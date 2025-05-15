Глава МЗС Литви Будріс про пакет санкцій проти РФ: Ми змусимо Путіна шукати справедливий мир
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Євросоюз має діяти з "відвагою та рішучістю" після ухвалення нового, 17-го пакета санкцій проти Росії.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Будріс зазначив, що ЄС посилює тиск на Москву, аби зупинити її агресивну війну проти України. Він підкреслив, що для досягнення справедливого і тривалого миру потрібна чітка й наполеглива позиція.
"Ми повинні діяти сміливо і рішуче, щоб змусити Путіна шукати справедливий і тривалий мир", - заявив глава литовської дипломатії.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Дадим еще шанс Последнее предупреждение. Испытательный срок. И прочая лабуда
Поки що він вас змушує терпіти його витівки та кожного разу давати черговий шанс.
Навіть парад через вас не можна було полякати, хоча всі можливості були.
плєшивий повинен шукати яму поглибше, де сховатися, а не справедливого миру!