Еврокомиссия хочет открыть все переговорные кластеры с Украиной в 2025 году, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия активно работает над тем, чтобы в 2025 году были открыты все переговорные кластеры в рамках переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году", - заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что мир и европейская интеграция всегда были взаимосвязаны в истории континента, и призвала поддержать вступление Украины в ЕС: "Давайте примем Украину в наш Союз. Идем по пути мира вместе. Слава Украине, и да здравствует Европа!".

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