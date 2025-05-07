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Новини Членство України в ЄС
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Єврокомісія хоче відкрити всі переговорні кластери з Україною у 2025 році, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн розповіла Келлогу, як ЄС допомогає Україні і про подальші плани

Європейська комісія активно працює над тим, щоб у 2025 році були відкриті всі переговорні кластери в межах перемовин про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році", - заявила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що мир і європейська інтеграція завжди були взаємопов’язаними в історії континенту, й закликала підтримати вступ України до ЄС: "Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!". 

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Автор: 

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З початку орбана закрийте...
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07.05.2025 11:40 Відповісти
Та ідіть ви вже в жопу зі своїми кластерами, чакрами та аурами. Кажіть прямо, ми не проти України, але ж є Фіцо і Орбан. А Європа едина! ось і все. Кластери в жопу.
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07.05.2025 12:13 Відповісти
 
 