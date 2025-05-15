Українська делегація найвищого рівня прибула до Туреччини, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що до Туреччини прибула українська делегація найвищого рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Українська делегація тут. Ми готові підтримувати мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, всеосяжного миру. Україна не була і не є перешкодою для досягнення миру. Після прибуття президента ми будемо визначатися щодо тих представників української сторони, які братимуть участь у можливих чи потенційних зустрічах у Стамбулі", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що українська делегація найвищого рівня прибула до Туреччини.

"Ми показуємо і демонструємо ще раз наші відкритість та підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого миру", - підсумував він.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

