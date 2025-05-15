Позиция Трампа заключалась в давлении на две стороны, на нас давили больше, чем на Россию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что США давили на Украину сильнее, чем на Россию по прекращению огня.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что в начале позиция президента США Дональда Трампа заключалась в том, что нужно давить на обе стороны. Однако, по мнению Зеленского, давление на Украину было сильнее.

"Я считаю, что на нас давили больше... Шаг за шагом мы подтверждали это (готовность к миру, - ред.), соглашаясь на много разных компромиссов, потому что то, что сейчас все говорят и рассматривают полное прекращение огня как важный шаг для Украины, это также был компромисс. Без каких-либо условий. У нас много условий в отношении агрессора",- сказал он.

Президент отметил, что давление не может быть в одну сторону. Зеленский отметил, что нужно давить на Россию, поскольку она не хочет завершать войну.

"Мы очень хотим, чтобы была демонстрация давления на Россию, на Путина. Санкции от Европы, США. Как минимум санкции",- сказал глава государства.

Напомним, что также на пресс-конференции Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

