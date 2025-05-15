УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
1 228 13

Зеленський: Із Трампом не координував візит до Туреччини та переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не координував із президентом США Дональдом Трампом свій візит до Туреччини 15 травня й переговори делегації України з російською щодо припинення вогню.

Про це глава держави розповів на пресконференції в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.

"Команди наші на зв’язку. Особисто з президентом Трампом ми не координували ці відповідні дії", - сказав він.

Крім того, президент Зеленський нагадав, що президент Трамп зараз перебуває в турне країнами Близького Сходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиція Трампа полягала в тиску на дві сторони, на нас тиснули більше, ніж на Росію, - Зеленський

"Ми розуміли, що є зустріч у Туреччині, відправляємо високий рівень делегації. Обидві наші сторони зробили це. Далі — ви знаєте — є турне Близьким Сходом президента Трампа і зрозуміло, що в нього кожного дня зустрічі з відповідними лідерами, заздалегідь є домовленості, рішення, проєкти, документи тощо. Але він сказав, що він готовий приєднатися", - зазначив президент. 

"Тобто він дав сигнал, що якщо будуть лідери, буде президент України, буде президент Росії, то президент Сполучених Штатів Америки приєднається. Нормальна політична воля. Він показує, що він готовий, хоче допомогти. Так я це сприймаю", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Прогресу у війні між РФ та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633) США (24092) Трамп Дональд (6963)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
вірно нема віри рудому , він зразу все здасть путину
показати весь коментар
15.05.2025 19:33 Відповісти
+1
Я прийшов , тебе нема
показати весь коментар
15.05.2025 19:36 Відповісти
+1
Та ви що, не координував це правда, виконував
показати весь коментар
15.05.2025 19:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вірно нема віри рудому , він зразу все здасть путину
показати весь коментар
15.05.2025 19:33 Відповісти
Який їхав - такого стрів. (С)
показати весь коментар
15.05.2025 19:35 Відповісти
Я прийшов , тебе нема
показати весь коментар
15.05.2025 19:36 Відповісти
Координировать шо-то с Трампом это как заключить договор с шизофренией.
показати весь коментар
15.05.2025 19:35 Відповісти
Трамп шлюшка Путіна - його купили КГБісти давно.
показати весь коментар
15.05.2025 19:35 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 19:35 Відповісти
Ніхто і не сумнівався.
показати весь коментар
15.05.2025 19:36 Відповісти
Президент Зеленський вилетів до Албанії
показати весь коментар
15.05.2025 19:40 Відповісти
Та ви що, не координував це правда, виконував
показати весь коментар
15.05.2025 19:49 Відповісти
Зеленский: С Трампом не координировал визит в Турцию и переговоры с РФ Источник: https://censor.net/ru/n3552478
===============
Поміж строк: Я просто рятую москалів від руйнівних санкцій, бо вони мої господарі.
показати весь коментар
15.05.2025 19:56 Відповісти
воно так напланувало- что в итоге встречается с дворниками кремля
показати весь коментар
15.05.2025 20:04 Відповісти
"Особисто з президентом Трампом ми не координували ці відповідні дії" - ну, після "вдалого" бенефісу в Білому домі, трУмп вже навряд чи хоть щось буде з тобою координувати. Вже стало відомо про результати твого вовАвачка "стендап шоу" - Штати заблокували участь президента Зеленського на майбутньому саміті президентів країн НАТО, куди хотіли запросити і нашого бабуїна. Ось і все, що потрібно було пуйлу від ЗЕ. І скажіть тепер на чиєму боці оця не голена макака?
показати весь коментар
15.05.2025 20:04 Відповісти
Саме таки подіі мають бути узгоджені хоча б з своїми європейськими партнерами. Тож не треба раптом бігти, вискакуючи зі шкіри, в бажанні вразити Трампа, та ще купу ідіотів своїм "безумовним героїзмом". Нажаль, знову все виглядає дешевим шоу, на замовлення .... йла, для всіх заручників цих подій.
показати весь коментар
15.05.2025 20:14 Відповісти
 
 