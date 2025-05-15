РУС
Новости переговоры с РФ
Лучшее, на что можно надеяться от технических дискуссий в Турции, - безусловное прекращение огня, - Барро

Во Франции рассказали об ожиданиях от переговоров в Турции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предостерег от попадания в "три ловушки" на переговорах, которые начнутся в Стамбуле с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лучшее, на что мы можем надеяться от технических дискуссий, - это прекращение огня, немедленное, безусловное прекращение огня, которое бы позволило провести надлежащие мирные переговоры. Чего мы хотим избежать любой ценой в этих дискуссиях, которые начнутся в Стамбуле, - попасть вместе в три ловушки, которые привели к провалу предыдущих дискуссий три года назад", - отметил он во время общения с журналистами в Анталии перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО.

Также читайте: Мы не видим никаких признаков того, что РФ хочет мира в Украине, - глава МИД Латвии Браже

Три ловушки

Первая ловушка, по словам Барро, это обсуждать или проводить переговоры, "когда на Украину падают бомбы".

Вторая - пытаться навязать демилитаризацию Украины и не допустить, чтобы Киев искал надежных гарантий безопасности от своих партнеров после войны.

Третья ловушка - вопрос отмены санкций.

Министр подчеркнул, что эти "ловушки" привели к провалу предыдущих переговоров в Стамбуле в 2022 году.

"Мы поддерживаем усилия Украины присоединиться к этим мирным переговорам. И мы готовимся к массированным санкциям в отношении нефти и финансового сектора в случае, если Путин будет продолжать избегать таких переговоров", - подытожил Барро.

Читайте: Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Автор: 

Турция (3530) переговоры с Россией (1290) Барро Жан-Ноэль (59)
15.05.2025 11:17 Ответить
Без надії сподіваюсь- Contra spem spero!
15.05.2025 11:20 Ответить
Сьогодні День вишиванки! Вітаю всіх українців і наших друзів з цим святом!
Вранці пройшовся по центру міста -проспект Центральний міста Миколаєва від Централоьного стадіону і до Сіті Центру(до вулиці Садової). Крім того, що сам був у вишиванці зустрів ще двох жіночок, а решта йшла в кацапських лаптях. Це такі патріотичні Борневтік і його керівник області Кім. Зате скрівзь перекладають бруківку, хорошу замінюють на таку саму і повним ходом кипить робота по заміні також новеньких світлофорів на також новенькі, але мабуть зі смарагдовими кольорами. І на розмітку виділили більше двох мільярдів, а хтось виливає бруд на Трампа, що він не закінчив в нас війну.
15.05.2025 11:25 Ответить
" ... успішна та квітуча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", - бачить **********. І таких **********ів "какая разніца" в Україні десь біля 73% .
15.05.2025 11:52 Ответить
Як ЄС і ze гарно водять кругом пальця і вже не перший раз.
15.05.2025 12:44 Ответить
 
 