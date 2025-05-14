1 900 7
Фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций против РФ: в перечне 189 судов "теневого флота"
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Фон дер Ляйен отметила, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против России.
"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, применяемым на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль", - добавила президент Еврокомиссии.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці, їм вдячні за це!
А могли б, і просто, поїхати на месу, в Рим до Папи Римського…
Приклад, для дії, секретаря РНБОУ та зеленського з шмигалем!
А що з "дружбою"? Єта другое?