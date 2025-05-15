УКР
Новини Заяви про мир переговори з РФ
Ми не бачимо жодних ознак того, що РФ хоче миру в Україні, - глава МЗС Латвії Браже

У Латвії відреагували на можливі переговори РФ та України у Туреччині

Глава МЗС Латвії Байба Браже прокоментувала переговори між Україною та РФ у Туреччині.

Її цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія хоче миру в Україні. Послаблення військового потенціалу Росії – це найдешевший спосіб досягти миру в Україні", - зазначила вона.

За словами міністерки, ЄС має чіткі уявлення щодо можливих подальших санкцій проти Росії.

Раніше повідомлялось, що Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

За даними ЗМІ, Трамп не поїде в Туреччину.

Читайте: Делегація РФ прибула на переговори до Стамбулу, - росЗМІ

Латвія (1397) росія (67271) Туреччина (3665) переговори з Росією (1407)
Топ коментарі
+4
Цікавий текст для роздумів
«конечная цель похода московитов на запад - это не Украина, а Бискайский залив. Украина, подобно странам Балтии и Польши - всего лишь промежуточные станции в этом походе. Московитам нужна не только Украина, но также леса Финляндии, газ и лосось Норвегии, и какой же русский не хочет побывать в Париже. Ездить на дачу в Испанию он тоже хочет как к себе домой, а не через погранзаставу и общаться с местными на российском, а не на "собачей" кастильской и каталонской "мове".»
15.05.2025 09:05 Відповісти
+2
Трампу, як «Краснову», ****** поводив по губам, конем лаврова!
У США, ще такого, не було!!! Але ж за це, ******, йому картинку подарував, як дурнику!!
15.05.2025 09:16 Відповісти
+1
Ну то дивимось далі. Доки не повилазить.
15.05.2025 08:59 Відповісти
Ше ж тільки кучкуються для переговорів
15.05.2025 08:57 Відповісти
Ну то дивимось далі. Доки не повилазить.
15.05.2025 08:59 Відповісти
Ви неправі, країни Прибалтики, зробили для нас, відносно свого ВВП, більше, ніж будь які інші наші союзники, і зробили б набагато більше, якби мали таку можливість.....
А заяви такого плану потрібні, краплина камінь точить....
показати весь коментар
15.05.2025 09:42 Відповісти
Цікавий текст для роздумів
«конечная цель похода московитов на запад - это не Украина, а Бискайский залив. Украина, подобно странам Балтии и Польши - всего лишь промежуточные станции в этом походе. Московитам нужна не только Украина, но также леса Финляндии, газ и лосось Норвегии, и какой же русский не хочет побывать в Париже. Ездить на дачу в Испанию он тоже хочет как к себе домой, а не через погранзаставу и общаться с местными на российском, а не на "собачей" кастильской и каталонской "мове".»
15.05.2025 09:05 Відповісти
а може тщятельніше придивитися?
ну як санкциї проти параші не вводите?
якесь дивне у вас дивилово - може до врачика по зренію?
15.05.2025 09:05 Відповісти
Лише наіндючений Трамп заглядає )(уйлу в рот та струшує локшину з вух.
15.05.2025 09:09 Відповісти
трамп поки що бачить ці ознаки, тому буде морочити голову ще місяць. Або два. Але це не точно - можливо що і три.
15.05.2025 09:09 Відповісти
Трампу, як «Краснову», ****** поводив по губам, конем лаврова!
У США, ще такого, не було!!! Але ж за це, ******, йому картинку подарував, як дурнику!!
15.05.2025 09:16 Відповісти
На жаль до "найвеличнішого" як і до Трампа ніяк не доходить що злочинець путін не хоче ніякого миру ,хіба що "русского мира",єдине чого боїтся ця бункерна істота це запровадження нових санкцій ,але недоумковатий Трамп ніяк не хоче їх запроваджувати.
15.05.2025 09:20 Відповісти
зато трампон бачить
15.05.2025 09:48 Відповісти
А в українському правописі "Глава" це він чи вона?
15.05.2025 09:53 Відповісти
 
 