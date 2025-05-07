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Новости Гарантии безопасности Членство Украины в ЕС
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Вступление Украины в ЕС может стать самой сильной гарантией безопасности, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляен

Ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать сильнейшей гарантией безопасности после установления мира.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Она подчеркнула, что присоединение Украины к ЕС - это не только вопрос амбиций самого государства, но и важнейший элемент построения длительного мира в Европе.

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"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины - это может быть сильнейшей гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, именно результат войны в Украине будет определять будущее европейского континента на десятилетия вперед. Она предостерегла, что несправедливое мирное соглашение только поощрит агрессора к новой эскалации, зато справедливый мир способен заложить основу для новой архитектуры безопасности в Европе.

Фон дер Ляйен также назвала три ключевых приоритета ЕС на этом пути: "Во-первых, поддержать обороноспособность Украины. Во-вторых, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива. И в-третьих, ускорить процесс вступления Украины в наш Союз".

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Автор: 

членство в ЕС (1029) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+2
Скажи це орбану і фіццо.
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07.05.2025 10:37
+2
НАТО, а не ЄС.
Від росії гарантувати можуть лише ЗСУ.
З НАТО будуть у ЗСУ передові засоби та матеріальна підтримка Альянсу.
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07.05.2025 10:39
+2
При всій повазі. ЄС не оборонний союз. І ніякою гарантією це не стане. І нікуди Україну найближчим часом не візьмуть.
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07.05.2025 10:47
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Скажи це орбану і фіццо.
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07.05.2025 10:37 Ответить
НАТО, а не ЄС.
Від росії гарантувати можуть лише ЗСУ.
З НАТО будуть у ЗСУ передові засоби та матеріальна підтримка Альянсу.
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07.05.2025 10:39 Ответить
Чубчик зараз розхитує НАТО, на фоні чого згуртовується Євросоюз. Як тенденція піде далі, то об'єднаний Євросоюз буде більш військово спроможний як блок НАТО.
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07.05.2025 10:49 Ответить
Але все одно це не буде сам ЄС. Він економіко-політичний, а нам для гарантій військовий потрібен.
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07.05.2025 10:54 Ответить
до недавна і я так вважав, але зраз думка змінилась, НАТО вже нема! його не стало ще до трампа, при ньому це просто стало очевидно. ЄС теж трищіть по швах але надія вмирає останньою...
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07.05.2025 11:13 Ответить
При всій повазі. ЄС не оборонний союз. І ніякою гарантією це не стане. І нікуди Україну найближчим часом не візьмуть.
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07.05.2025 10:47 Ответить
Фон дер Ляєн МОЖЕ полетіти на Марс, ... а може і ні.
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07.05.2025 11:01 Ответить
Так,звичайно.
Ось «друзі»поляки обіцяють незабаром «допомогти»блокуванням кордону з Україною.Чомусь не з білорашею або Німеччиною,а саме з Україною.
Інколи думаю,на хіба нам здався той єс з такими «друзями»?
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07.05.2025 11:03 Ответить
Та Європа - це немощі всраті, що вони можуть гарантувати?
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07.05.2025 11:06 Ответить
Як і завжди одні пустопорожні балачки .
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07.05.2025 11:31 Ответить
ЄС це той юридичний і політичний фактор який русня обійти не зможе , це зупинить кремль , від подальших дій ,друга справа, шо фіцо та орбан, відкрили московії свої двері , для розграбування та агресії , проти всього ЄС руснявим військам ....
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07.05.2025 11:36 Ответить
 
 