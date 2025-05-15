РФ рассматривает переговоры с Украиной как продолжение "прерванных переговоров" в 2022 году, - Мединский
Российская Федерация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая как "продолжение переговоров мирного процесса", которые были между Россией и Украиной в 2022 году. Кремль обвиняет Киев в "подрыве" тогдашних переговоров.
Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"РФ рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение ранее прерванного мирного процесса в 2022 году", - сказал он.
По его словам, российская делегация имеет все необходимые полномочия для переговоров с Украиной.
Мединский также сказал, что задачей Москвы в Стамбуле станет "поиск возможных решений и точек соприкосновения".
"Задача прямых переговоров - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые "первопричины" конфликта", - добавил он.
визнати Великого князя Київського головним в Русі
для прикладу
Минулого разу мало не здали Україну...
де можна почитати офіційну версію?
Чим не офіційні особи?З мандатом президента?
Ну тепер нехай Умєров покрутиться, поптєєт, може, трохи стухне.
До речі, арахамія туди поїхала?
параха просто глузує. Нагло, нарвано, не варто було так плазувати з тими перемовинами. Стільки гвалту було, що зразу було зрозуміло - вийде пшик. Але вийшов пшик з приниженням.
Погуй на тєбя і твоі "розглядання"!
Там нема що "продовжувати"...
Арахамбія по дзвінку ермака підписав капітуляцію, то й патруПшеви і прутіни збуджуються на ті папірці