Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
14 021 94

Рівень делегації росіян схожий на бутафорський, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про переговори в Туреччині

Президент Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, прокоментував переговори з Росією.

Про це глава держави заявив в аеропорту Анкари, передає Цензор.НЕТ.

"Рівень рускіх поки що мені офіційно невідомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки, після розмови з президентом Ердоганом. Думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих рішень. 

Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який в них мандат. Чи спроможні вони щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення", - сказав президент.

Також читайте: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Туреччині, - безумовне припинення вогню, - Барро

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте: Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633) росія (67271) Туреччина (3665)
Топ коментарі
+39
Ну хоч є можливість турецькими помідорами затаритись та побігати по фонтанах, як це робив в Маріуполі
показати весь коментар
15.05.2025 12:30 Відповісти
+36
Приблизно, як з Невтіка бутафорський президент
показати весь коментар
15.05.2025 12:29 Відповісти
+34
показати весь коментар
15.05.2025 12:33 Відповісти
У них в делегації є аналоги Подоляка і Арахамії?
показати весь коментар
15.05.2025 12:27 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 12:33 Відповісти
Це коли вони хором співали - "дядя Беня дай нам грошей" ?
показати весь коментар
15.05.2025 12:41 Відповісти
та ні , це вже коли дядя Беня завів до владного корита , за допомогою ( що реально правда) 73 % відбитого лохторату .
показати весь коментар
15.05.2025 12:48 Відповісти
не перебільшуй і не нівелюй ролі тупорилилого лохторату
показати весь коментар
15.05.2025 14:31 Відповісти
Окурок заслав сина замполіта з Лубен, як і в минулий раз і чекатиме в засаді згоди на підписання Бубоном похоронних протоколів 2022 року.
показати весь коментар
15.05.2025 18:26 Відповісти
Аналогу смердючої хламідії не має у всьому Світі ,тільки в Україні таке можливе.На жаль.
показати весь коментар
15.05.2025 12:41 Відповісти
Сумно.
показати весь коментар
15.05.2025 12:27 Відповісти
Поспілкується с Ердоганом і додому.....цирк на дроті
показати весь коментар
15.05.2025 12:29 Відповісти
Приблизно, як з Невтіка бутафорський президент
показати весь коментар
15.05.2025 12:29 Відповісти
***** затягує час та готується до літнього кацапського наступу
показати весь коментар
15.05.2025 12:29 Відповісти
Коли наш лідер нації розблокує вітчизняну ракетну програму ? Чи буде прийняте таке рішення?
показати весь коментар
15.05.2025 12:29 Відповісти
Не хитайте човен, лідера нації нудить
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
Где? Когда? и Как, лидер нации блокирует отечественную ракетную программу ????
показати весь коментар
15.05.2025 12:54 Відповісти
З 2019 по 2025, за сім років правління країна не виробила жодної ракети. При попередникаї їх випускали серійно. Навіть протитанкові ракети заборонили виробляти, а по ним наша країна була світовим лідером. Тепер військові з нуля масово пишуть, що вітчизняних ПТРК нема.
показати весь коментар
15.05.2025 13:02 Відповісти
Ну хоч є можливість турецькими помідорами затаритись та побігати по фонтанах, як це робив в Маріуполі
показати весь коментар
15.05.2025 12:30 Відповісти
цікаво, а хто ж його обирав?
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
Як хто???
Порохоботи !
показати весь коментар
15.05.2025 12:53 Відповісти
Ось такі! Але мене там немає і бути не могло.
показати весь коментар
15.05.2025 13:11 Відповісти
І в нас президент бутафорскій .
показати весь коментар
15.05.2025 12:30 Відповісти
Ні в тебе в Україні
показати весь коментар
15.05.2025 12:50 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 12:31 Відповісти
Навіщо ти туди поперся?!

