Новий пакет санкцій США проти РФ може "загнати Путіна в кут" та відкрити шлях до справжнього мирного процесу, - Цахкна

Маргус Цакхна про санкції США проти РФ

Новий пакет санкцій США проти Російської Федерації підтримують понад 80 членів Сенату. Його запровадження може "загнати російського диктатора Володимира Путіна в кут" та відкрити шлях до справжнього мирного процесу. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Там є такі санкції, як санкції проти енергетики, проти банківської справи. Але це також дуже важливо, вторинні санкції. І деякі європейські країни також постраждають. Той, хто матиме справу з Росією щодо енергетики, також отримає 500% підвищення тарифів. Тож, враховуючи все це разом, я думаю, що у нас є можливість загнати Путіна в кут. Путін не дуже добре справляється. Економіка Путіна слабка. Путін не дуже добре справляється на полі бою, чесно кажучи. Він просто тероризує мирне населення, бомбардує щоночі. Тож нам потрібно загнати Путіна в кут. І тоді, можливо, з'явиться можливість розпочати справжній мирний процес, а також довготривалий і справедливий мир", - наголосив Цахкна.

Водночас Цахкна висловив переконання, що на цей час рф не має військових можливостей для повномасштабного нападу на країни НАТО.

"Ми не бачимо зараз військових дій, бо коли я був міністром оборони у 2016-17 роках, ми бачили 120 000 військовослужбовців по той бік наших кордонів, готових виступити протягом 48 годин. Ці війська зникли. Вони в Україні", – зауважив міністр.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що Штати розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії.

Топ коментарі
+9
вы как бабы (в худшем понимании этого слова) только языками ******* можете ...
15.05.2025 10:54 Відповісти
+7
Риже пуйло ніколи не нашкодить плішивому пуйлу. Духовні близнюки блін.
15.05.2025 11:00 Відповісти
+5
це ще потрібно було у 2014 році робити ... а не умиротворювати сатану 11+ років
15.05.2025 11:09 Відповісти
вы как бабы (в худшем понимании этого слова) только языками ******* можете ...
15.05.2025 10:54 Відповісти
Риже пуйло ніколи не нашкодить плішивому пуйлу. Духовні близнюки блін.
15.05.2025 11:00 Відповісти
От тільки ***** все викрутить так, що санкції доводиться вводити проти України.
Бо це ж вона не хоче підписувати такий чудовий мір, а росія - хоч зараз готова.
15.05.2025 10:57 Відповісти
Фантазер - ти мене називала!
15.05.2025 11:00 Відповісти
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
15.05.2025 11:03 Відповісти
красвчик!
догі, доживає свій вік у повній насолоді.
і срав він на нас всіх з самої високої будівлі. своєї, звісно.
весь холуйський світ плазує та старається задовольнити будь які забаганки.
людство уперлося, та стрімко деградує.
ідіократія на повному марші!
15.05.2025 11:05 Відповісти
Санкції сильно по кацапах не вдарять - Китай Індія і всякі Лули з ним
15.05.2025 11:08 Відповісти
це ще потрібно було у 2014 році робити ... а не умиротворювати сатану 11+ років
15.05.2025 11:09 Відповісти
Якщо ці дол.......и не порозумнішали за останні 3 роки, вони не не порозумнішають. У Путіна вже кути закінчились, в які вони його заганяють. Заганятелі.
15.05.2025 11:18 Відповісти
А самі як торгували з кацапами,так і торгуєте .Тільки тепер через турків і т.п. Мразота.
15.05.2025 11:50 Відповісти
Бла-бла-бла.
15.05.2025 12:05 Відповісти
Спочатку гроші а потім совість
Четвертий рік вводять санкції а їх характеристика
НУ НУ як сварять малих діток
15.05.2025 12:22 Відповісти
Оці всі "може", " введемо", "розглянемо", "узгодимо" означає лише одне: "не може", "не введемо", "не розглянемо", "не узгодимо". путін це давно зрозумів, сере всьому стурбованому Заходу на голову, сміється з нього і просто знущається. І, до речі, вірно робить. Нічого крім відкритого знущання вони не заслуговують. Вони хочуть запобігти третій світовій!! Але якраз так вони роблять її неминучою.
15.05.2025 13:21 Відповісти
того його і не буде, щоб Пуйла нікуди не загонити.
15.05.2025 13:42 Відповісти
 
 