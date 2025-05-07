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Новини Гарантії безпеки Членство України в ЄС
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Вступ України до ЄС може стати найсильнішою гарантією безпеки, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки після встановлення миру.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона наголосила, що приєднання України до ЄС - це не лише питання амбіцій самої держави, а й найважливіший елемент побудови тривалого миру в Європі.

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"Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України - це може бути найсильнішою гарантією безпеки. І саме це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, саме результат війни в Україні визначатиме майбутнє європейського континенту на десятиліття вперед. Вона застерегла, що несправедлива мирна угода лише заохотить агресора до нової ескалації, натомість справедливий мир здатен закласти основу для нової архітектури безпеки в Європі.

Фон дер Ляєн також назвала три ключові пріоритети ЄС на цьому шляху: "По-перше, підтримати обороноздатність України. По-друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по-третє, прискорити процес вступу України до нашого Союзу".

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Автор: 

членство в ЄС (1267) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+2
Скажи це орбану і фіццо.
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07.05.2025 10:37
+2
НАТО, а не ЄС.
Від росії гарантувати можуть лише ЗСУ.
З НАТО будуть у ЗСУ передові засоби та матеріальна підтримка Альянсу.
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07.05.2025 10:39
+2
При всій повазі. ЄС не оборонний союз. І ніякою гарантією це не стане. І нікуди Україну найближчим часом не візьмуть.
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07.05.2025 10:47
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Скажи це орбану і фіццо.
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07.05.2025 10:37 Відповісти
НАТО, а не ЄС.
Від росії гарантувати можуть лише ЗСУ.
З НАТО будуть у ЗСУ передові засоби та матеріальна підтримка Альянсу.
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07.05.2025 10:39 Відповісти
Чубчик зараз розхитує НАТО, на фоні чого згуртовується Євросоюз. Як тенденція піде далі, то об'єднаний Євросоюз буде більш військово спроможний як блок НАТО.
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07.05.2025 10:49 Відповісти
Але все одно це не буде сам ЄС. Він економіко-політичний, а нам для гарантій військовий потрібен.
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07.05.2025 10:54 Відповісти
до недавна і я так вважав, але зраз думка змінилась, НАТО вже нема! його не стало ще до трампа, при ньому це просто стало очевидно. ЄС теж трищіть по швах але надія вмирає останньою...
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07.05.2025 11:13 Відповісти
При всій повазі. ЄС не оборонний союз. І ніякою гарантією це не стане. І нікуди Україну найближчим часом не візьмуть.
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07.05.2025 10:47 Відповісти
Фон дер Ляєн МОЖЕ полетіти на Марс, ... а може і ні.
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07.05.2025 11:01 Відповісти
Так,звичайно.
Ось «друзі»поляки обіцяють незабаром «допомогти»блокуванням кордону з Україною.Чомусь не з білорашею або Німеччиною,а саме з Україною.
Інколи думаю,на хіба нам здався той єс з такими «друзями»?
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07.05.2025 11:03 Відповісти
Та Європа - це немощі всраті, що вони можуть гарантувати?
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07.05.2025 11:06 Відповісти
Значить НАТО потрібно вичеркувати з Конституції.
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07.05.2025 11:14 Відповісти
Як і завжди одні пустопорожні балачки .
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07.05.2025 11:31 Відповісти
ЄС це той юридичний і політичний фактор який русня обійти не зможе , це зупинить кремль , від подальших дій ,друга справа, шо фіцо та орбан, відкрили московії свої двері , для розграбування та агресії , проти всього ЄС руснявим військам ....
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07.05.2025 11:36 Відповісти
 
 