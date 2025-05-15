РУС
Украина планирует направить в Стамбул переговорную группу для определения компетенции делегации РФ, - Reuters

Переговоры в Стамбуле 15 мая – Украина отправит делегацию

Украина рассматривает возможность отправить в Стамбул на переговоры с Россией определенную группу лиц "соответствующего уровня", чтобы определить уровень полномочий российской делегации.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник, передает Цензор.НЕТ.

Собеседник агентства отметил, что Украина хочет определить, имеет ли российская команда полномочия принимать какие-либо решения.

В то же время, если российская делегация будет готова к "серьезному разговору", украинская сторона может вступить в диалог.

Однако если российская делегация не продемонстрирует никакого серьезного подхода к переговорам, то от продолжения разговора Украина может отказаться.

"Мы будем иметь право сделать вывод, что это российская шарада, а не содержательная работа ради мира", - добавил собеседник Reuters.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Автор: 

+15
Що це за й@бане шапіто???😡😡😡
15.05.2025 16:01 Ответить
+7
Ще не визначили. Читайте уважно, тільки поїдуть визначати що за ***@не "шапіто" х7йло надіслало.
15.05.2025 16:03 Ответить
+7
Безуглу та санітарів пошліть туди.
15.05.2025 16:03 Ответить
Стерненко послать и Билецкого...
15.05.2025 15:59 Ответить
Шоб рашисти обісрались ..... Ви прям "нацик" якийсь 🤣🤣🤣
15.05.2025 16:02 Ответить
Та послати козломордих москалів за кораблем.
15.05.2025 16:16 Ответить
Що це за й@бане шапіто???😡😡😡
15.05.2025 16:01 Ответить
Ще не визначили. Читайте уважно, тільки поїдуть визначати що за ***@не "шапіто" х7йло надіслало.
15.05.2025 16:03 Ответить
За шість років мали би звикнути.
15.05.2025 16:27 Ответить
Pan Lipko які 6ть років..... на Засрашці ***@не "Шапіто" вже років 30 , як х7йло править почав то воно там не скіньчалось.
П. С. путин-*****.
15.05.2025 16:41 Ответить
Це те шапіто, яке вибрали у 2019
15.05.2025 16:33 Ответить
Безуглу та санітарів пошліть туди.
15.05.2025 16:03 Ответить
Возможно М.Безугла справилась - бы с этим лучше, чем "ще невтик".
15.05.2025 16:19 Ответить
Санітари для проведення аналізів мочі та калу потрібні, інакше потім можуть відмовляться від компетенції, бо були під наркотою!
15.05.2025 16:35 Ответить
У тому куті, в який нас загнано трампом, іншого виходу нема. Ми ж не можем скрутити дулю і вернутись. Всі все розуміють.
15.05.2025 16:07 Ответить
Марьяна Безумна, Коля-котлєта...Ну і кошового з пікаловим можна.
15.05.2025 16:08 Ответить
А потім ще одну переговорну групу для оцінки попередньої переговорної групи і підготовки наступної переговорної групи до відкриття першого етапу переговорів з новою переговорною групою.
15.05.2025 16:11 Ответить
Та в України грошей, як у дурня фантиків, можемо хоч кожного дня делегаціі зелених вилупків по всьому світі відправляти, навіщо витрачати кошти на ЗСУ, якщо є "надія" домовитись із ****** чи трампоном! Грьобане шапіто! 🤬
15.05.2025 16:26 Ответить
15.05.2025 16:11 Ответить
Цікаво, невже ніхто не бачив список від ху...лостану, щоб не витрачати гроші на поїздку, а визначитися дома. Скоріше це нагадує туризм за державний кошт
15.05.2025 16:12 Ответить
радники та коханки прогляються в Стамбул за державний кошт, чому би і ні? Потужний весь світ обїздив підписуючи безпекові угоди, треба і іншим
15.05.2025 16:20 Ответить
кого бачили, а їх повноваження, то ж не показали. ну то таке, у тих кацапських переговорників тільки одне повноваження озвучити вчергове хотєлкі пуйла, ніяких рішень приймати вони не будуть і не можуть, а як і приймуть по посрати на них, бо вони їх не дотримаються.
15.05.2025 16:41 Ответить
в мене є кандідат - слюсар, гарний хлопець, все ж не клован...
з його закрученої гайки не тече,,
15.05.2025 16:16 Ответить
а тей слюсар виявився - валадмир алексцандровіч!
і жинуля його не пропонувала гроші за логистику ЗСУ,
і папа не конвойний,
і сам не паплюжив як тільки міг Україну?
шо з вами?
15.05.2025 16:53 Ответить
Я вже знаю чим це скінчиться.
Рашковани скажуть, що це не їх рівень і поїдуть, а трамп звинуватить зе, що той осрбисто не зустрівся з пропагандистами рашки, а значить не хоче миру.
Його тепер будуть принижувати постійно. Але в нього ж є радники, які скоріше за все працюють не на нього, але яких він обожнюю майже як себе.
Жаль, що вигрібати буже життями український народ(
Страшна трагедія мільйонів людей які стали заручниками егоізму і жадоби до влади цілої скотобази ((
15.05.2025 16:17 Ответить
Наразі розмови на стадії кого послати.Трамп тиж казав 500% мита накладеш?
15.05.2025 16:20 Ответить
Посилайте дубль - 2
15.05.2025 16:23 Ответить
а, я вам нагадаю, що оця ****** дипломатична гра в кевене за рахунок бюджету! за наші з вами гроші!!!
то, давайте, продовжуємо риготати по приколу.
поки, зе!гніда згадав свою молодість і тішеться з цього, кожного дня гинуть українці! кожного дня!!!
15.05.2025 16:24 Ответить
Путін-*****, платник податків. Памʼятай про це
15.05.2025 16:28 Ответить
Особисто мені байдуже щодо зриву будь-яких переговорів з мокшею поки наші території нею окуповані. В ідеал було б довести справу до того, щоб США були вимушені превентивно довбанути по ній 2-3 тисячами боєголовок.
15.05.2025 16:52 Ответить
Серйозна розмова з мединським?
15.05.2025 16:24 Ответить
Прикро але Путлер нагнув усіх: Трампа, Зеленського та країни НАТО.
15.05.2025 16:41 Ответить
Вова сухов оце ти насмішив 🤣🤣🤣 поки ще х7йло-п7тєн нагинає тільки кацапів-дегенератів. Яке НАТО..... ти мариш. Сцить х7йло на НАТО нападати.
15.05.2025 16:46 Ответить
поки трамп не вліз як свиня все було більш-менш зрозуміло.
тепер зеленський як свита при трампу а трамп як придуркуватий король що розважається жартами зі своєї свити.
15.05.2025 16:29 Ответить
зупиніть уйопську планету і дайте зійти. Всі все розуміють:

