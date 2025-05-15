РУС
Мы не видим никаких признаков того, что РФ хочет мира в Украине, - глава МИД Латвии Браже

В Латвии отреагировали на возможные переговоры РФ и Украины в Турции

Глава МИД Латвии Байба Браже прокомментировала переговоры между Украиной и РФ в Турции.

Ее цитирует Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия хочет мира в Украине. Ослабление военного потенциала России - это самый дешевый способ достичь мира в Украине", - отметила она.

По словам министра, ЕС имеет четкие представления о возможных дальнейших санкциях против России.

Ранее сообщалось, что Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

По данным СМИ, Трамп не поедет в Турцию.

Читайте: Делегация РФ прибыла на переговоры в Стамбул, - росСМИ

Латвия (1381) россия (96924) Турция (3530) переговоры с Россией (1290)
Цікавий текст для роздумів
«конечная цель похода московитов на запад - это не Украина, а Бискайский залив. Украина, подобно странам Балтии и Польши - всего лишь промежуточные станции в этом походе. Московитам нужна не только Украина, но также леса Финляндии, газ и лосось Норвегии, и какой же русский не хочет побывать в Париже. Ездить на дачу в Испанию он тоже хочет как к себе домой, а не через погранзаставу и общаться с местными на российском, а не на "собачей" кастильской и каталонской "мове".»
15.05.2025 09:05 Ответить
+2
Трампу, як «Краснову», ****** поводив по губам, конем лаврова!
У США, ще такого, не було!!! Але ж за це, ******, йому картинку подарував, як дурнику!!
15.05.2025 09:16 Ответить
+1
Ну то дивимось далі. Доки не повилазить.
15.05.2025 08:59 Ответить
Ше ж тільки кучкуються для переговорів
15.05.2025 08:57 Ответить
Ну то дивимось далі. Доки не повилазить.
15.05.2025 08:59 Ответить
Ви неправі, країни Прибалтики, зробили для нас, відносно свого ВВП, більше, ніж будь які інші наші союзники, і зробили б набагато більше, якби мали таку можливість.....
А заяви такого плану потрібні, краплина камінь точить....
15.05.2025 09:42 Ответить
15.05.2025 09:05 Ответить
а може тщятельніше придивитися?
ну як санкциї проти параші не вводите?
якесь дивне у вас дивилово - може до врачика по зренію?
15.05.2025 09:05 Ответить
Лише наіндючений Трамп заглядає )(уйлу в рот та струшує локшину з вух.
15.05.2025 09:09 Ответить
трамп поки що бачить ці ознаки, тому буде морочити голову ще місяць. Або два. Але це не точно - можливо що і три.
15.05.2025 09:09 Ответить
15.05.2025 09:16 Ответить
На жаль до "найвеличнішого" як і до Трампа ніяк не доходить що злочинець путін не хоче ніякого миру ,хіба що "русского мира",єдине чого боїтся ця бункерна істота це запровадження нових санкцій ,але недоумковатий Трамп ніяк не хоче їх запроваджувати.
15.05.2025 09:20 Ответить
зато трампон бачить
15.05.2025 09:48 Ответить
А в українському правописі "Глава" це він чи вона?
15.05.2025 09:53 Ответить
 
 