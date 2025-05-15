УКР
Новини Санкції проти Росії
У Європи і США повна згода щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль

Вадефуль про санкції проти РФ

Сполучені Штати та Європа погоджуються щодо санкцій проти Росії. Сенатори США готові ухвалити законопроєкт про нові санкції проти РФ, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Так, зазначається, що Вадефуль виступив перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Анталії.

Він заявив, що багато сенаторів США готові ухвалити законопроєкт, який запровадить нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

Читайте: США завжди розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ, - Трамп

"Існує повна згода зі Сполученими Штатами Америки, і це також стосується питання санкцій. Як ви знаєте, в американському Сенаті спостерігається сильний рух, де багато сенаторів заявили, що готові прийняти законопроєкт про санкції, і американська адміністрація припускає, що це станеться, якщо Росія не вживе жодних заходів. Поки що США та Європа на одній хвилі", - зазначив Вадефуль.

Також читайте: Новий пакет санкцій США проти РФ може "загнати Путіна в кут" та відкрити шлях до справжнього мирного процесу, - Цахкна

Нагадаэмо, 14 травня 2025 року, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

повна згода незастосовувати....
15.05.2025 14:22 Відповісти
то де ж вони, ті санкції? Трампон ляже спати, йому присниться орбан і на ранок згоди вже не буде
15.05.2025 14:26 Відповісти
Нароссія вже вжила один захід. Приїхала на переговори. Все, санкції не вводимо!
15.05.2025 14:30 Відповісти
який запровадить нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

Так кремль уже не вжив ніяких заходів і не збирається їх вживати. Запроваджуйте.
15.05.2025 14:31 Відповісти
Бреше!
В Європі, ще так-сяк, навіть попри мадяр та словаків, є бажання можливість застосувати більші санкції (не скажу, що пекельні, чи вирішальні) проти ***** та його касапів; але в США такого бажання нема від слова "зовсім". А все тому що ці санкції від США залежать від волі та здатності однієї особи, таке там законодавство. Але ж агент кгб "Краснов" має чітку вказівку контори зняти навіть існуючі санкції...
15.05.2025 14:31 Відповісти
Чергова абсолютно нікчемна згода. Це як ва сексі. Ви з партнеркою вже досягли згоди а у вас не стоїть.
15.05.2025 14:37 Відповісти
А Трепло в курсе вашего полного согласия, и когда он об этом заявит
15.05.2025 14:44 Відповісти
Та КОЛИ вже !!!?
- коли рак свистне
Ей, спеціалісти по "біологічній зброї", пора навчати раків свистіти - бачите, що вас чекають у Європейському Союзі та НАТО.
Вже давно термін суперультиматума від 12.05.25 сплив, все вже має діяти. І не тільки заяви, а й справи.
Ви хоча б нарешті почніть контролювати Балтійське море, а то боїтесь підійти до танкерів, які рашкостан обслуговують - злякались кацапського корвета (нема там українського "Магура").
15.05.2025 15:08 Відповісти
 
 