Вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:00

Сегодня в 16:00 запланирован вылет самолета президента Украины Airbus A319 государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise из Анкары в Стамбул.

Об этом информирует ресурса AirNav, информирует Цензор.НЕТ.

Прибытие борта в пункт назначения ожидается в 16:54.

Однако пока неизвестно, будет ли находиться на борту сам Владимир Зеленский или кто-то из представителей украинской делегации, которая сейчас находится с визитом в Турции. Никакого официального подтверждения этого перелета пока не поступало.

Напомним, в четверг украинский президентский самолет вылетел в 10:03 с польского аэродрома Жешув-Ясенка и приземлился в 12:02 в Международном аэропорту Эсенбога вблизи Анкары. Вместе с президентом в Турцию прибыли министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также другие представители оборонного и дипломатического ведомств.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

