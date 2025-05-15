У Європи і США повна згода щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль

Сполучені Штати та Європа погоджуються щодо санкцій проти Росії. Сенатори США готові ухвалити законопроєкт про нові санкції проти РФ, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Так, зазначається, що Вадефуль виступив перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Анталії.

Він заявив, що багато сенаторів США готові ухвалити законопроєкт, який запровадить нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

"Існує повна згода зі Сполученими Штатами Америки, і це також стосується питання санкцій. Як ви знаєте, в американському Сенаті спостерігається сильний рух, де багато сенаторів заявили, що готові прийняти законопроєкт про санкції, і американська адміністрація припускає, що це станеться, якщо Росія не вживе жодних заходів. Поки що США та Європа на одній хвилі", - зазначив Вадефуль.

Нагадаэмо, 14 травня 2025 року, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.