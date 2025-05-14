УКР
Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС, - Шмигаль

Шмигаль обговорив із сеймом Литви співпрацю в обороні та санкції проти РФ

Сьогодні, 14 травня 2025 року, уряд затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам.

Також читайте: Єврокомісія хоче відкрити всі переговорні кластери з Україною у 2025 році, - фон дер Ляєн

"Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", - наголошує Шмигаль.

Автор: 

членство в ЄС (1355) Євросоюз (14011) Шмигаль Денис (4778)
Бгг...
Кластери це напевно добре. Знать би що це...
14.05.2025 11:38 Відповісти
це Шмигаль на своєму ПК запустить процес дефрагментації кластерів.)))
14.05.2025 11:42 Відповісти
"дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС" - як ми без цього раніше жили?
14.05.2025 11:39 Відповісти
"Ми тут не в карти граємо" !!!
14.05.2025 11:41 Відповісти
Я пачєму також врєдний бил? Патамушта у мєня, мля, кластеров нєбила...
А тут, куяк - кластери...
Посполитим аж полегшило...
14.05.2025 11:56 Відповісти
Ну, на рівні уряду ви можете вже і завершити).Але поки Угорщина не дозволить розпочати процес на рівні ЕС, жоден кластер не відкриєте.
14.05.2025 12:02 Відповісти
 
 