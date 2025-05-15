Зеленский: С Трампом не координировал визит в Турцию и переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что не координировал с президентом США Дональдом Трампом свой визит в Турцию 15 мая и переговоры делегации Украины с российской о прекращении огня.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.

"Команды наши на связи. Лично с президентом Трампом мы не координировали эти ответные действия", - сказал он.

Кроме того, президент Зеленский напомнил, что президент Трамп сейчас находится в турне по странам Ближнего Востока.

"Мы понимали, что есть встреча в Турции, отправляем высокий уровень делегации. Обе наши стороны сделали это. Далее - вы знаете - есть турне по Ближнему Востоку президента Трампа и понятно, что у него каждый день встречи с соответствующими лидерами, заранее есть договоренности, решения, проекты, документы и тому подобное. Но он сказал, что он готов присоединиться", - отметил президент.

"То есть он дал сигнал, что если будут лидеры, будет президент Украины, будет президент России, то президент Соединенных Штатов Америки присоединится. Нормальная политическая воля. Он показывает, что он готов, хочет помочь. Так я это воспринимаю", - добавил Зеленский.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

