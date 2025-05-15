РФ готова к компромиссам на переговорах с Украиной в Стамбуле, - помощник Путина Мединский

Россия выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы с Украиной во время переговоров в Стамбуле.

Об этом заявил помощник Путина и глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, рабочий настрой присутствует", - заявил Мединский.

В то же время, по данным росСМИ, российская делегация якобы продолжает ожидать украинскую сторону на переговорах в Стамбуле.

Читайте также: Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теперь весь мир понял, что есть только одна сторона, которая не желает участвовать в мирных переговорах. И это - Россия, - глава МИД Финляндии Валтонен