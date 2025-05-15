РУС
Украина будет просить у США сильный пакет санкций против РФ в случае отсутствия успеха на переговорах в Стамбуле, - Зеленский

Зеленский о санкционном давлении на РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия успеха на переговорах в Турции Украина ожидает введения партнерами, в частности США, сильных санкций против России.

Об этом он сказал на брифинге в Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленского спросили о следующих шагах в случае провала переговоров в Стамбуле.

"Если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч - мы просим соответствующие санкции, которые будут стимулом для более быстрого окончания войны.... Мы хотим сильного пакета санкций, о которых говорили последние недели США. Очень много (сообщений о санкциях. - Ред.) было от стран Европы. Так же от стран Глобального Юга, которые, как вы знаете, не поддерживают введение санкций",- сказал глава государства.

На вопрос об определении справедливого мира для Украины Зеленский ответил, что все должны уважать суверенитет или территориальную целостность нашего государства.

Читайте также: Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

"Мы понимаем, что должен быть справедливый мир и безопасность в Украине должна соответствовать гарантиям устава, прежде всего, устава ООН. Это говорит и президент Эрдоган, и все наши партнеры, и Украина это подтверждает", - добавил он.

Ранее министр министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что США и Европа согласны относительно санкций против России. Сенаторы США готовы принять законопроект о новых санкциях против РФ, если Кремль "не примет никаких мер".

Читайте также: Украинская делегация будет в Стамбуле сегодня и завтра, - Зеленский

Зеленский Владимир переговоры россия санкции США
+6
Щось тебе сьогодні забагато.
Але нічого значущого ще не сказав.
15.05.2025 18:13 Ответить
+4
Всюди його "продинамили", то створює вид "бурхливої діяльності".
Я володар Всесвіту!
Без мене сонце ☀️ завтра зійде на півночі!
Я потужно, незламно, стійко, рішуче і т.д.
Для його електорату 🐏🐑 цього буде достатньо.
15.05.2025 18:35 Ответить
+3
А зброю у Штатів буратінка вже не просить (котрою "краснов" обіцяв завалити Україну, якшо пуйло не перестане стріляти), бо з нею можна і війну виграти.
15.05.2025 18:28 Ответить
В рижого пуйла не випросиш ніх.я. Та така ще скотина.
15.05.2025 18:37 Ответить
не просто просити , Вован ..смоктати треба ..але ж ти вмієш )
15.05.2025 18:13 Ответить
Ніякі санкції кацапів не зупинять
15.05.2025 18:16 Ответить
Тому ****** і затягує, пусто-порожніми балачками, ЧАС, щоб надати для Трампа, можливості допомогти йому у цьому та поставити Україну, перед УЛЬТИМАТУМОМ про капітуляцію! Трамп, через це, і гадить Європейським Партнерам України!!
Российские военные вошли в Миролюбовку и Торское Источник: https://www.ponomaroleg.com/rossijskie-*******-voshli-v-************-i-torskoe/
15.05.2025 18:16 Ответить
А після Сильного....
Буде що?? Потужний🤔🤔
15.05.2025 18:27 Ответить
Нє.
Чорний "Hugo boss", на 30 кг.🤙
15.05.2025 18:39 Ответить
Краще щось далекобійне попроси,щоб.шахеди круглодобово не дзижчали над головами,щоб роз*башить оті всі заводи і місця запуску.
15.05.2025 18:50 Ответить
Зірвав накладання санкцій союзниками,а тепер ще й придурюється
15.05.2025 18:54 Ответить
Вже можна з упевненістю сказати, що після саміту миру, це черговий пшик зовнішньополітичних потуг гундоса та його "потужної команди" на чолі з єрмарком. Своєю антиконституційною внутрішньою політикою, умисним гальмуванням реформ, необхідних для просування до членства в ЄС та НАТО, авторитарними замашками, та відвертою глупотою, він став карикатурною копією лукашенка і тим самим токсичним для спілкування з західним істеблешментом.
15.05.2025 18:57 Ответить
🤣🤣🤣
15.05.2025 19:08 Ответить
Україна проситиме у США сильний пакет санкцій проти РФ
15.05.2025 19:21 Ответить
Ці перемовини можуть тривати вічно і в їх провалі звинуватять саме Україну. Трамп просто не може протиставить себе путлеру, бо це його кумир.
15.05.2025 19:21 Ответить
Яке воно кончєне ,ця зелена свінособака .
15.05.2025 19:36 Ответить
Краще вже проси «незламний» та «потужний» пакет…наволоч зелена…
15.05.2025 19:42 Ответить
Ембарго на експорт сірників ! Це потужно !
15.05.2025 21:05 Ответить
 
 