Глава МИД Литвы Будрис о пакете санкций против РФ: Мы заставим Путина искать справедливый мир
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюз должен действовать с "отвагой и решимостью" после принятия нового, 17-го пакета санкций против России.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Будрис отметил, что ЕС усиливает давление на Москву, чтобы остановить ее агрессивную войну против Украины. Он подчеркнул, что для достижения справедливого и прочного мира нужна четкая и настойчивая позиция.
"Мы должны действовать смело и решительно, чтобы заставить Путина искать справедливый и длительный мир", - заявил глава литовской дипломатии.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дадим еще шанс Последнее предупреждение. Испытательный срок. И прочая лабуда
Поки що він вас змушує терпіти його витівки та кожного разу давати черговий шанс.
Навіть парад через вас не можна було полякати, хоча всі можливості були.
плєшивий повинен шукати яму поглибше, де сховатися, а не справедливого миру!