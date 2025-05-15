Україна планує направити в Стамбул переговорну групу для визначення компетенції делегації РФ, - Reuters

Україна розглядає можливість відправити до Стамбула на переговори із Росією певну групу осіб "відповідного рівня", щоб визначити рівень повноважень російської делегації.

Про це пише Reuters із посиланням на українське дипломатичне джерело, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовник агентства зауважив, що Україна хоче визначити, чи має російська команда повноваження ухвалювати будь-які рішення.

Водночас, якщо російська делегація буде готова до "серйозної розмови", українська сторона може вступити в діалог.

Однак якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, то від продовження розмови Україна може відмовитися.

"Ми матимемо право зробити висновок, що це російська шарада, а не змістовна робота заради миру", - додав співрозмовник Reuters.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

