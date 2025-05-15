Мы не видим никаких признаков того, что РФ хочет мира в Украине, - глава МИД Латвии Браже

Глава МИД Латвии Байба Браже прокомментировала переговоры между Украиной и РФ в Турции.

Ее цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия хочет мира в Украине. Ослабление военного потенциала России - это самый дешевый способ достичь мира в Украине", - отметила она.

По словам министра, ЕС имеет четкие представления о возможных дальнейших санкциях против России.

Ранее сообщалось, что Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

По данным СМИ, Трамп не поедет в Турцию.

