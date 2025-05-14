УКР
Фон дер Ляєн підтвердила погодження 17-го пакету санкцій проти РФ: у переліку 189 суден "тіньового флоту"

Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляєн зазначила, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", - додала президентка Єврокомісії.

Читайте: Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС, - Шмигаль

санкції (12576) Євросоюз (14011) фон дер Ляєн Урсула (847)
В кацапів біля 900 суден тіньового флоту - готуйте 18 - тий пакет
14.05.2025 11:52 Відповісти
Добру справу роблять для України, Західні Партнери!!
Українці, їм вдячні за це!
А могли б, і просто, поїхати на месу, в Рим до Папи Римського…
Приклад, для дії, секретаря РНБОУ та зеленського з шмигалем!
14.05.2025 11:54 Відповісти
Все це не сильно допоможе. Робити треба як робив колись Рейган - ембарго на всі енергоносії. І для цього треба ввести додаткові митні тарифи для тих кто буде покупати всупереч санкціям.
14.05.2025 12:02 Відповісти
Дякуємо
А що з "дружбою"? Єта другое?
14.05.2025 12:05 Відповісти
Як не прикро, але КНДР з ВВП, як у одного територіального утворення у Франції, надала московитам більше ОВТ, ніж усі країни ЄС і НАТО, для України!!
14.05.2025 12:06 Відповісти
КНДР скирдує зброю десятиліттями, тому це єдине, що є у них в достатній кількості
