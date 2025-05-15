Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не координував із президентом США Дональдом Трампом свій візит до Туреччини 15 травня й переговори делегації України з російською щодо припинення вогню.

Про це глава держави розповів на пресконференції в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.

"Команди наші на зв’язку. Особисто з президентом Трампом ми не координували ці відповідні дії", - сказав він.

Крім того, президент Зеленський нагадав, що президент Трамп зараз перебуває в турне країнами Близького Сходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиція Трампа полягала в тиску на дві сторони, на нас тиснули більше, ніж на Росію, - Зеленський

"Ми розуміли, що є зустріч у Туреччині, відправляємо високий рівень делегації. Обидві наші сторони зробили це. Далі — ви знаєте — є турне Близьким Сходом президента Трампа і зрозуміло, що в нього кожного дня зустрічі з відповідними лідерами, заздалегідь є домовленості, рішення, проєкти, документи тощо. Але він сказав, що він готовий приєднатися", - зазначив президент.

"Тобто він дав сигнал, що якщо будуть лідери, буде президент України, буде президент Росії, то президент Сполучених Штатів Америки приєднається. Нормальна політична воля. Він показує, що він готовий, хоче допомогти. Так я це сприймаю", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Прогресу у війні між РФ та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп