Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС, - Шмигаль

Сьогодні, 14 травня 2025 року, уряд затвердив дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та ЄС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам.

"Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", - наголошує Шмигаль.