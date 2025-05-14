УКР
Барро після схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ: Ми повинні задушити російську економіку

Фото: leparisien.fr

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Євросоюз підготувати новий, посилений пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередні обмеження не змогли змусити Кремль відмовитися від агресії, тож настав час діяти радикальніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон

"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Володимира Путіна припинити його агресивну війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", - сказав Барро. Він зазначив, що Євросоюзу варто діяти спільно з США, де готують жорсткий санкційний законопроєкт.

Йдеться про ініціативу сенатора Ліндсі Грема, який пропонує запровадити 500% тарифи на країни, що імпортують російську нафту. Барро планує обговорити ці заходи з американськими законодавцями.

"Росія знайшла способи обходити обмеження, запроваджені Європою та США, тому "перекриття крана" могло б взяти Росію за горло", - наголосив глава МЗС Франції.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінкульт пропонує ЄС врахувати культурний аспект у наступних пакетах санкцій

росія (67259) санкції (12576) Франція (3146) Барро Жан-Ноель (59)
Це треба було зробити ще в 2014....
14.05.2025 13:04 Відповісти
Задушити в обіймах? - ну хіба 18 - тий пакет доб"є кацапів
14.05.2025 13:07 Відповісти
Прийшов час вводити військові санкції проти кацапстану!
14.05.2025 13:10 Відповісти
чуваки, ви вже все. Рішення може бути вже тільки військове.
14.05.2025 13:11 Відповісти
Не зможете. Бо для цього потрібно щонайменше припинити купувати у них всю номенклатуру сировини і припинити продавати їм все високотехнологічне.
Такого болю ви собі ніколи не завдасте.
14.05.2025 13:13 Відповісти
В першу чергу потрібно задушити кремлівського деспота
і воєнного злочинця ху@ла , а вже потім додушити
іхню економіку , щоби всі кацапи здохли з голоду 😠
Ненавиджу кацапських істот , які припхалися нас вбивати
в нашій хаті 🤬
14.05.2025 13:14 Відповісти
Найкращі санкції це далекобійні ракети. Знищити всі заводи, енергетику Сосії фізично. І Сосія такі санкції не зможе обійти за допомогою своїх союзників
14.05.2025 13:19 Відповісти
Нарешті прорізався - голос розуму .!! Давно вже треба було .!
Для війни потрібні не скільки зброя і люди , як гроші . Поки економіка кацапії хоч якось працює і наповнює кацапський бюджет - війна продовжуватиметься .
14.05.2025 13:19 Відповісти
Да тільки скрапленого газу ще більше в них купуєте. Так ви їх економіку ніколи не задушити. Тільки повне ембарго на енергоносії та митні тарифи 500% до країн які будуть покупати їх порушуючи санкції зможуть ще якось задуматися путіна. Все інше від лукавого.
14.05.2025 13:38 Відповісти
Нафтопровід Дружба територією України продовжує качати нафту з РФ в ЄС, так ЄС успішно три роки "душить" її економіку...
14.05.2025 13:51 Відповісти
Саме так , так як зеленим там ідуть відкати 🙁
14.05.2025 15:05 Відповісти
Душили,душили а потiм взяли i всрались
показати весь коментар
Ми повинні задушити російську економіку

"Дай боже нашому теляті та й вовка з'їсти!" (с)
14.05.2025 14:42 Відповісти
14.05.2025 15:30 Відповісти
Поки що це пустопорожня балаканина.
Це треба зробити ще на позавчора.
15.05.2025 01:16 Відповісти
 
 