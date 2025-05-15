Україна проситиме у США сильний пакет санкцій проти РФ у разі відсутності успіху на переговорах в Стамбулі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

Про це він сказав на брифінгу у Туреччині, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали щодо наступних кроків в разі провалу перемовин у Стамбулі.

"Якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей - ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулом щодо більш швидкого закінчення війни…. Ми хочемо сильного пакету санкцій, про які говорили останні тижні США. Дуже багато (повідомлень щодо санкцій, - ред.) було від країн Європи. Так само від країн Глобального Півдня, які, як ви знаєте, не підтримують введення санкцій",- сказав глава держави.

На питання щодо визначення справедливого миру для України Зеленський відповів, що всі повинні поважати суверенітет чи територіальну цілісність нашої держави.

"Ми розуміємо, що повинен бути справедливий мир і безпека в Україні повинна відповідати гарантіям статуту, передусім, статуту ООН. Це говорить і президент Эрдоган, і всі наші партнери, і Україна це підтверджує",- додав він.

Раніше міністр міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що США та Європа погоджуються щодо санкцій проти Росії. Сенатори США готові ухвалити законопроєкт про нові санкції проти РФ, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

