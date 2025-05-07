Єврокомісія хоче відкрити всі переговорні кластери з Україною у 2025 році, - фон дер Ляєн
Європейська комісія активно працює над тим, щоб у 2025 році були відкриті всі переговорні кластери в межах перемовин про членство України в Європейському Союзі.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році", - заявила фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн наголосила, що мир і європейська інтеграція завжди були взаємопов’язаними в історії континенту, й закликала підтримати вступ України до ЄС: "Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!".
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Oxa Ogel
показати весь коментар07.05.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 0
Алексей Зиновьев
показати весь коментар07.05.2025 12:13 Відповісти Мені подобається 0
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