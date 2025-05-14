Барро після схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ: Ми повинні задушити російську економіку
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Євросоюз підготувати новий, посилений пакет санкцій проти Росії.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередні обмеження не змогли змусити Кремль відмовитися від агресії, тож настав час діяти радикальніше.
"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Володимира Путіна припинити його агресивну війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", - сказав Барро. Він зазначив, що Євросоюзу варто діяти спільно з США, де готують жорсткий санкційний законопроєкт.
Йдеться про ініціативу сенатора Ліндсі Грема, який пропонує запровадити 500% тарифи на країни, що імпортують російську нафту. Барро планує обговорити ці заходи з американськими законодавцями.
"Росія знайшла способи обходити обмеження, запроваджені Європою та США, тому "перекриття крана" могло б взяти Росію за горло", - наголосив глава МЗС Франції.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такого болю ви собі ніколи не завдасте.
і воєнного злочинця ху@ла , а вже потім додушити
іхню економіку , щоби всі кацапи здохли з голоду 😠
Ненавиджу кацапських істот , які припхалися нас вбивати
в нашій хаті 🤬
Для війни потрібні не скільки зброя і люди , як гроші . Поки економіка кацапії хоч якось працює і наповнює кацапський бюджет - війна продовжуватиметься .
"Дай боже нашому теляті та й вовка з'їсти!" (с)
Це треба зробити ще на позавчора.