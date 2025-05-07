Вступ України до ЄС може стати найсильнішою гарантією безпеки, - фон дер Ляєн

Прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки після встановлення миру.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Вона наголосила, що приєднання України до ЄС - це не лише питання амбіцій самої держави, а й найважливіший елемент побудови тривалого миру в Європі.

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"Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України - це може бути найсильнішою гарантією безпеки. І саме це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, саме результат війни в Україні визначатиме майбутнє європейського континенту на десятиліття вперед. Вона застерегла, що несправедлива мирна угода лише заохотить агресора до нової ескалації, натомість справедливий мир здатен закласти основу для нової архітектури безпеки в Європі.

Фон дер Ляєн також назвала три ключові пріоритети ЄС на цьому шляху: "По-перше, підтримати обороноздатність України. По-друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по-третє, прискорити процес вступу України до нашого Союзу".

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