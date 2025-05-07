Еврокомиссия хочет открыть все переговорные кластеры с Украиной в 2025 году, - фон дер Ляйен
Европейская комиссия активно работает над тем, чтобы в 2025 году были открыты все переговорные кластеры в рамках переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году", - заявила фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что мир и европейская интеграция всегда были взаимосвязаны в истории континента, и призвала поддержать вступление Украины в ЕС: "Давайте примем Украину в наш Союз. Идем по пути мира вместе. Слава Украине, и да здравствует Европа!".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oxa Ogel
показать весь комментарий07.05.2025 11:40 Ответить Мне нравится 0
Алексей Зиновьев
показать весь комментарий07.05.2025 12:13 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль