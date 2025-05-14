Компанії, що були звинувачені у ЗМІ в обході санкцій, звертаються до суду

Проти компаній, що входили до орбіти українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва розпочалася інформаційна кампанія з дискредитації.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на заяву ТОВ "Потоки", яке стало фігурантом журналістського розслідування.

"Вже вкотре ми спостерігаємо хвилю публікацій, які мають свідомий маніпулятивний зміст. За нашою інформацією, ці публікації мають конкретних інтересантів, які діють задля особистої користі маючи на меті посунути конкурентів. Наші юристи наразі розглядають можливість подання судових позовів, в тому числі й щодо останньої публікації, яку випустило Hromadske. Вже раніше у цьому ЗМІ публікувалися матеріали щодо Вадима Єрмолаєва і ми надсилали нашу позицію, яку не висвітлили тоді і не взяли до уваги зараз", - заявили у компанії.

Представники компанії також додали, що мають намір звернутися до суду і хочуть вкотре прокоментувати факти, навколо яких будується інформація маніпуляційного характеру, оскільки безпідставні звинувачення ЗМІ, спрямовані на зупинення діяльності підприємства, шкодять товариству та спричинюють збитки державі.

Читайте: Барро після схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ: Ми повинні задушити російську економіку

У компанії наголосили, що, як вже встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили, Вадим Єрмолаєв не співпрацював з окупаційною владою Криму, не сплачував податки на користь РФ та не провадив господарську діяльність на тимчасово окупованих РФ територіях у той період часу, коли це було заборонено законодавством України. При цьому, що до ТОВ "Потоки" ніколи не було застосовано жодних санкцій.

"ТОВ "Потоки" є окремим, в тому числі від осіб власних засновників, суб’єктом господарювання, який діє в межах чинного законодавства України вже понад 8 років. Як зазначено у публікації, ми отримали в лютому 2024 року в оренду землі на кордоні з Румунією для будівництва порту. По-перше, зауважуємо, що компанія повністю дотрималася встановленої процедури для оренди земельної ділянки і сумлінно виконує умови укладеного договору. По-друге, будівництво та подальше використання виробничо-перевантажувального комплексу ТОВ "Потоки" відповідає інтересам держави, забезпечує стабільне надходження податків, надає людям роботу та – найголовніше – вирішує проблему знищених РФ логістичних шляхів і надає можливість швидко та ефективно здійснювати експорт та імпорт", - йдеться у заяві прес-службі компанії.

Також у компанії прокоментували інформацію про ТОВ "АКАМ", яке за твердженням журналістів нібито підпорядковане Вадиму Єрмолаєву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може втратити понад 50% водіїв таксі через вимогу перейти на російські авто

"З відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що Вадим Єрмолаєв хоча раніше і був пов’язаний з ТОВ "АКАМ", наразі не має жодного впливу на підприємство. Разом з тим, ТОВ "АКАМ", як і ТОВ "Потоки", є вузькопрофільним підприємством, має необхідний досвід і ресурси задля виконання зобов’язань перед державою", - пояснили у компанії.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ зʼявилася інформація, що Держгеонадр поновив три спецдозволи на розроблення й видобування корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції щодо дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Також читайте: Близьким до підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва компаніям повернули дозволи на користування надрами, – розслідування