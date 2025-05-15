РФ рассматривает переговоры с Украиной как продолжение "прерванных переговоров" в 2022 году, - Мединский

Российская Федерация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая как "продолжение переговоров мирного процесса", которые были между Россией и Украиной в 2022 году. Кремль обвиняет Киев в "подрыве" тогдашних переговоров.

Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"РФ рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение ранее прерванного мирного процесса в 2022 году", - сказал он.

По его словам, российская делегация имеет все необходимые полномочия для переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Мединский также сказал, что задачей Москвы в Стамбуле станет "поиск возможных решений и точек соприкосновения".

"Задача прямых переговоров - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые "первопричины" конфликта", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готова к компромиссам на переговорах с Украиной в Стамбуле, - помощник Путина Мединский