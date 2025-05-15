УКР
Україна проситиме у США сильний пакет санкцій проти РФ у разі відсутності успіху на переговорах в Стамбулі, - Зеленський

Зеленський про санкційний тиск на рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

Про це він сказав на брифінгу у Туреччині, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленського запитали щодо наступних кроків в разі провалу перемовин у Стамбулі.

"Якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей - ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулом щодо більш швидкого закінчення війни…. Ми хочемо сильного пакету санкцій, про які говорили останні тижні США. Дуже багато (повідомлень щодо санкцій, - ред.) було від країн Європи. Так само від країн Глобального Півдня, які, як ви знаєте, не підтримують введення санкцій",- сказав глава держави.

На питання щодо визначення справедливого миру для України Зеленський відповів, що всі повинні поважати суверенітет чи територіальну цілісність нашої держави.

Читайте також: Зеленський: Посередниками на переговорах України та РФ у Стамбулі будуть США і Туреччина

"Ми розуміємо, що повинен бути справедливий мир і безпека в Україні повинна відповідати гарантіям статуту, передусім, статуту ООН. Це говорить і президент Эрдоган, і всі наші партнери, і Україна це підтверджує",- додав він.

Раніше міністр міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що США та Європа погоджуються щодо санкцій проти Росії. Сенатори США готові ухвалити законопроєкт про нові санкції проти РФ, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

Читайте також: Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра, - Зеленський

+6
Щось тебе сьогодні забагато.
Але нічого значущого ще не сказав.
показати весь коментар
15.05.2025 18:13 Відповісти
+4
Всюди його "продинамили", то створює вид "бурхливої діяльності".
Я володар Всесвіту!
Без мене сонце ☀️ завтра зійде на півночі!
Я потужно, незламно, стійко, рішуче і т.д.
Для його електорату 🐏🐑 цього буде достатньо.
показати весь коментар
15.05.2025 18:35 Відповісти
+3
А зброю у Штатів буратінка вже не просить (котрою "краснов" обіцяв завалити Україну, якшо пуйло не перестане стріляти), бо з нею можна і війну виграти.
показати весь коментар
15.05.2025 18:28 Відповісти
В рижого пуйла не випросиш ніх.я. Та така ще скотина.
показати весь коментар
15.05.2025 18:37 Відповісти
не просто просити , Вован ..смоктати треба ..але ж ти вмієш )
показати весь коментар
15.05.2025 18:13 Відповісти
Ніякі санкції кацапів не зупинять
показати весь коментар
15.05.2025 18:16 Відповісти
Тому ****** і затягує, пусто-порожніми балачками, ЧАС, щоб надати для Трампа, можливості допомогти йому у цьому та поставити Україну, перед УЛЬТИМАТУМОМ про капітуляцію! Трамп, через це, і гадить Європейським Партнерам України!!
Российские военные вошли в Миролюбовку и Торское Источник: https://www.ponomaroleg.com/rossijskie-*******-voshli-v-************-i-torskoe/
показати весь коментар
15.05.2025 18:16 Відповісти
А після Сильного....
Буде що?? Потужний🤔🤔
показати весь коментар
15.05.2025 18:27 Відповісти
Нє.
Чорний "Hugo boss", на 30 кг.🤙
показати весь коментар
15.05.2025 18:39 Відповісти
Краще щось далекобійне попроси,щоб.шахеди круглодобово не дзижчали над головами,щоб роз*башить оті всі заводи і місця запуску.
показати весь коментар
15.05.2025 18:50 Відповісти
Зірвав накладання санкцій союзниками,а тепер ще й придурюється
показати весь коментар
15.05.2025 18:54 Відповісти
Вже можна з упевненістю сказати, що після саміту миру, це черговий пшик зовнішньополітичних потуг гундоса та його "потужної команди" на чолі з єрмарком. Своєю антиконституційною внутрішньою політикою, умисним гальмуванням реформ, необхідних для просування до членства в ЄС та НАТО, авторитарними замашками, та відвертою глупотою, він став карикатурною копією лукашенка і тим самим токсичним для спілкування з західним істеблешментом.
показати весь коментар
15.05.2025 18:57 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.05.2025 19:08 Відповісти
Україна проситиме у США сильний пакет санкцій проти РФ
показати весь коментар
15.05.2025 19:21 Відповісти
Ці перемовини можуть тривати вічно і в їх провалі звинуватять саме Україну. Трамп просто не може протиставить себе путлеру, бо це його кумир.
показати весь коментар
15.05.2025 19:21 Відповісти
Яке воно кончєне ,ця зелена свінособака .
показати весь коментар
15.05.2025 19:36 Відповісти
Краще вже проси «незламний» та «потужний» пакет…наволоч зелена…
показати весь коментар
15.05.2025 19:42 Відповісти
Ембарго на експорт сірників ! Це потужно !
показати весь коментар
15.05.2025 21:05 Відповісти
 
 