Украина будет просить у США сильный пакет санкций против РФ в случае отсутствия успеха на переговорах в Стамбуле, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.
Об этом он сказал на брифинге в Турции, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленского спросили о следующих шагах в случае провала переговоров в Стамбуле.
"Если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч - мы просим соответствующие санкции, которые будут стимулом для более быстрого окончания войны.... Мы хотим сильного пакета санкций, о которых говорили последние недели США. Очень много (сообщений о санкциях. - Ред.) было от стран Европы. Так же от стран Глобального Юга, которые, как вы знаете, не поддерживают введение санкций",- сказал глава государства.
На вопрос об определении справедливого мира для Украины Зеленский ответил, что все должны уважать суверенитет или территориальную целостность нашего государства.
"Мы понимаем, что должен быть справедливый мир и безопасность в Украине должна соответствовать гарантиям устава, прежде всего, устава ООН. Это говорит и президент Эрдоган, и все наши партнеры, и Украина это подтверждает", - добавил он.
Ранее министр министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что США и Европа согласны относительно санкций против России. Сенаторы США готовы принять законопроект о новых санкциях против РФ, если Кремль "не примет никаких мер".
