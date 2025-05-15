Ми не бачимо жодних ознак того, що РФ хоче миру в Україні, - глава МЗС Латвії Браже
Глава МЗС Латвії Байба Браже прокоментувала переговори між Україною та РФ у Туреччині.
Її цитує Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія хоче миру в Україні. Послаблення військового потенціалу Росії – це найдешевший спосіб досягти миру в Україні", - зазначила вона.
За словами міністерки, ЄС має чіткі уявлення щодо можливих подальших санкцій проти Росії.
Раніше повідомлялось, що Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
За даними ЗМІ, Трамп не поїде в Туреччину.
