Мы не видим никаких признаков того, что РФ хочет мира в Украине, - глава МИД Латвии Браже
Глава МИД Латвии Байба Браже прокомментировала переговоры между Украиной и РФ в Турции.
Ее цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не видим никаких признаков того, что Россия хочет мира в Украине. Ослабление военного потенциала России - это самый дешевый способ достичь мира в Украине", - отметила она.
По словам министра, ЕС имеет четкие представления о возможных дальнейших санкциях против России.
Ранее сообщалось, что Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
По данным СМИ, Трамп не поедет в Турцию.
А заяви такого плану потрібні, краплина камінь точить....
«конечная цель похода московитов на запад - это не Украина, а Бискайский залив. Украина, подобно странам Балтии и Польши - всего лишь промежуточные станции в этом походе. Московитам нужна не только Украина, но также леса Финляндии, газ и лосось Норвегии, и какой же русский не хочет побывать в Париже. Ездить на дачу в Испанию он тоже хочет как к себе домой, а не через погранзаставу и общаться с местными на российском, а не на "собачей" кастильской и каталонской "мове".»
ну як санкциї проти параші не вводите?
якесь дивне у вас дивилово - може до врачика по зренію?
У США, ще такого, не було!!! Але ж за це, ******, йому картинку подарував, як дурнику!!