У Європи і США повна згода щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль
Сполучені Штати та Європа погоджуються щодо санкцій проти Росії. Сенатори США готові ухвалити законопроєкт про нові санкції проти РФ, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
Так, зазначається, що Вадефуль виступив перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Анталії.
Він заявив, що багато сенаторів США готові ухвалити законопроєкт, який запровадить нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".
"Існує повна згода зі Сполученими Штатами Америки, і це також стосується питання санкцій. Як ви знаєте, в американському Сенаті спостерігається сильний рух, де багато сенаторів заявили, що готові прийняти законопроєкт про санкції, і американська адміністрація припускає, що це станеться, якщо Росія не вживе жодних заходів. Поки що США та Європа на одній хвилі", - зазначив Вадефуль.
Нагадаэмо, 14 травня 2025 року, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.
Так кремль уже не вжив ніяких заходів і не збирається їх вживати. Запроваджуйте.
В Європі, ще так-сяк, навіть попри мадяр та словаків, є бажання можливість застосувати більші санкції (не скажу, що пекельні, чи вирішальні) проти ***** та його касапів; але в США такого бажання нема від слова "зовсім". А все тому що ці санкції від США залежать від волі та здатності однієї особи, таке там законодавство. Але ж агент кгб "Краснов" має чітку вказівку контори зняти навіть існуючі санкції...
- коли рак свистне
Ей, спеціалісти по "біологічній зброї", пора навчати раків свистіти - бачите, що вас чекають у Європейському Союзі та НАТО.
Вже давно термін суперультиматума від 12.05.25 сплив, все вже має діяти. І не тільки заяви, а й справи.
Ви хоча б нарешті почніть контролювати Балтійське море, а то боїтесь підійти до танкерів, які рашкостан обслуговують - злякались кацапського корвета (нема там українського "Магура").