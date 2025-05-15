Глава МИД Литвы Будрис о пакете санкций против РФ: Мы заставим Путина искать справедливый мир

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюз должен действовать с "отвагой и решимостью" после принятия нового, 17-го пакета санкций против России.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Будрис отметил, что ЕС усиливает давление на Москву, чтобы остановить ее агрессивную войну против Украины. Он подчеркнул, что для достижения справедливого и прочного мира нужна четкая и настойчивая позиция.

"Мы должны действовать смело и решительно, чтобы заставить Путина искать справедливый и длительный мир", - заявил глава литовской дипломатии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.

