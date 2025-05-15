Вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул запланирован на 16:00
Сегодня в 16:00 запланирован вылет самолета президента Украины Airbus A319 государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise из Анкары в Стамбул.
Об этом информирует ресурса AirNav, информирует Цензор.НЕТ.
Прибытие борта в пункт назначения ожидается в 16:54.
Однако пока неизвестно, будет ли находиться на борту сам Владимир Зеленский или кто-то из представителей украинской делегации, которая сейчас находится с визитом в Турции. Никакого официального подтверждения этого перелета пока не поступало.
Напомним, в четверг украинский президентский самолет вылетел в 10:03 с польского аэродрома Жешув-Ясенка и приземлился в 12:02 в Международном аэропорту Эсенбога вблизи Анкары. Вместе с президентом в Турцию прибыли министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также другие представители оборонного и дипломатического ведомств.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
