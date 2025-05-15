Україна планує направити в Стамбул переговорну групу для визначення компетенції делегації РФ, - Reuters
Україна розглядає можливість відправити до Стамбула на переговори із Росією певну групу осіб "відповідного рівня", щоб визначити рівень повноважень російської делегації.
Про це пише Reuters із посиланням на українське дипломатичне джерело, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовник агентства зауважив, що Україна хоче визначити, чи має російська команда повноваження ухвалювати будь-які рішення.
Водночас, якщо російська делегація буде готова до "серйозної розмови", українська сторона може вступити в діалог.
Однак якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, то від продовження розмови Україна може відмовитися.
"Ми матимемо право зробити висновок, що це російська шарада, а не змістовна робота заради миру", - додав співрозмовник Reuters.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
П. С. путин-*****.
з його закрученої гайки не тече,,
і жинуля його не пропонувала гроші за логистику ЗСУ,
і папа не конвойний,
і сам не паплюжив як тільки міг Україну?
шо з вами?
Рашковани скажуть, що це не їх рівень і поїдуть, а трамп звинуватить зе, що той осрбисто не зустрівся з пропагандистами рашки, а значить не хоче миру.
Його тепер будуть принижувати постійно. Але в нього ж є радники, які скоріше за все працюють не на нього, але яких він обожнюю майже як себе.
Жаль, що вигрібати буже життями український народ(
Страшна трагедія мільйонів людей які стали заручниками егоізму і жадоби до влади цілої скотобази ((
то, давайте, продовжуємо риготати по приколу.
поки, зе!гніда згадав свою молодість і тішеться з цього, кожного дня гинуть українці! кожного дня!!!
тепер зеленський як свита при трампу а трамп як придуркуватий король що розважається жартами зі своєї свити.
- Україна в курсі, що росія відправила шісток (в тому ж складі що і в 2022 році)
- трамп і сша в курсі, що росія відправила шісток
- ЄС, НАТО, всі в курсі, що росія веде переговори для переговорів
- ру-медіа (медуза) прямо кажуть, що затягують час, щоб втікти від санкцій.
ВСІ ВСЕ РОЗУМІЮТЬ, але в угоду трампу, всі грають роль дурачків "а давайте визначимо, хто насправді не хоче миру. Може росія? А може не вона ? Давайте дізнаємось ! "
Гнатимете статевими ганчірками?
Давно рашку в лайно пикою не товкли.