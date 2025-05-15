Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Туреччині, - безумовне припинення вогню, - Барро
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро застеріг від потрапляння у "три пастки" на переговорах, які розпочнуться в Стамбулі з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найкраще, на що ми можемо сподіватися від технічних дискусій, - це припинення вогню, негайне, безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. Чого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну в цих дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі, - потрапити разом в три пастки, які призвели до провалу попередніх дискусій три роки тому", - зазначив він під час спілкування з журналістами в Анталії перед неформальною зустріччю глав МЗС країн НАТО.
Три пастки
Перша пастка, за словами Барро, це обговорювати або проводити переговори, "коли на Україну падають бомби".
Друга - намагатися нав'язати демілітаризацію України і не допустити, щоб Київ шукав надійних гарантій безпеки від своїх партнерів після війни.
Третя пастка - питання скасування санкцій.
Міністр наголосив, що ці "пастки" призвели до провалу попередніх переговорів у Стамбулі у 2022 році.
"Ми підтримуємо зусилля України приєднатися до цих мирних переговорів. І ми готуємося до масованих санкцій щодо нафти та фінансового сектору у випадку, якщо Путін продовжуватиме уникати таких переговорів", - підсумував Барро.
Вранці пройшовся по центру міста -проспект Центральний міста Миколаєва від Централоьного стадіону і до Сіті Центру(до вулиці Садової). Крім того, що сам був у вишиванці зустрів ще двох жіночок, а решта йшла в кацапських лаптях. Це такі патріотичні Борневтік і його керівник області Кім. Зате скрівзь перекладають бруківку, хорошу замінюють на таку саму і повним ходом кипить робота по заміні також новеньких світлофорів на також новенькі, але мабуть зі смарагдовими кольорами. І на розмітку виділили більше двох мільярдів, а хтось виливає бруд на Трампа, що він не закінчив в нас війну.