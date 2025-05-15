УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ
3 364 40

Українська делегація найвищого рівня прибула до Туреччини, - Сибіга

Сибіга зробив заяву про переговори у Туреччині

Глава МЗС Андрій Сибіга зазначив, що до Туреччини прибула українська делегація найвищого рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Українська делегація тут. Ми готові підтримувати мирні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, всеосяжного миру. Україна не була і не є перешкодою для досягнення миру. Після прибуття президента ми будемо визначатися щодо тих представників української сторони, які братимуть участь у можливих чи потенційних зустрічах у Стамбулі", - сказав міністр.

Сибіга наголосив, що українська делегація найвищого рівня прибула до Туреччини.

"Ми показуємо і демонструємо ще раз наші відкритість та підтримку зусиль президента Трампа щодо досягнення справедливого миру", - підсумував він.

Читайте: Рівень делегації росіян схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте: Глава МЗС Сибіга зустрівся з Держсекретарем Рубіо та сенатором Гремом

Автор: 

Туреччина (3665) Сибіга Андрій (617)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
пес патрон-жданов- и мурьяна безугла?)
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
+11
Арахамійо з Єрмаком прибули?
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
+10
А склад делнгації де?Що за ******** секретики?Склад той же що і у 22р?Арахамія+подоляк+олекс чалий?Чи ще може безглузду добавили?
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пес патрон-жданов- и мурьяна безугла?)
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
Прибула,пора відбувати.
показати весь коментар
15.05.2025 12:39 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
15.05.2025 12:40 Відповісти
Та зЕрмак.
показати весь коментар
15.05.2025 13:09 Відповісти
А склад делнгації де?Що за ******** секретики?Склад той же що і у 22р?Арахамія+подоляк+олекс чалий?Чи ще може безглузду добавили?
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
зермак де в цьому потужної потужності??на підносі напоїв чи двері вікриває?
показати весь коментар
15.05.2025 13:03 Відповісти
Арахамійо з Єрмаком прибули?
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
Та то вже галактичний рівень.
показати весь коментар
15.05.2025 12:43 Відповісти
А завгосп? Де ж завгосп-ларьочник? Як же ж без нього міністр справ закордонних буде зустричатись хер зна з кім з Параші?
показати весь коментар
15.05.2025 12:36 Відповісти
Які ж ви смішні
показати весь коментар
15.05.2025 12:36 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
15.05.2025 12:39 Відповісти
На що вчилися - на те й згодилися...
показати весь коментар
15.05.2025 12:43 Відповісти
"Агласітє вєсь спісак, пжста"©
показати весь коментар
15.05.2025 12:37 Відповісти
Сподіваюсь двірників й сантехніків теж привезли аби була відповідність московитській делегації!
показати весь коментар
15.05.2025 12:38 Відповісти
Маячня.
А вже рашка не обстрілює Україну?
Я вважала, що саме ця умова є найпершою і надважливою, всім Заходом підтриманою.
показати весь коментар
15.05.2025 12:38 Відповісти
Рашка перестане обстрілювати Україну, тільки після коврового ядерного бомбардування її території.
показати весь коментар
15.05.2025 12:45 Відповісти
Є і більш безпечні для світу способи зупинити *****, просто немає бажання, бо влада України запевнила Захід не тільки словами але і власним відношенням до громадян України, як до вторсировини - ресурсу в топку війни.
показати весь коментар
15.05.2025 12:55 Відповісти
Громадяни України показали відношення до самих себе 21.04.2019.

І питання до Вас, - назвіть хоча б один безпечний для світу спосіб.
показати весь коментар
15.05.2025 13:01 Відповісти
бактеріологічна і хімічна зброя. а по нормальному, перекрити всі можливі способи отримання кацапнею грошей і ресурсів, і Китай до цьоготеж можуть змусити і все.
показати весь коментар
15.05.2025 14:00 Відповісти
Якщо не має ''головного''перемовника -волохатої і смердючої хламідія😄 приїзд не зараховується😄😄😀😀😀
показати весь коментар
15.05.2025 12:38 Відповісти
Розіграли водевіль для трампона в надії довести недоговороздатність *****. Але трампону насрати. В нього "дві сторони...5000 гине кожного дня....і взагалі він нічого не казав і йому байдуже".
показати весь коментар
15.05.2025 12:39 Відповісти
До складу делегації РФ Путлер включив Віткоффа та Келлога.
показати весь коментар
15.05.2025 12:40 Відповісти
👌👍 саме так!
А ше є Пубіо і Венс.
показати весь коментар
15.05.2025 12:56 Відповісти
... а попереду блазень у смокінгу...
показати весь коментар
15.05.2025 12:42 Відповісти
З іншого боку - "коробочка канцелярских вшей".
Ну щоб хохли місце своє знали.
показати весь коментар
15.05.2025 12:43 Відповісти
брехня!
зе!потужий своєю величчю затуляє бетельгейзе!
показати весь коментар
15.05.2025 12:50 Відповісти
Мабуть Вольдемар зателефонував другові Доні і сказав:
- Доні мене там не буде, а тобі воно нащо? Виглядати ідіотом? Там і без нас буде кому сказати Вові про першопричини.
показати весь коментар
15.05.2025 12:45 Відповісти
подоляк, аж усирається, ліпить потужню гімняну бульку!
марафон аж почервонів від напруги, вихваляючи, цю насправді неймовірну подію. що не бачило людство з часів великого вибуху.
марафонське бидло в захваті!
рейтінг довіри підскочив, до небувалих 203%.
кміс, завтра видасть.
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
какіє отвратітєльниє рожі
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
Єдине питання, - НА ***???
показати весь коментар
15.05.2025 12:51 Відповісти
шоу маст гоу он
показати весь коментар
15.05.2025 13:03 Відповісти
купальний сезон,відпочити,шопінг
показати весь коментар
15.05.2025 13:05 Відповісти
А що, д`Єрмака не взяли з собою?! А то як?
показати весь коментар
15.05.2025 12:57 Відповісти
не пропустила контрозвідка Турції
показати весь коментар
15.05.2025 13:07 Відповісти
Зеля навіть малька туди припер, за антимайданного мусорка татарова поки невідомо.
показати весь коментар
15.05.2025 13:15 Відповісти
Що таке найвищий рівень? Це як, може я для тебе і тупий, но для себе і для нашого оп(не знаю як правильно офіс президента, чи організована преступность) я дуже високого рівня. І ще одне питання скільки тушок поїхало за наш рахунок
показати весь коментар
15.05.2025 13:23 Відповісти
...та побігла закуплятися турецьким шмотьйом!
показати весь коментар
15.05.2025 13:26 Відповісти
Найвисшего рівня)))) анекдот дня, фсбєшник Елдак, шавка тадеева , принц пивных ларьков, умеров казнокрад и его халуй, сибига в слове х..й делающий три ошибки ....не хватает бениного Оманского Нарика с резниковым , Хламидией и кирюшей...
показати весь коментар
15.05.2025 13:51 Відповісти
 
 