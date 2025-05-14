Правительство утвердило дорожные карты для открытия первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС, - Шмыгаль

Сегодня, 14 мая 2025 года, правительство утвердило дорожные карты, которые нужны для открытия первого кластера в предвступительных переговорах Украины и ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дорожные карты касаются сферы верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов. Они полностью соответствуют международным обязательствам Украины, нашим стратегическим и программным документам.

"Также правительство одобрило переговорную позицию по первому кластеру переговоров "Основы процесса вступления в ЕС".

Делаем важные шаги к членству в Евросоюзе. Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы", - отмечает Шмыгаль.