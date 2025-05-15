Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Туреччині, - безумовне припинення вогню, - Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро застеріг від потрапляння у "три пастки" на переговорах, які розпочнуться в Стамбулі з РФ.

"Найкраще, на що ми можемо сподіватися від технічних дискусій, - це припинення вогню, негайне, безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. Чого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну в цих дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі, - потрапити разом в три пастки, які призвели до провалу попередніх дискусій три роки тому", - зазначив він під час спілкування з журналістами в Анталії перед неформальною зустріччю глав МЗС країн НАТО.

Три пастки

Перша пастка, за словами Барро, це обговорювати або проводити переговори, "коли на Україну падають бомби".

Друга - намагатися нав'язати демілітаризацію України і не допустити, щоб Київ шукав надійних гарантій безпеки від своїх партнерів після війни.

Третя пастка - питання скасування санкцій.

Міністр наголосив, що ці "пастки" призвели до провалу попередніх переговорів у Стамбулі у 2022 році.

"Ми підтримуємо зусилля України приєднатися до цих мирних переговорів. І ми готуємося до масованих санкцій щодо нафти та фінансового сектору у випадку, якщо Путін продовжуватиме уникати таких переговорів", - підсумував Барро.

