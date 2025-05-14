1 900 7
Фон дер Ляєн підтвердила погодження 17-го пакету санкцій проти РФ: у переліку 189 суден "тіньового флоту"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Фон дер Ляєн зазначила, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії.
"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", - додала президентка Єврокомісії.
Українці, їм вдячні за це!
А могли б, і просто, поїхати на месу, в Рим до Папи Римського…
Приклад, для дії, секретаря РНБОУ та зеленського з шмигалем!
А що з "дружбою"? Єта другое?