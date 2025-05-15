Украина планирует направить в Стамбул переговорную группу для определения компетенции делегации РФ, - Reuters
Украина рассматривает возможность отправить в Стамбул на переговоры с Россией определенную группу лиц "соответствующего уровня", чтобы определить уровень полномочий российской делегации.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.
Собеседник агентства отметил, что Украина хочет определить, имеет ли российская команда полномочия принимать какие-либо решения.
В то же время, если российская делегация будет готова к "серьезному разговору", украинская сторона может вступить в диалог.
Однако если российская делегация не продемонстрирует никакого серьезного подхода к переговорам, то от продолжения разговора Украина может отказаться.
"Мы будем иметь право сделать вывод, что это российская шарада, а не содержательная работа ради мира", - добавил собеседник Reuters.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
