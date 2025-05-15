УКР
Глава МЗС Литви Будріс про пакет санкцій проти РФ: Ми змусимо Путіна шукати справедливий мир

Кястутіс Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Євросоюз має діяти з "відвагою та рішучістю" після ухвалення нового, 17-го пакета санкцій проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Будріс зазначив, що ЄС посилює тиск на Москву, аби зупинити її агресивну війну проти України. Він підкреслив, що для досягнення справедливого і тривалого миру потрібна чітка й наполеглива позиція.

"Ми повинні діяти сміливо і рішуче, щоб змусити Путіна шукати справедливий і тривалий мир", - заявив глава литовської дипломатії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанії, що були звинувачені у ЗМІ в обході санкцій, звертаються до суду

Нахвалялася синиця небо запалити. Головне, не нервуйте пуйла.
показати весь коментар
15.05.2025 10:35 Відповісти
А потом будет: Еще не вечер...
Дадим еще шанс Последнее предупреждение. Испытательный срок. И прочая лабуда
показати весь коментар
15.05.2025 10:39 Відповісти
Облиште, змушувалка не доросла.
Поки що він вас змушує терпіти його витівки та кожного разу давати черговий шанс.
Навіть парад через вас не можна було полякати, хоча всі можливості були.
показати весь коментар
15.05.2025 10:52 Відповісти
Всі ви,що Європа,що США тільки обіцяєте.Т
показати весь коментар
15.05.2025 11:01 Відповісти
їбанутися!!!
плєшивий повинен шукати яму поглибше, де сховатися, а не справедливого миру!
показати весь коментар
15.05.2025 11:45 Відповісти
ви вже три роки змушуєте
показати весь коментар
15.05.2025 12:00 Відповісти
 
 