Валерій Чалий
"Щось це все більше схоже на спектакль. Всі їдуть у Стамбул. Ніхто не знає, що з цього вийде.
Єдине питання: де лідери африканських країн, які ну дуже пропонували себе посередниками - Єгипту, Сенегалу, Республіки Конго, ПАР, Замбії та Уганди?
Врешті-решт: де Генсек ООН?
Де Антоніо Гутерреш?!
Без пана Гутерреша - не вірю!!!"
показати весь коментар
15.05.2025 12:31 Відповісти
***** не проведеш на затримання по ордеру , ну тоді добре, завтра десяток балістичних ракет по червоній площі найкращий привіт *****
показати весь коментар
15.05.2025 12:31 Відповісти
А нащо сам Зеленський поперся в Анкару?
показати весь коментар
15.05.2025 12:33 Відповісти
Тут все правильно було зроблено... Він виконав усі, виставлені умови угоди, і прибув на переговори. Путін, в черговий раз, показав себе "бздуном" і "недоговороздатним брехлом" - бо не тільки прислав "третьорозрядну команду, що буде лише талдичить те, що їм було прописане в Кремлі, але й ні на секунду не призупинив бойові дії... А Тамп себе виставив ідіотом та "пустопорожнім балаболом"...
Тепер головне - "правильно піти", "красиво хряпнувши дверима", та не дозволивши втягнуть себе в пустопорожню балаканину...
Тепер головне - "правильно піти", "красиво хряпнувши дверима", та не дозволивши втягнуть себе в пустопорожню балаканину...
показати весь коментар
15.05.2025 12:40 Відповісти
Вынужденное подыгрывание Треплу, едва ли Зе мог отказаться
показати весь коментар
15.05.2025 12:42 Відповісти
Ну навішо казати ці рашисти з делегації нінащо не спроможні? Рашисти з делегації все ж таки на деяки речі спроможні. Вони наприклад спроможні самостійно вирішувати хто з них за ким , коли і у якій позі відсмокче у *****.
показати весь коментар
15.05.2025 12:34 Відповісти
Ну, практично той самий, що й в березні 2022.
Там і руки жали і улибались, і обнімались ...
Фоток повно
показати весь коментар
15.05.2025 12:34 Відповісти
Что-то Ермака на фото не видно.........
показати весь коментар
15.05.2025 12:34 Відповісти
Замість нього Зеленський.
показати весь коментар
15.05.2025 12:39 Відповісти
Єрмак напевно поїхав на справжні перемовини з х-лом.
показати весь коментар
15.05.2025 12:53 Відповісти
Зеленському треба заглянути під стіл, відкрити двері в шафі, запитати "а де *****? не приїхав?" Потім сплюнути і повертатись в Київ.
показати весь коментар
15.05.2025 12:34 Відповісти
Ердоган завбачливий політик і привів свій МНС в повну бойову готовність, бо пам'ятає візити цього бідоносця до городу Парижу, коли згорів собор Нотр-Дам де Парі. Та й медицина вже піднята по тривозі бо не хочеться до Аллаха слідом за султаном Оману Кабус бен аль-Саїдом.

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html

https://tsn.ua/svit/pomer-sultan-omanu-kabus-ben-al-sayid-1472517.html
показати весь коментар
15.05.2025 12:36 Відповісти
А коли це в історії світу було, щоб цар до блазня на розмову їздив?!
показати весь коментар
15.05.2025 12:39 Відповісти
Вовік, за 6 років на посаді Президента України, так і не зумів зрозуміти різницю у словах- "руські", вони ж рутени, чи у подальшому українці і "росіяни"- жителі СРСР і рф.
показати весь коментар
15.05.2025 12:39 Відповісти
вони руССкіє.
показати весь коментар
15.05.2025 12:40 Відповісти
Буба, а шо ж ти, по японському нє шпрехаєш, не дивлячись на прапорець над тобою !
показати весь коментар
15.05.2025 13:51 Відповісти
Вони б ще бабок з "отрядів путіна" прислали.
Іншими словами розмовляти нема з ким. Перемовини не відбулися.
Де найвеличніші санкції проти рф, які мали бути ще з цього понеділка? Чи об Трампа знову ноги витерли і він зробить вигляд, що все Ок?
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
Неварто бути, такими недалекими, щоб розуміти, що зЕЛЕНСЬКИЙ, мав там бути при любому розкладі, і рівні рашиської делегації...це раз.
По-друге, це позбавить можливості трампона, і його шавок, поширювати мокшанські наративи.....
Хоча, навіть в такому разі, нам важко розраховувати на їхню адекватну поведінку, тим паче дії....
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
", какой у них мандат..."

