Вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:00

Сегодня в 16:00 запланирован вылет самолета президента Украины Airbus A319 государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise из Анкары в Стамбул.

Об этом информирует ресурса AirNav, информирует Цензор.НЕТ.

Прибытие борта в пункт назначения ожидается в 16:54.

Однако пока неизвестно, будет ли находиться на борту сам Владимир Зеленский или кто-то из представителей украинской делегации, которая сейчас находится с визитом в Турции. Никакого официального подтверждения этого перелета пока не поступало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смысл прямых переговоров с Украиной - устранение "первопричин конфликта", - глава делегации РФ Мединский

Напомним, в четверг украинский президентский самолет вылетел в 10:03 с польского аэродрома Жешув-Ясенка и приземлился в 12:02 в Международном аэропорту Эсенбога вблизи Анкары. Вместе с президентом в Турцию прибыли министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также другие представители оборонного и дипломатического ведомств.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте о делегации РФ: Россияне не используют предоставленную Зеленским возможность для достижения мира

Яка ж величезна подія і сміх нормальних людей світу, коли воююча країна вибрала гравця предметом на піоніно, щоб вирішувати військові справи і спасти мирних людей від терориста номер один в світі, що має найбільшу армію і ядерну зброю. Гордіться 73%, ви себе зробили разом і виставили цілу країну на весь світ як посміховиською.
15.05.2025 16:20 Ответить
А похід в туалет о котрій?
15.05.2025 15:43 Ответить
Вітаю з великим дипломатичним провалом ,2023 рік говорили про каву в Криму ,2024 рік про мирний саміт в якому навіть не згадувалост про припинення війни і ось 2025 рік знову стамбульські перемовини як на початку війни ,за що ж тоді загинули понад сотня тисяч людей ?
15.05.2025 15:54 Ответить
