Глава МИД Литвы Будрис о пакете санкций против РФ: Мы заставим Путина искать справедливый мир

Кястутис Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюз должен действовать с "отвагой и решимостью" после принятия нового, 17-го пакета санкций против России.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Будрис отметил, что ЕС усиливает давление на Москву, чтобы остановить ее агрессивную войну против Украины. Он подчеркнул, что для достижения справедливого и прочного мира нужна четкая и настойчивая позиция.

"Мы должны действовать смело и решительно, чтобы заставить Путина искать справедливый и длительный мир", - заявил глава литовской дипломатии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.

Литва (2565) россия (96924) санкции (11767)
Нахвалялася синиця небо запалити. Головне, не нервуйте пуйла.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:35 Ответить
А потом будет: Еще не вечер...
Дадим еще шанс Последнее предупреждение. Испытательный срок. И прочая лабуда
показать весь комментарий
15.05.2025 10:39 Ответить
Облиште, змушувалка не доросла.
Поки що він вас змушує терпіти його витівки та кожного разу давати черговий шанс.
Навіть парад через вас не можна було полякати, хоча всі можливості були.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:52 Ответить
Всі ви,що Європа,що США тільки обіцяєте.Т
показать весь комментарий
15.05.2025 11:01 Ответить
їбанутися!!!
плєшивий повинен шукати яму поглибше, де сховатися, а не справедливого миру!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:45 Ответить
ви вже три роки змушуєте
показать весь комментарий
15.05.2025 12:00 Ответить
 
 