Лучшее, на что можно надеяться от технических дискуссий в Турции, - безусловное прекращение огня, - Барро
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро предостерег от попадания в "три ловушки" на переговорах, которые начнутся в Стамбуле с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Лучшее, на что мы можем надеяться от технических дискуссий, - это прекращение огня, немедленное, безусловное прекращение огня, которое бы позволило провести надлежащие мирные переговоры. Чего мы хотим избежать любой ценой в этих дискуссиях, которые начнутся в Стамбуле, - попасть вместе в три ловушки, которые привели к провалу предыдущих дискуссий три года назад", - отметил он во время общения с журналистами в Анталии перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО.
Три ловушки
Первая ловушка, по словам Барро, это обсуждать или проводить переговоры, "когда на Украину падают бомбы".
Вторая - пытаться навязать демилитаризацию Украины и не допустить, чтобы Киев искал надежных гарантий безопасности от своих партнеров после войны.
Третья ловушка - вопрос отмены санкций.
Министр подчеркнул, что эти "ловушки" привели к провалу предыдущих переговоров в Стамбуле в 2022 году.
"Мы поддерживаем усилия Украины присоединиться к этим мирным переговорам. И мы готовимся к массированным санкциям в отношении нефти и финансового сектора в случае, если Путин будет продолжать избегать таких переговоров", - подытожил Барро.
