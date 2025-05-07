Вступление Украины в ЕС может стать самой сильной гарантией безопасности, - фон дер Ляйен

Ускорение вступления Украины в Европейский Союз может стать сильнейшей гарантией безопасности после установления мира.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Она подчеркнула, что присоединение Украины к ЕС - это не только вопрос амбиций самого государства, но и важнейший элемент построения длительного мира в Европе.

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"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины - это может быть сильнейшей гарантией безопасности. И именно это было в центре внимания моей последней встречи с президентом Зеленским в Риме", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, именно результат войны в Украине будет определять будущее европейского континента на десятилетия вперед. Она предостерегла, что несправедливое мирное соглашение только поощрит агрессора к новой эскалации, зато справедливый мир способен заложить основу для новой архитектуры безопасности в Европе.

Фон дер Ляйен также назвала три ключевых приоритета ЕС на этом пути: "Во-первых, поддержать обороноспособность Украины. Во-вторых, завершить поэтапный отказ от российского ископаемого топлива. И в-третьих, ускорить процесс вступления Украины в наш Союз".

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