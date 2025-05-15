Новий пакет санкцій США проти РФ може "загнати Путіна в кут" та відкрити шлях до справжнього мирного процесу, - Цахкна

Новий пакет санкцій США проти Російської Федерації підтримують понад 80 членів Сенату. Його запровадження може "загнати російського диктатора Володимира Путіна в кут" та відкрити шлях до справжнього мирного процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Там є такі санкції, як санкції проти енергетики, проти банківської справи. Але це також дуже важливо, вторинні санкції. І деякі європейські країни також постраждають. Той, хто матиме справу з Росією щодо енергетики, також отримає 500% підвищення тарифів. Тож, враховуючи все це разом, я думаю, що у нас є можливість загнати Путіна в кут. Путін не дуже добре справляється. Економіка Путіна слабка. Путін не дуже добре справляється на полі бою, чесно кажучи. Він просто тероризує мирне населення, бомбардує щоночі. Тож нам потрібно загнати Путіна в кут. І тоді, можливо, з'явиться можливість розпочати справжній мирний процес, а також довготривалий і справедливий мир", - наголосив Цахкна.

Водночас Цахкна висловив переконання, що на цей час рф не має військових можливостей для повномасштабного нападу на країни НАТО.

"Ми не бачимо зараз військових дій, бо коли я був міністром оборони у 2016-17 роках, ми бачили 120 000 військовослужбовців по той бік наших кордонів, готових виступити протягом 48 годин. Ці війська зникли. Вони в Україні", – зауважив міністр.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що Штати розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії.

