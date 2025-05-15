Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00
Сьогодні о 16:00 заплановано виліт літака президента України Airbus A319 державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбула.
Про це інформує ресурсу AirNav, інформує Цензор.НЕТ.
Прибуття борту в пункт призначення очікується о 16:54.
Однак наразі невідомо, чи перебуватиме на борту сам Володимир Зеленський або хтось із представників української делегації, що нині перебуває з візитом у Туреччині. Жодного офіційного підтвердження цього перельоту поки не надходило.
Нагадаємо, у четвер український президентський літак вилетів о 10:03 з польського аеродрому Жешув-Ясьонка та приземлився об 12:02 в Міжнародному аеропорту Есенбога поблизу Анкари. Разом із президентом до Туреччини прибули міністр оборони Рустем Умєров, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, а також інші представники оборонного та дипломатичного відомств.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
