Єврокомісія хоче відкрити всі переговорні кластери з Україною у 2025 році, - фон дер Ляєн

Європейська комісія активно працює над тим, щоб у 2025 році були відкриті всі переговорні кластери в межах перемовин про членство України в Європейському Союзі.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році", - заявила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн наголосила, що мир і європейська інтеграція завжди були взаємопов’язаними в історії континенту, й закликала підтримати вступ України до ЄС: "Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!".

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