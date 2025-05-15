2 111 10
Переговори України та РФ у Стамбулі відбудуться 16 травня, - росЗМІ
Переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.
Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори РФ та України стартують в Стамбулі 16 травня", - пишуть росЗМІ.
Переговори в Туреччині
Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.
Президент Зеленський прибув до Анкари.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
Топ коментарі
+3 Володимир Омельянов
15.05.2025 20:25
+3 Алекс Мышкевич
15.05.2025 20:29
+3 Алекс Мышкевич
15.05.2025 20:31
"на переговорах денацифікації та інша хрєнь...
другий раунд переговорів відбудеться в Брестській області...."
що за хрєнь ?????
виявилась закладка в гуглі від березня 2022
знову те ж саме завтра будуть ганять:
Дежавю-2
рибунацифікацію гроші ?
"скучно, дєвочкі"
В.В.Пуйло
.
всім нудно, але що робити ?
.