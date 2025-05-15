УКР
1 080 6

Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Туреччині, - безумовне припинення вогню, - Барро

У Франції розповіли про очікування від переговорів у Туреччині

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро застеріг від потрапляння у "три пастки" на переговорах, які розпочнуться в Стамбулі з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найкраще, на що ми можемо сподіватися від технічних дискусій, - це припинення вогню, негайне, безумовне припинення вогню, яке б дозволило провести належні мирні переговори. Чого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну в цих дискусіях, які розпочнуться в Стамбулі, - потрапити разом в три пастки, які призвели до провалу попередніх дискусій три роки тому", - зазначив він під час спілкування з журналістами в Анталії перед неформальною зустріччю глав МЗС країн НАТО.

Також читайте: Ми не бачимо жодних ознак того, що РФ хоче миру в Україні, - глава МЗС Латвії Браже

Три пастки

Перша пастка, за словами Барро, це обговорювати або проводити переговори, "коли на Україну падають бомби".

Друга - намагатися нав'язати демілітаризацію України і не допустити, щоб Київ шукав надійних гарантій безпеки від своїх партнерів після війни.

Третя пастка - питання скасування санкцій.

Міністр наголосив, що ці "пастки" призвели до провалу попередніх переговорів у Стамбулі у 2022 році.

"Ми підтримуємо зусилля України приєднатися до цих мирних переговорів. І ми готуємося до масованих санкцій щодо нафти та фінансового сектору у випадку, якщо Путін продовжуватиме уникати таких переговорів", - підсумував Барро.

Читайте: Навіщо Путіну їхати до Туречини, якщо я не поїду? - Трамп

15.05.2025 11:17 Відповісти
Без надії сподіваюсь- Contra spem spero!
15.05.2025 11:20 Відповісти
Сьогодні День вишиванки! Вітаю всіх українців і наших друзів з цим святом!
Вранці пройшовся по центру міста -проспект Центральний міста Миколаєва від Централоьного стадіону і до Сіті Центру(до вулиці Садової). Крім того, що сам був у вишиванці зустрів ще двох жіночок, а решта йшла в кацапських лаптях. Це такі патріотичні Борневтік і його керівник області Кім. Зате скрівзь перекладають бруківку, хорошу замінюють на таку саму і повним ходом кипить робота по заміні також новеньких світлофорів на також новенькі, але мабуть зі смарагдовими кольорами. І на розмітку виділили більше двох мільярдів, а хтось виливає бруд на Трампа, що він не закінчив в нас війну.
15.05.2025 11:25 Відповісти
" ... успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", - бачить **********. І таких **********ів "какая разніца" в Україні десь біля 73% .
15.05.2025 11:52 Відповісти
Як ЄС і ze гарно водять кругом пальця і вже не перший раз.
15.05.2025 12:44 Відповісти
 
 