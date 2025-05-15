Глава МЗС Литви Будріс про пакет санкцій проти РФ: Ми змусимо Путіна шукати справедливий мир

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Євросоюз має діяти з "відвагою та рішучістю" після ухвалення нового, 17-го пакета санкцій проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Будріс зазначив, що ЄС посилює тиск на Москву, аби зупинити її агресивну війну проти України. Він підкреслив, що для досягнення справедливого і тривалого миру потрібна чітка й наполеглива позиція.

"Ми повинні діяти сміливо і рішуче, щоб змусити Путіна шукати справедливий і тривалий мир", - заявив глава литовської дипломатії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