- Україна в курсі, що росія відправила шісток (в тому ж складі що і в 2022 році)

- трамп і сша в курсі, що росія відправила шісток

- ЄС, НАТО, всі в курсі, що росія веде переговори для переговорів

- ру-медіа (медуза) прямо кажуть, що затягують час, щоб втікти від санкцій.

ВСІ ВСЕ РОЗУМІЮТЬ, але в угоду трампу, всі грають роль дурачків "а давайте визначимо, хто насправді не хоче миру. Може росія? А може не вона ? Давайте дізнаємось ! "
15.05.2025 16:31 Ответить
А лідор на пляжі прки відпочивають буде с завгоспом
15.05.2025 16:33 Ответить
Ну визначите ви рузьге "компетенцію" - і шо?
Гнатимете статевими ганчірками?
15.05.2025 16:36 Ответить
Це робиться що виправдати підписання Зеленським документів конякі замість Путлера.
15.05.2025 16:38 Ответить
Та нікого не треба відправляти. Взагалі треба відкинути саму путлерівську ідею ніби 'поновлення переговорів 22-го року'. Або починаємо переговори з чистого аркуша, або йдіть на три веселих літери. Взагалі, чим частіше та зухваліше опускатимемо недоімперію з її недоцарем в міжнародному політичному та інформаційному просторі, тим для України краще.
15.05.2025 16:45 Ответить
Коли думали цими пєрєговорамі познущатись з хохлів, але щось (знову) пішло не так.
Давно рашку в лайно пикою не товкли.
15.05.2025 16:56 Ответить
 
 