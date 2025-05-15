УКР
Новини Переговори у Туреччині
2 111 10

Переговори України та РФ у Стамбулі відбудуться 16 травня, - росЗМІ

перемовини в Туреччині

Переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори РФ та України стартують в Стамбулі 16 травня", - пишуть росЗМІ.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ

перемовини (3066) росія (67271) Стамбул (243)
Топ коментарі
+3
Про що говорити ворог вимагає капітуляції ,наша делегація припиненя вогню ? навіщо цей цирк ?
15.05.2025 20:25
+3
+3
шо, опять ? (c)
15.05.2025 20:23
сьогодні знайшов Радіо НВ онлайн новини:
"на переговорах денацифікації та інша хрєнь...
другий раунд переговорів відбудеться в Брестській області...."

що за хрєнь ?????
виявилась закладка в гуглі від березня 2022

знову те ж саме завтра будуть ганять:
Дежавю-2
15.05.2025 20:29 Відповісти
I'll be Back !
15.05.2025 20:23
знову за рибу нацифікацію гроші ?

"скучно, дєвочкі"
В.В.Пуйло

15.05.2025 20:24
15.05.2025 20:25
Якщо мені моя пам'ять не зраджує з тарганами, то у 2022-му на "перемовинах" були і мединський, і Умєров. Дубль 2?
15.05.2025 20:41
Всі політики наші не наші,європейські,американські ,рашинські. балаболи і проститути.Які можуть переговори якщо вогонь не припинений.Якщо раша требує переговори потім припинення вогню. Тоді де санкції?Трамп призивав переговорів Зеленського з пуйлом.Те відмовляється.Знову,де санкції.Вжк повинні бути якісь дії відносно болота і бункерного.
15.05.2025 20:50
боюсь, не с этим трампом...(((
15.05.2025 20:53
Не можна з ними зустрічатися. Бо все буде працювати проти нас. Невже не розуміють?
15.05.2025 20:58
 
 