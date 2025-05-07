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Новости Членство Украины в ЕС
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Еврокомиссия хочет открыть все переговорные кластеры с Украиной в 2025 году, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен рассказала Келлогу, как ЕС помогает Украине и о дальнейших планах

Европейская комиссия активно работает над тем, чтобы в 2025 году были открыты все переговорные кластеры в рамках переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы упорно работаем с Украиной над открытием первого кластера переговоров о вступлении и открытием всех кластеров в 2025 году", - заявила фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что мир и европейская интеграция всегда были взаимосвязаны в истории континента, и призвала поддержать вступление Украины в ЕС: "Давайте примем Украину в наш Союз. Идем по пути мира вместе. Слава Украине, и да здравствует Европа!".

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Автор: 

Еврокомиссия (1460) Урсула фон дер Ляйен (520)


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З початку орбана закрийте...
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07.05.2025 11:40 Ответить
Та ідіть ви вже в жопу зі своїми кластерами, чакрами та аурами. Кажіть прямо, ми не проти України, але ж є Фіцо і Орбан. А Європа едина! ось і все. Кластери в жопу.
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07.05.2025 12:13 Ответить
 
 