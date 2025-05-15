Переговори України та РФ у Стамбулі відбудуться 16 травня, - росЗМІ

Переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори РФ та України стартують в Стамбулі 16 травня", - пишуть росЗМІ.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

