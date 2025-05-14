Фон дер Ляєн підтвердила погодження 17-го пакету санкцій проти РФ: у переліку 189 суден "тіньового флоту"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Фон дер Ляєн зазначила, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", - додала президентка Єврокомісії.

