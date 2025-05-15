РУС
4 895 48

РФ рассматривает переговоры с Украиной как продолжение "прерванных переговоров" в 2022 году, - Мединский

Переговоры в Стамбуле - Мединский сравнил с 2022 годом

Российская Федерация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая как "продолжение переговоров мирного процесса", которые были между Россией и Украиной в 2022 году. Кремль обвиняет Киев в "подрыве" тогдашних переговоров.

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"РФ рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение ранее прерванного мирного процесса в 2022 году", - сказал он.

По его словам, российская делегация имеет все необходимые полномочия для переговоров с Украиной.

Мединский также сказал, что задачей Москвы в Стамбуле станет "поиск возможных решений и точек соприкосновения".

"Задача прямых переговоров - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые "первопричины" конфликта", - добавил он.

+22
+17
+13
такі перемовини не повинні тривати більше однієї хвилини бо в 22 році путін вимагав капітуляції не перемігши на полі бою.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:16 Ответить
Нічого з 22 року не змінилося, вимоги ті ж, капітуляція України.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:00 Ответить
вимоги України мають бути адекватно - ідіотські кацапським -

визнати Великого князя Київського головним в Русі

для прикладу
показать весь комментарий
15.05.2025 19:50 Ответить
Добре, якби Умєров теж так ці перемовини не "розглядав".
Минулого разу мало не здали Україну...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:17 Ответить
А вот, куй!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:17 Ответить
Перемовини в такому випадку мають складатися з двох слів 'пішли нах*й'.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:18 Ответить
Про що і мова.Наші дурні щось понапідписували у 22 і рашка того не попустить.Навіть склад укр делегації нам не озвучили.Що за секретність?
показать весь комментарий
15.05.2025 18:19 Ответить
дайте, будь ласка, посилання на загадний вами начебто підписаний документ
де можна почитати офіційну версію?
показать весь комментарий
15.05.2025 18:21 Ответить
Наші якра нічого не підписали у 2022му. Ця бамажка, якою махає ***** - це лише його забаганки, на які Україна не погодилась.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:28 Ответить
Бо Джонсонюк втрутився!!!А то б підписали,їм то що!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 20:14 Ответить
Валерій Чалий переконаний що підписи стоять але рашка береже поки що цей козирь.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:16 Ответить
Якби стояли підписи - ***** давно б вже їх продемонстрував. Жодного сенсу це зберігати 3 роки у таємниці не було.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:03 Ответить
Поки в ***** все йде по плану то він козирі береже.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:16 Ответить
Навряд-чи Джонсонюк міг щось заборонити, якби наші хотіли підписати. Хіба міг підбодрити.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:32 Ответить
Навіть якщо хтось щось в 22 році і здуру (чи з корупції) по підписував, що з того? Вони були президентом, міністром закордонних справ, головою ВР? Ні? Тоді цінність їхнього підпису приблизно така сама, як мого (я ж теж такий самий український громадянин). А я вимагаю оголошення війни рашці з виданням наказу на фізичне знищення Путлера та його оточення. Коли виконувати будете?
показать весь комментарий
15.05.2025 18:30 Ответить
Склад делегації був затверджений президентом України.І досі,до речі,не скасований.Арахамія-депутат вру,подоляк-пропагандон,рєзніков-міністр оборони.
Чим не офіційні особи?З мандатом президента?
показать весь комментарий
15.05.2025 18:51 Ответить
Ничего они не наподписывали. Текст тех проектов публиковали в нйт и Вашингтон пост. С одной стороны хотелки плешивого выродка, с другой - предложения Украины. Ни те ни другие не приняли и ничего не подписывали.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:53 Ответить
Наобіцяли в кулуарах
показать весь комментарий
15.05.2025 20:12 Ответить
Ну так енто сколько угодно а Украина вас будет на х*ю вертеть .
показать весь комментарий
15.05.2025 18:19 Ответить
РФ розглядає поточні переговори в Стамбулі як продовження раніше перерваного мирного процесу. Завдання прямих контактів з Україною - встановлення довгострокового миру з усуненням першопричин конфлікту"...І от за ті перемовини ,ще тоді ,в 2022р ,всій зеленській шоблі ,разом з 🤡 треба було відірвати , не тількі кольйоні , а і голови , у першу чергу арахламідії,та дермаку ...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:19 Ответить
В такому разі Україна привозить команду психіатрів та акторів 95-го - каманада мединського нехай теж приїздить...НЕ моя придумка- Вані Яковини
показать весь комментарий
15.05.2025 18:20 Ответить
спеціально наголошую ЩО ЯКОВИНА - з НВ Фіали таке придумав ( а це медіа зеЄрмакомародерів)
показать весь комментарий
15.05.2025 18:21 Ответить
Так рашка привезе галустяна разом з камеді -клабом , і буде дуже цікаво ,тим більше що зєля дружбан галустяная ще з кавеенівських часів ,а після того як відросив бороду взагалі став схожим на галустяна і зовні так , що їх путлєр сплутає.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:33 Ответить
Тогда там не хватает сухумской мартышки.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:20 Ответить
вона така сухумська, як умєрєнний татарін.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:22 Ответить
параха закинула вудочку і впіймала за велику статеву губу арахамію-хламідію і подоляка-падляка.
Ну тепер нехай Умєров покрутиться, поптєєт, може, трохи стухне.

