти, назви яких я чую перший раз в своєму житті.
коротков - голова ГРУ - крупная рыба.