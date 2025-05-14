РУС
Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС, - Шмыгаль

Шмыгаль обсудил с сеймом Литвы сотрудничество в обороне и санкции против РФ

Сегодня, 14 мая 2025 года, правительство утвердило дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам.

Также читайте: Еврокомиссия хочет открыть все переговорные кластеры с Украиной в 2025 году, - фон дер Ляйен

"Также правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС".

Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", - отмечает Шмыгаль.

членство в ЕС (1115) Евросоюз (17493) Шмыгаль Денис (2819)
Бгг...
Кластери це напевно добре. Знать би що це...
14.05.2025 11:38 Ответить
це Шмигаль на своєму ПК запустить процес дефрагментації кластерів.)))
14.05.2025 11:42 Ответить
"дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС" - як ми без цього раніше жили?
14.05.2025 11:39 Ответить
"Ми тут не в карти граємо" !!!
14.05.2025 11:41 Ответить
Я пачєму також врєдний бил? Патамушта у мєня, мля, кластеров нєбила...
А тут, куяк - кластери...
Посполитим аж полегшило...
14.05.2025 11:56 Ответить
Ну, на рівні уряду ви можете вже і завершити).Але поки Угорщина не дозволить розпочати процес на рівні ЕС, жоден кластер не відкриєте.
14.05.2025 12:02 Ответить
 
 