До речі, арахамія туди поїхала?
параха просто глузує. Нагло, нарвано, не варто було так плазувати з тими перемовинами. Стільки гвалту було, що зразу було зрозуміло - вийде пшик. Але вийшов пшик з приниженням.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:21 Ответить
А Україна не розглядає - і на цьому варто було б цей погорілий театр закінчити та відправити мединського до його кремлівського підора, за консультаціями...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:23 Ответить
Ну так завтра и будет.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:54 Ответить
Мєдіцинскій!
Погуй на тєбя і твоі "розглядання"!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:26 Ответить
Довго думали і придумали.. Ну і розглядайте собі, окуляри не загубіть!
показать весь комментарий
15.05.2025 18:36 Ответить
У 22 році прикордонники острова "Зміїний" вже відповіли!
Там нема що "продовжувати"...
показать весь комментарий
15.05.2025 18:40 Ответить
А "базова першопричина конфлікту"-- існування незалежної суверенної держави під назвою Україна.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:40 Ответить
Ні, базова першопричина це ху....ло, при владі
показать весь комментарий
15.05.2025 18:46 Ответить
Так на московії шо лєнін, шо сталін, шо брєжнєв, шо єльцин з путіним--усі ху*ло !!! А насєлєніє таке саме.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:06 Ответить
Таку відповідь нам Мединського очікували. Все передбачено. Теж писала про це вчора.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:40 Ответить
Треба починати з 1991 року, там все було чітко визначено, тім паче що все рішення приймає ху...ло, а ви тільки декорація.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:44 Ответить
Якщо це ті самі умови капітуляції то навіщо їх взагалі проводити ? це повна безвідповідальність влади яка понад усе хоче сподобатись Трампу ,а не відстоювати національні інтереси України . Невже так важко заявити ми не обговорюємо з ворогом свою Конституцію ,ми не обговорюємо з ворогом чисельність ЗСУ і техніки ,ми не обговорюємо теритиріальні поступки і ми не обговорюємо свою зовнішню і внутрішню політику ,мова може йти лише про припинення вогню.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:49 Ответить
Ну так вас, *********, тогда послали нахер. Оттуда и начинайте.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:50 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку. Примітивна *****. Лішнєхромосомний мєдінський їде нах на москвабад.
показать весь комментарий
15.05.2025 18:53 Ответить
Це падло мединський родом зі Сміли(.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:39 Ответить
Кацапи потвори, нічого вам ніхто віддавати не буде. Це наша, Богом нам дана земля, яку захищали наші пращурі і ми її будемо захищати, попри ваші домовленості із Зе і його сворою. Колись Хмельницький вам повірив і втопив в крові Україну-Гетьманщину. Але якось дивно, кацапи вимагають повернутися до "стамбульських" переговорів 2022 року, а не до "мінських". А Зеля і єлдак нам тут кричали, що "мінських" більше не буде. Виходить, що "мінські" то є погано для кацапа і нормально для українців? Зелена антимайданщина, вам до "мінських" наколи не дорости, бо "мінські" то ази дипломатії України.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:00 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 19:37 Ответить
иди *****!
показать весь комментарий
15.05.2025 20:09 Ответить
нічого нового, привезли план нашої капітуляції
показать весь комментарий
15.05.2025 20:41 Ответить
Знову русню не цікавлять Мінські, а тільки Стамбульські
показать весь комментарий
15.05.2025 21:15 Ответить
Знаємо знаємо...
Арахамбія по дзвінку ермака підписав капітуляцію, то й патруПшеви і прутіни збуджуються на ті папірці
показать весь комментарий
15.05.2025 21:42 Ответить
 
 