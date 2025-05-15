УКР
Новини Переговори у Туреччині
Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

Сьогодні о 16:00 заплановано виліт літака президента України Airbus A319 державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбула.

Про це інформує ресурсу AirNav, інформує Цензор.НЕТ.

Прибуття борту в пункт призначення очікується о 16:54.

Однак наразі невідомо, чи перебуватиме на борту сам Володимир Зеленський або хтось із представників української делегації, що нині перебуває з візитом у Туреччині. Жодного офіційного підтвердження цього перельоту поки не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенс прямих переговорів з Україною – усунення "першопричин конфлікту", - очільник делегації РФ Мединський

Нагадаємо, у четвер український президентський літак вилетів о 10:03 з польського аеродрому Жешув-Ясьонка та приземлився об 12:02 в Міжнародному аеропорту Есенбога поблизу Анкари. Разом із президентом до Туреччини прибули міністр оборони Рустем Умєров, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, а також інші представники оборонного та дипломатичного відомств.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про делегацію РФ: Росіяни не використовують надану Зеленським можливість для досягнення миру

Зеленський Володимир літак
Яка ж величезна подія і сміх нормальних людей світу, коли воююча країна вибрала гравця предметом на піоніно, щоб вирішувати військові справи і спасти мирних людей від терориста номер один в світі, що має найбільшу армію і ядерну зброю. Гордіться 73%, ви себе зробили разом і виставили цілу країну на весь світ як посміховиською.
15.05.2025 16:20 Відповісти
А похід в туалет о котрій?
15.05.2025 15:43 Відповісти
Вітаю з великим дипломатичним провалом ,2023 рік говорили про каву в Криму ,2024 рік про мирний саміт в якому навіть не згадувалост про припинення війни і ось 2025 рік знову стамбульські перемовини як на початку війни ,за що ж тоді загинули понад сотня тисяч людей ?
15.05.2025 15:54 Відповісти
А похід в туалет о котрій?
15.05.2025 15:43 Відповісти
Зачем эта информация?Хоть покушала команда 95?
15.05.2025 16:03 Відповісти
15.05.2025 16:16 Відповісти
Як тільки ху...ло йому вализу подарує
15.05.2025 16:20 Відповісти
Трамп прогнув та наказав їхати
15.05.2025 15:49 Відповісти
ЦЯ інформація має додати інтриги до переговорів, які нічого не змінять?
15.05.2025 15:49 Відповісти
Враження, що ви все ж таки дотичні до Зеленського. Бо маєте змогу нюхати його одяг та видавати результат назагал..
15.05.2025 16:10 Відповісти
Вітаю з великим дипломатичним провалом ,2023 рік говорили про каву в Криму ,2024 рік про мирний саміт в якому навіть не згадувалост про припинення війни і ось 2025 рік знову стамбульські перемовини як на початку війни ,за що ж тоді загинули понад сотня тисяч людей ?
15.05.2025 15:54 Відповісти
літак нехай повертається а воно нехай там залишиться хоч назавжди.
15.05.2025 15:56 Відповісти
Скільки вже можна Керосин палити... Толку з вас Нуль...
15.05.2025 15:57 Відповісти
Ну, це нас не торкається, ця інформація призначена швидше для кілера
15.05.2025 16:17 Відповісти
Яка ж величезна подія і сміх нормальних людей світу, коли воююча країна вибрала гравця предметом на піоніно, щоб вирішувати військові справи і спасти мирних людей від терориста номер один в світі, що має найбільшу армію і ядерну зброю. Гордіться 73%, ви себе зробили разом і виставили цілу країну на весь світ як посміховиською.
Наркозалежного,розумово-тупого,дружина якого займалась розсилкою повідомлень здавати пересування ЗСУ,а він давав концерти терооистам.Це не вкладається в голові
15.05.2025 16:23 Відповісти
Як ви 2% набридли, з таким відношенням. Будуть вибори, вони знову виберуть того, хто їм сподобається, маю надію що не зеленского, і знову ви будете скиглити. Можна лаяти владу, але не людей. На те вони і вибори, та Україна не ху....лостан. Як колишня влада допекла народ, що той вибрав зеленского
15.05.2025 16:32 Відповісти
Тоді може в тайожний союз,коли такі люди??
15.05.2025 16:40 Відповісти
От ви, як представник народу, зможете пояснити, чим же допекла колишня влада?
15.05.2025 16:44 Відповісти
Ліпецкая фабріка,барига на крові і борщовий набір подорожал ,
15.05.2025 17:27 Відповісти
Ви про що тут пишите Igor #591922 ? Чим це колишня влада допекла народ? Мені дуже цікаво, можливо я щось пропустив і Ви праві? Напишіть, будь ласка.
А народ московії, яка в 1721 році вкрала нашу назву і історію назвалася росією тоже маладець, що вибрав пуйла вже більше 20 років підряд, чи то другоє?
15.05.2025 19:55 Відповісти
А хто це так вирішив єлдак, татров і Зеля? Корито - то для них, а той, якого до всирачки вони бояться не отримував ні зарплати, ні квартир, ні палаців, в яких мали жити діти-сироти, ні обладнував літаки, як це зробив Зе, що можна було закупили тисячі класних дронів. Корито прогризли зелені злидні і їх брати "риги", що від нього вже нічого не залишилося, одна борги на трильйони гривень.
15.05.2025 22:11 Відповісти
На саміт з Медінським.
15.05.2025 16:25 Відповісти
Вже байдуже.
Не він вирішує.
15.05.2025 16:27 Відповісти
 
 