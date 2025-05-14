Фон дер Ляйен подтвердила согласование 17-го пакета санкций против РФ: в перечне 189 судов "теневого флота"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляйен отметила, что приветствует договоренность о 17-м пакете санкций ЕС против России.

"Мы еще больше ограничиваем доступ к технологиям, применяемым на поле боя. И мы добавили в список еще 189 судов "теневого флота", чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль", - добавила президент Еврокомиссии.

Читайте: Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС, - Шмыгаль