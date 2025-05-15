РУС
Санкции против России
Позиция Трампа заключалась в давлении на две стороны, на нас давили больше, чем на Россию, - Зеленский

Зеленский о давлении США

Президент Владимир Зеленский заявил, что США давили на Украину сильнее, чем на Россию по прекращению огня.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что в начале позиция президента США Дональда Трампа заключалась в том, что нужно давить на обе стороны. Однако, по мнению Зеленского, давление на Украину было сильнее.

"Я считаю, что на нас давили больше... Шаг за шагом мы подтверждали это (готовность к миру, - ред.), соглашаясь на много разных компромиссов, потому что то, что сейчас все говорят и рассматривают полное прекращение огня как важный шаг для Украины, это также был компромисс. Без каких-либо условий. У нас много условий в отношении агрессора",- сказал он.

Президент отметил, что давление не может быть в одну сторону. Зеленский отметил, что нужно давить на Россию, поскольку она не хочет завершать войну.

Читайте также: У Европы и США полное согласие по санкциям против РФ, - Вадефуль

"Мы очень хотим, чтобы была демонстрация давления на Россию, на Путина. Санкции от Европы, США. Как минимум санкции",- сказал глава государства.

Напомним, что также на пресс-конференции Зеленский сказал, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

Читайте также: Украина будет просить у США сильный пакет санкций против РФ в случае отсутствия успеха на переговорах в Стамбуле, - Зеленский

Глупо лепити з гівна кулю, а з трампла союзника України.
Путен имеет Трампа во всех сыслах уже 110 дней.
Трампу нравятся эти сношения.
Какое давление, вы о чем?
А на Порошенко тиснули США, Європа, українські ідіоти і Зеля, якого ще знають, як Боневтік Потужно-Брехливий, який разом зі своїм антимайданним "кварталом" шатали владу.
