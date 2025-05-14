Барро після схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ: Ми повинні задушити російську економіку

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Євросоюз підготувати новий, посилений пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередні обмеження не змогли змусити Кремль відмовитися від агресії, тож настав час діяти радикальніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон

"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Володимира Путіна припинити його агресивну війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", - сказав Барро. Він зазначив, що Євросоюзу варто діяти спільно з США, де готують жорсткий санкційний законопроєкт.

Йдеться про ініціативу сенатора Ліндсі Грема, який пропонує запровадити 500% тарифи на країни, що імпортують російську нафту. Барро планує обговорити ці заходи з американськими законодавцями.

"Росія знайшла способи обходити обмеження, запроваджені Європою та США, тому "перекриття крана" могло б взяти Росію за горло", - наголосив глава МЗС Франції.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінкульт пропонує ЄС врахувати культурний аспект у наступних пакетах санкцій