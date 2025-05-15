Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

Сьогодні о 16:00 заплановано виліт літака президента України Airbus A319 державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбула.

Про це інформує ресурсу AirNav, інформує Цензор.НЕТ.

Прибуття борту в пункт призначення очікується о 16:54.

Однак наразі невідомо, чи перебуватиме на борту сам Володимир Зеленський або хтось із представників української делегації, що нині перебуває з візитом у Туреччині. Жодного офіційного підтвердження цього перельоту поки не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенс прямих переговорів з Україною – усунення "першопричин конфлікту", - очільник делегації РФ Мединський

Нагадаємо, у четвер український президентський літак вилетів о 10:03 з польського аеродрому Жешув-Ясьонка та приземлився об 12:02 в Міжнародному аеропорту Есенбога поблизу Анкари. Разом із президентом до Туреччини прибули міністр оборони Рустем Умєров, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, а також інші представники оборонного та дипломатичного відомств.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про делегацію РФ: Росіяни не використовують надану Зеленським можливість для досягнення миру