...и есть ли у них карты.
показати весь коментар
15.05.2025 12:47 Відповісти
Какие ваши доказательства
показати весь коментар
15.05.2025 13:46 Відповісти
А пан В'ятрович ким боком до зелених ?
показати весь коментар
15.05.2025 20:20 Відповісти
чисто по-людськи зеленського точно так само жаль як ющенка якому підхіхікувала тимошенниця.
трамп підклав свиню - сказав зеленському щоб той обісрав европейську заготовку по санкціях і скакав в стамбул.
а путін в стамбул не поїхав.
показати весь коментар
15.05.2025 12:51
ну хз, как по мне, то что Хйло не приедет было очевидно.
показати весь коментар
15.05.2025 20:06 Відповісти
Більшість обрала до влади клоуна. Знають шо воно гнидва, але до цирку ходити не перестають - були мрії, котрі переросли у шизофренію більшості українців. Дуже шкода військових на фронті.
показати весь коментар
15.05.2025 12:58 Відповісти
Оркам нужно было Галустяна послать для соответствия.
показати весь коментар
15.05.2025 13:01 Відповісти
Галустян -ще та ватна гнида.
показати весь коментар
15.05.2025 13:08 Відповісти
Зеля поїхав в Турцію пожрать местних шашликів та яйця в Чорному морі пополоскать, як колись.
показати весь коментар
15.05.2025 13:04 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 13:06 Відповісти
Думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих рішень Джерело: https://censor.net/ua/n3552364

