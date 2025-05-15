РУС
1 228 13

Зеленский: С Трампом не координировал визит в Турцию и переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не координировал с президентом США Дональдом Трампом свой визит в Турцию 15 мая и переговоры делегации Украины с российской о прекращении огня.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.

"Команды наши на связи. Лично с президентом Трампом мы не координировали эти ответные действия", - сказал он.

Кроме того, президент Зеленский напомнил, что президент Трамп сейчас находится в турне по странам Ближнего Востока.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция Трампа заключалась в давлении на две стороны, на нас давили больше, чем на Россию, - Зеленский

"Мы понимали, что есть встреча в Турции, отправляем высокий уровень делегации. Обе наши стороны сделали это. Далее - вы знаете - есть турне по Ближнему Востоку президента Трампа и понятно, что у него каждый день встречи с соответствующими лидерами, заранее есть договоренности, решения, проекты, документы и тому подобное. Но он сказал, что он готов присоединиться", - отметил президент.

"То есть он дал сигнал, что если будут лидеры, будет президент Украины, будет президент России, то президент Соединенных Штатов Америки присоединится. Нормальная политическая воля. Он показывает, что он готов, хочет помочь. Так я это воспринимаю", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Читайте также: Прогресса в войне между РФ и Украиной не будет, пока я не встречусь с Путиным, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) США (27745) Трамп Дональд (6443)
Топ комментарии
+1
вірно нема віри рудому , він зразу все здасть путину
15.05.2025 19:33 Ответить
+1
Я прийшов , тебе нема
15.05.2025 19:36 Ответить
+1
Та ви що, не координував це правда, виконував
15.05.2025 19:49 Ответить
вірно нема віри рудому , він зразу все здасть путину
15.05.2025 19:33 Ответить
Який їхав - такого стрів. (С)
15.05.2025 19:35 Ответить
Я прийшов , тебе нема
15.05.2025 19:36 Ответить
Координировать шо-то с Трампом это как заключить договор с шизофренией.
15.05.2025 19:35 Ответить
Трамп шлюшка Путіна - його купили КГБісти давно.
15.05.2025 19:35 Ответить
15.05.2025 19:35 Ответить
Ніхто і не сумнівався.
15.05.2025 19:36 Ответить
Президент Зеленський вилетів до Албанії
15.05.2025 19:40 Ответить
Та ви що, не координував це правда, виконував
15.05.2025 19:49 Ответить
Зеленский: С Трампом не координировал визит в Турцию и переговоры с РФ Источник: https://censor.net/ru/n3552478
Поміж строк: Я просто рятую москалів від руйнівних санкцій, бо вони мої господарі.
15.05.2025 19:56 Ответить
воно так напланувало- что в итоге встречается с дворниками кремля
15.05.2025 20:04 Ответить
"Особисто з президентом Трампом ми не координували ці відповідні дії" - ну, після "вдалого" бенефісу в Білому домі, трУмп вже навряд чи хоть щось буде з тобою координувати. Вже стало відомо про результати твого вовАвачка "стендап шоу" - Штати заблокували участь президента Зеленського на майбутньому саміті президентів країн НАТО, куди хотіли запросити і нашого бабуїна. Ось і все, що потрібно було пуйлу від ЗЕ. І скажіть тепер на чиєму боці оця не голена макака?
15.05.2025 20:04 Ответить
Саме таки подіі мають бути узгоджені хоча б з своїми європейськими партнерами. Тож не треба раптом бігти, вискакуючи зі шкіри, в бажанні вразити Трампа, та ще купу ідіотів своїм "безумовним героїзмом". Нажаль, знову все виглядає дешевим шоу, на замовлення .... йла, для всіх заручників цих подій.
15.05.2025 20:14 Ответить
 
 