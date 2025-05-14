РУС
Фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций против РФ: в перечне 189 судов "теневого флота"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляйен отметила, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против России.

"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, применяемым на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль", - добавила президент Еврокомиссии.

Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России

санкции (11766) Евросоюз (17493) Урсула фон дер Ляйен (591)
В кацапів біля 900 суден тіньового флоту - готуйте 18 - тий пакет
14.05.2025 11:52 Ответить
Добру справу роблять для України, Західні Партнери!!
Українці, їм вдячні за це!
А могли б, і просто, поїхати на месу, в Рим до Папи Римського…
Приклад, для дії, секретаря РНБОУ та зеленського з шмигалем!
14.05.2025 11:54 Ответить
Все це не сильно допоможе. Робити треба як робив колись Рейган - ембарго на всі енергоносії. І для цього треба ввести додаткові митні тарифи для тих кто буде покупати всупереч санкціям.
14.05.2025 12:02 Ответить
Дякуємо
А що з "дружбою"? Єта другое?
14.05.2025 12:05 Ответить
Як не прикро, але КНДР з ВВП, як у одного територіального утворення у Франції, надала московитам більше ОВТ, ніж усі країни ЄС і НАТО, для України!!
14.05.2025 12:06 Ответить
КНДР скирдує зброю десятиліттями, тому це єдине, що є у них в достатній кількості
14.05.2025 12:09 Ответить
 
 