Яких важливих рішень, почухати яйця сидячи в кріслі президента чи зіграти на роялі пообіді? В той час коли кожен день рашисти захопоють села та населені пункти, назви яких я чую перший раз в своєму житті.
показати весь коментар
15.05.2025 13:05 Відповісти
звісно москалі відверто тролять та витирають ноги обо всіх хто долучений до процесу перемовин. Але що я чую знову над найвеличнішого - бикування. Ну навчіть ви хтось цю нездару якось доносити думки, навіть в такій ситуації, з повагою до себе. ну що це за "рускіх", "бутафорський рівень", загальний тон. Так, ясно що ти/ми обурені, але відверто - ЧОГО ти очікував? все ж ясно як божий день. Не дипломат ти а чемодан без ручки
показати весь коментар
15.05.2025 13:17 Відповісти
він грає роль по строго написаному сценарію.до зелі нуль питань.
показати весь коментар
15.05.2025 13:19 Відповісти
Бутафорському президенту - бутафорські переговорники.
показати весь коментар
15.05.2025 13:19 Відповісти
читаю Вас умников и прозреваю. сделайте лучше и взяток не берите. а то каждого второго к леве и оно не поманит бесовским ,украсть.и шо Вы на это скажите? мы достойны того как мы живем.и по поступкам получаем а потом машим тапочками.в себе най перво причину а потом ********* других.
показати весь коментар
15.05.2025 13:27 Відповісти
Цікаве відео від Бобиренка https://www.youtube.com/watch?v=OvyMhv4AeZU про останні рейтинги зеленського від двох соціологічних компаній, які не збігаються в показниках. Центр Разумкова на минулому тижні показав падіння рейтингу зеленського, а КМІС через два дні після цього публікує ніби то ріст його рейтингу. Сам Бобиренко фаховий соціолог, політичний консультант, який в 2015 вирахував що наступним президентом буде зеленський, коли про це навіть ніхто й не думав. Ось його стаття на УП від грудня 2015 року "Чому наступним президентом стане Зеленський" https://www.pravda.com.ua/columns/2015/12/15/7092575/
показати весь коментар
15.05.2025 13:28 Відповісти
А яким боком тут рейтинг зеленського до складу кацапопід#рської делегації в Туреччині ?
показати весь коментар
15.05.2025 13:53 Відповісти
бутафорський рейтинг зелідОра має стосунок до всього, нажаль... бо у цього імітатора-маніпулятора з 2019 абсолютна влада, якщо ви не в курсє...
показати весь коментар
15.05.2025 14:12 Відповісти
Це ви "не в курсе", що ця тема-не про рейтинг зелідора, а про кацапську делегацію. Чи усе одно де спамити ? Он вчора чи позавчора наче було тут щось там про опитування та його рейтинги-там це було б доцільно.
показати весь коментар
15.05.2025 15:55 Відповісти
Клоун Зельоного Шапітолію каже, що там не справжні клоуни?
показати весь коментар
15.05.2025 13:59 Відповісти
а у нас коли державою в час війни керують 5-6 нікому не відомих "ефективних" менеджерів під керівництвом завгоспа - це не бутафорія???
показати весь коментар
15.05.2025 14:00 Відповісти
Ні. Це диктатура.
показати весь коментар
16.05.2025 08:57 Відповісти
не хоче пуйло ні зким ні про що домолятися, тому і прислав якихось шісток, які будуть щось трусити про республіки області і таке інше. Це ж вже було. коллись мацковські царі теж не виконували домовленості, бо не вони їх підписували, так само у пуйло, щоб ті переговорники не переговорили, пуйло виконувати не буде, бо то не він. а із зелбою йому зустрічатися не вважає за рівню.
показати весь коментар
15.05.2025 14:05 Відповісти
мацковські царі не виконували домовленості - тому що могли їх не виконувати ! ***** не хоче припиняти війну тому що може не припиняти - от і все
показати весь коментар
15.05.2025 14:55 Відповісти
не тому, що могли, а болт ложили, тому там цивілізації по цей час немає. а пуйло потрапив в ситуацію, коли він не може припинити війну, не показавши результату, а результату практично немає, а це сприймуть рівнозначно поразці. ні, ну вони то можуть видати за результат те, що зараз, але приєднані області, вони не захопили, владу в Україні не змінили.
показати весь коментар
15.05.2025 15:36 Відповісти
Про це ж і мова - вони будуть продовжувати війну бо можуть її продоіжувати - санкції , "міжнародна ізоляція" і т.д - це все , поки що , виявляється не дієвим
показати весь коментар
15.05.2025 15:42 Відповісти
воно то дієве, але не в такому темпі як запроваджується і як Україну підтримують, чи Україна протримається до того часу, коли їм таки стане кирдик. Будемо вірити, що так, ось ці переговори Стамбульські вчергове показали відношення пуйла до війни, і що до нього дійде тільки силою.
показати весь коментар
15.05.2025 15:54 Відповісти
Тож так й скажи, що з пустим місцем розмовляти не можна і навіть не натякай що з ними хтось буде про щось спілкуватись. Тож не варто вже й розмовляти про те що якась "зустріч" можлива, треба себе хоч трохи поважати!!!
показати весь коментар
15.05.2025 15:23 Відповісти
Не удивлюсь если турецкие туроператоры начнут печатать на рекламных буклетах слоган "Если ты не лoх, ты здесь!".
показати весь коментар
15.05.2025 15:36 Відповісти
Переговори зірвані. На це і розраховували всі, хто в цьому був задіяний. Це було видно зразу..
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
А себе він бутафорією не вважає. Ефект Данінга-Крюгера
показати весь коментар
15.05.2025 20:38 Відповісти
Можна подумати в самого Зеленського є якась освіта
показати весь коментар
15.05.2025 23:15 Відповісти
А цікаво, а на що він сподівався? Кого пошлють розмовляти з клоунами з циркового шапіто? Досвідчених дипломатів? Звісно що пошлють таких самих.....
показати весь коментар
16.05.2025 01:51 Відповісти
ну, мединский - говорящая голова. Замминистра обороны, замминистра инодел - средний уровень.
коротков - голова ГРУ - крупная рыба.
показати весь коментар
16.05.2025 05:40 Відповісти
За роки сидіння в президентському кріслі так і не став Державником. Залишився квартальним блазнем ворожим Українському Духу
показати весь коментар
16.05.2025 07:20 Відповісти
можєт на клоунскій?
показати весь коментар
16.05.2025 11:06 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 11:46 Відповісти
никто не хочет с тобой встречаться...
показати весь коментар
16.05.2025 14:04 Відповісти
 
 